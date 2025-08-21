Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

PVF-CAND có gì đáng chú ý?

PVF-CAND ở mùa giải 2024/2025 chỉ xếp thứ ba chung cuộc tại giải hạng Nhất. Kết quả này không đủ để PVF-CAND trực tiếp giành vé lên V.League như CLB Ninh Bình hoặc có vé đá play-off giống Trường Tươi Bình Phước (hiện đã đổi tên thành Trường Tươi Đồng Nai).

Mặc dù vậy, đã có bước ngoặt lớn xảy ra khi CLB Quảng Nam giải thể. Điều đó dẫn đến việc V.League còn 13 đội và ban tổ chức đã gấp rút tìm kiếm đội thay thế. Sau khi Trường Tươi Đồng Nai từ chối nhận suất đặc cách này, PVF-CAND ban đầu cũng nói “không” rồi cuối cùng lại quyết định thay thế CLB Quảng Nam.

PVF-CAND có sự chuẩn bị tích cực và khởi đầu tốt tại V.League 2025/2026. Ảnh: CLB bóng đá VPF-CAND

Như vậy, PVF-CAND là tân binh của V.League 2025/2026 và áp lực dành cho họ là rất lớn. Thời gian chuẩn bị ngắn khiến PVF-CAND bắt buộc phải nỗ lực theo cách nhanh chóng nhất có thể.

Mặc dù PVF-CAND bị đánh giá thiếu kinh nghiệm, nhưng HLV Thạch Bảo Khanh lại tỏ ra rất tự tin. Phát biểu với truyền thông, HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định: “Tôi nhận thấy khát khao rất lớn của nhiều cầu thủ khi được thi đấu tại môi trường V.League. Đội hình của VPF-CAND có nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại các đội U21, U23 Việt Nam nên công tác huấn luyện thể lực không gặp phải khó khăn quá lớn. Tôi dành nhiều thời gian để toàn đội hoàn thiện các đấu pháp chiến thuật để kịp thời thích nghi ở mức tốt nhất bởi V.League đương nhiên rất khó khăn.

Ngoài ra, PVF-CAND có bổ sung những cầu thủ ngoại và các nội binh giàu kinh nghiệm. Điều này mang đến sự cân bằng để toàn đội bổ trợ tốt cho nhau trong cách vận hành lối chơi”.

Đến thời điểm này, PVF-CAND đã có nhiều tân binh gồm Nguyễn Văn Vinh, Đoàn Anh Việt, Hoàng Vũ Samson, Đỗ Sỹ Huy, Võ Anh Quân, Đỗ Văn Thuận, Phù Trung Phong, Nguyễn Văn Trạng và chào đón Trương Văn Thái Quý trở lại. Ngoài ra, đội bóng có những ngoại binh chất lượng gồm Amarildo Aparecido De Souza Junior, Joseph Shaqkeem Jaylon Khalio, Eyenga Alain, Mpande Joseph Mbolimbo.

Hoàng Vũ Samson dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể mang đến đóng góp tích cực cho PVF-CAND. Ảnh: CLB bóng đá PVF-CAND

Gương mặt rất đáng chú ý của PVF-CAND là Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo gốc Nigeria hiện đang là kỷ lục gia V.League với thành tích ghi 214 bàn tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hoàng Vũ Samson dù đã lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng săn bàn của anh vẫn hứa hẹn mang đến điểm tựa tốt cho PVF-CAND.

Trong trận ra quân tại V.League 2025/2026, PVF-CAND đã tạo dấu ấn đậm nét khi đánh bại SLNA 2-1 trên sân nhà. Những bàn thắng của Amarildo và Mpande đã mang về 3 điểm quan trọng cho PVF-CAND và cho thấy, đội bóng này có rất quyết tâm cũng như đủ thực lực để hướng tới khả năng trở thành “ngựa ô” của giải đấu.