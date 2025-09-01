Tình trạng đáng lo ngại của Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển
Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cùng nghệ sĩ Phi Phụng đã đến thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển bị ung thư phổi tại nhà riêng .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 31/8, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.