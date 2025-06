Ngày 2/6, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã có báo cáo chi tiết về sự việc người nhà bệnh nhân hành hung điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu.

Nội dung báo cáo nêu rõ, khoảng 23h52 ngày 31/5, Khoa Cấp cứu bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Tr.V.L (SN 1972 trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh). Sau khi bệnh nhân vào khoa, đã được bác sĩ trực là Phạm Tuấn Bách thăm khám, giải thích tình trạng bệnh nhân và chỉ định dùng thuốc, đồng thời làm các chỉ định cận lâm sàng, hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nữ điều dưỡng viên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Tại quầy làm thủ tục, điều dưỡng N.T.A (SN 1996) tiếp nhận giấy tờ, hướng dẫn người nhà ra khu vực chờ bên ngoài theo quy định của bệnh viện. Tuy nhiên người nhà không chấp hành, còn tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, dọa nạt nhân viên y tế.

Điều dưỡng A đã tiếp tục giải thích và đề nghị người nhà ra ngoài chờ để nhân viên y tế thực hiện chuyên môn khi nào cần hỗ trợ thì nhân viên y tế sẽ thông báo. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân không chấp hành, tiếp tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa và vươn người qua quầy làm thủ tục dùng tay tát vào mặt điều dưỡng A làm văng kính, má bên trái bị sưng, đau, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ và tinh thần, hoảng loạn phải nằm viện điều trị.

Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng N.T.A phải điều trị, theo dõi tại Khoa Thần kinh cột sống. Hiện, nữ điều dưỡng vẫn đau đầu, chóng mặt, tinh thần chưa ổn định, hoảng loạn.

Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của nhân viên y tế đang trực cấp cứu cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khám chữa bệnh tại bệnh viện. Sự việc được dừng lại sau khi có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ. Kíp trực sau đó đã liên hệ bảo vệ trực đêm ứng cứu, báo cáo sự việc lên trực lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an để được hỗ trợ. Khi lực lượng công an phường Nghi Phú có mặt thì đối tượng đã rời khỏi bệnh viện.

Về phía bệnh nhân Tr.V.L, kíp trực thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và theo dõi, điều trị kịp thời đúng phác đồ. Chỉ hơn 2 tiếng sau khi vào viện, bệnh nhân này đỡ đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường, người nhà xin làm thủ tục cho xuất viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện tiến hành lập biên bản sự việc, yêu cầu Phòng Công nghệ thông tin, trích xuất, lưu giữ hình ảnh qua camera an ninh phục vụ cho công tác báo cáo và điều tra khi có yêu cầu.



Cũng theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đối tượng hành hung nữ điều dưỡng viên là con trai của bệnh nhân Tr.V.L.

Hiện sự việc đang được công an Phường Nghi Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.