Đồng Tháp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Vân Nguyễn Thứ ba, ngày 30/09/2025 11:29 GMT+7
Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng số đại biểu được triệu tập là 450 đại biểu, trong đó, đại biểu đương nhiên là 52 đại biểu thuộc đảng bộ trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị, bầu Đoàn chủ tịch có 16 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội và thông báo quyết định thành lập 10 tổ đại biểu, địa điểm sinh hoạt của các tổ đại biểu.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo phiên trù bị. Ảnh: ĐVCC

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 30/9 - 01/10/2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng tháp tại phường Trung An.

Theo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, trong nhiệm kỳ qua, Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về: Phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Nông nghiệp được chú trọng đầu tư, có bước phát triển nhanh, thay đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Các ngành hàng chủ lực (lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng) tăng trưởng tốt, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mở rộng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và thu nhập người nông dân.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Đồng tháp phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước với 1.002 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm 5 sao.. Ảnh: ĐVCC

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ chuyển biến tích cực, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, thu hút nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn, công nghệ hiện đại, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của Tỉnh.

Chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân được tổ chức định kỳ, nội dung thiết thực, góp phần thúc đẩy xã hội học tập, hình thành người nông dân chuyên nghiệp.   

Tại phiên trù bị, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh: “Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn tỉnh Đồng Tháp ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng giao thông phát triển khá, tạo nền tảng kết nối liên vùng với TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; gắn kết hài hoà phát triển đô thị với phát triển các vùng động lực, trọng điểm trong tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều dự án quan trọng như cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh”.

Tỉnh đã nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn, dần hình thành các tuyến chính trục dọc, trục ngang theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây của Tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 450 đại biểu, trong đó, đại biểu đương nhiên là 52 đại biểu. Ảnh: ĐVCC

Khai thác hiệu quả công trình giao thông ven biển, ven sông Tiền đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và phát triển. Hệ thống giao thông đô thị được mở rộng, giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đồng Tháp đạt nhiều thành quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển nông thôn

Thực hiện có hiệu quả Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, hình thành vùng sản xuất lúa 02 vụ/năm. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa kiểng, cây ăn trái, nuôi thuỷ sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hiện đại, an toàn, hữu cơ, dần đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường ngoài nước.

Các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ, cung ứng nông sản ra thị trường ngày càng đa dạng. Các chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tiếp tục phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu.

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, công nghiệp, chủ động phòng, chống dịch bệnh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu sự khởi đầu mới của tỉnh: Ảnh: ĐVCC


Kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã có bước phát triển với 120 hợp tác xã thành lập mới (có 40 hợp tác xã thành lập từ mô hình Hội quán), hiện có 537 hợp tác xã đang hoạt động.

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, 100% dữ liệu từ tỉnh đến xã được số hóa và cung cấp mở phục vụ người dân.

Thực hiện lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, các mô hình sản xuất để phòng chống hạn mặn.

Việc số hoá vùng trồng, vùng khai thác phục vụ truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh, đặc biệt trong các sản phẩm trái cây chủ lực, thuỷ sản. Mô hình Làng thông minh được nhiều xã nhân rộng, đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 06 Làng thông minh.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Với 06 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp đang hoạt động, tái cơ cấu ngành công nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chuỗi giá trị các ngành hàng chủ lực của Tỉnh.

Các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy xuất khẩu; thu hút thêm đầu tư năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió).

Triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.

Hạ tầng khu, cụm công nghiệp được hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đạt trên 85%.

Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống được quan tâm hỗ trợ phát triển. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước với 1.002 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm 5 sao.

Ngành du lịch phục hồi và phát triển, tiềm năng du lịch được khai thác hiệu quả, nhất là phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sông nước, trải nghiệm, sinh thái… thu hút hơn 24,99 triệu du khách trong và ngoài nước; doanh thu từ du lịch tăng 1,71 lần so với nhiệm kỳ trước.

