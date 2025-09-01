Thể thao

Không được trọng dụng nhiều ở mùa giải vừa qua trong màu áo Hà Nội FC khi chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận, Chu Văn Kiên buộc lòng phải nói lời chia tay đội bóng thủ đô. Rất nhanh sau đó, hậu vệ 28 tuổi này đạt thoả thuận gia nhập CLB Công an TP.HCM và giờ đây được đổi bóng này đưa tới khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn.