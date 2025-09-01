Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/09/2025 14:34 GMT+7

Dòng người nườm nượp, có người vượt hàng trăm km, tìm về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9

Minh Quân Thứ hai, ngày 01/09/2025 14:34 GMT+7
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã đưa gia đình, con em tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không chỉ là chuyến đi chơi dịp lễ, đây còn là dịp để các thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc.
Rất đông người dân đưa đón người thân trong gia đình tới thăm quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. 
Lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông. 

Không chỉ người dân Thủ đô Hà Nội mà còn có rất nhiều người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc tập trung về đây để thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Khu vực tháp Chiến thắng có chiều cao 45m, tượng trưng cho dấu mốc năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thu hút người dân tới check in. 
Dòng người di chuyển ra vào tấp nập tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. 

Khu vực phun nước trước sảnh Bảo tàng thu hút rất nhiều trẻ em tới đây nô đùa. 
Khung cảnh bên ngoài trời và bên trong đều rất đông đúc. 
Ở tuổi 75, bà Nguyễn Thị Trí (SN 1950), trú tại xã Vũ Quang, Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết. Dù tuổi cao, bà cùng gia đình đã vượt hàng trăm km ra Thủ đô Hà Nội để hòa mình trong không khí hào hùng chào mừng Quốc khánh 2/9.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, sinh viên Đào Thu Hà (SN 2003), đang theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng nhóm bạn đã tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ tham quan, tìm hiểu về những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện tinh thần tri ân quá khứ và tự hào với truyền thống cách mạng. 
Trong dịp công tác tại Thủ đô nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Thiếu úy Huỳnh Gia Bảo (SN 1998), công tác tại Quân khu 9, đã cùng bạn gái Nguyễn Nhật Như (SN 2000) tranh thủ thời gian tham quan một số địa điểm lịch sử – văn hóa. Hình ảnh cặp đôi trẻ bên nhau trong ngày lễ lớn của dân tộc vừa giản dị, vừa gợi lên tình yêu quê hương gắn liền với tình yêu đôi lứa. 
Đại úy Dương Văn Sâm (SN 1955, quê ở Việt Trì, Phú Thọ) – cựu chiến sĩ Sư đoàn 320A, Quân đoàn 3, từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cùng con trai tới tham quan chiếc xe tăng của đơn vị mình, gắn liền với thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khoảnh khắc hai cha con bên hiện vật thiêng liêng không chỉ gợi nhớ một giai đoạn hào hùng của dân tộc, mà còn khẳng định sự tiếp nối truyền thống cách mạng qua các thế hệ.
Do phải di chuyển quãng đường dài để về Thủ đô dự lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ ngay tại các khoảng trống trong sảnh, tận dụng từng góc nhỏ để lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình tham quan. 
Từng dòng người trong sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ nối dài vào tham quan các di tích, bảo tàng, góp phần tạo nên khí thế hào hùng, thiêng liêng trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9. 

