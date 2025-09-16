Sáng 16/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên trù bị.

Tại phiên trù bị đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có 15 thành viên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Thư ký Đại hội, gồm có 3 thành viên, trong đó ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội cũng thống nhất bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, gồm có 5 thành viên, do bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng ban.

Phiên trù bị đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18/9, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, công bố các quyết định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 17/9.

Phiên bế mạc đại hội sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 18/9. Sau bế mạc đại hội, thành phố sẽ tiến hành họp báo thông báo kết quả của đại hội.

Chủ đề đại hội: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.



