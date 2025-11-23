Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu đang tiến gần ngày trở lại sân cỏ. Cách đây ít ngày, hậu vệ sinh năm 1999 đã ra sân ở một trận giao hữu. Trong ngày CLB CAHN chạm trán Lion City Sailors tại Singapore, Văn Hậu vinh dự được mang băng đội trưởng.

Trận giao hữu trên được coi như bước đầu trong hành trình trở lại của Văn Hậu. Theo đó, người hâm mộ có cơ hội chứng kiến hậu vệ này sải bước trên mặt cỏ LPBank V.League 2025/2026 ở giai đoạn lượt về mùa giải.

Văn Hậu đã sẵn sàng trở lại

Cụ thể, CLB CAHN đã đăng ký hậu vệ này cho giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Trang chủ CAHN cho biết: "CLB CAHN chính thức đăng ký Đoàn Văn Hậu cho giai đoạn 2 mùa giải 2025/2026.

Khi cuộc đua V.League bước vào giai đoạn nước rút và đấu trường quốc tế ngày càng khốc liệt, CLB CAHN chính thức đón chào sự trở lại của "vũ khí" hạng nặng: Đoàn Văn Hậu.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Văn Hậu sẽ là chốt chặn tin cậy và mũi khoan phá lợi hại giúp đội bóng chúng ta tự tin chinh phạt cả giải quốc nội lẫn đấu trường khu vực. Đội hình đã hoàn thiện - Mục tiêu đã rõ ràng".

Sự trở lại của Văn Hậu mang đến sự yên tâm dành cho người hâm mộ đội bóng này. Với Văn Hậu trong tay, HLV Mano Polking sẽ có thêm một lựa chọn nơi hành lang trái, bên cạnh Cao Pendant Quang Vinh, qua đó gia tăng sức cạnh tranh cho phần còn lại của mùa giải.

Hiện tại, CLB CAHN còn phải căng sức ở cả V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League 2. HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng rất mong chờ ngày trở lại của Văn Hậu để gia tăng lực lượng cho ĐT Việt Nam.