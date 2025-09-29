Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức.



Dự phiên trù bị đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh và Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục thuộc các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 257.000 đảng viên, thuộc 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, về dự Đại hội. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay.



Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại phiên trù bị Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Đặng Xuân Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Thành công của Đại hội sẽ đóng góp thiết thực vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung trí tuệ, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các văn kiện, chương trình, góp phần vào thành công của phiên trù bị nói riêng và Đại hội nói chung.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu: Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày và thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội thống nhất thành lập 7 tổ đại biểu và bố trí địa điểm sinh hoạt cho từng tổ.

Xác định rõ mục tiêu, đột phá, khát vọng phát triển Phú Thọ đến 2030, tầm nhìn 2045

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội lần này hướng đến mục tiêu chiến lược xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Thủ đô. Phương châm hành động của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đặt ra 10 nhóm chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh... Trong đó, đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 11-12%/năm.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo cũng xác định 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể và 3 đột phá chiến lược. Về các giải pháp, Phú Thọ đã đề ra 4 nhóm giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo đột phá tăng trưởng nhanh, bền vững; Phát huy giá trị văn hóa, con người vùng đất Tổ, người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song đó, phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hội nhập quốc tế; và đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, từ 29 - 30/9/2025. Đại hội chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 30/9.

Trước đó vào sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến dâng hoa, dâng hưowng tưởng niệm các Vua Hùng tại tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đoàn đại biểu nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; phát huy truyền thống đoàn kết quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.