Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin tức
Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:13 GMT+7

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí

+ aA -
Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:13 GMT+7
Sáng 29/9, tại Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên thuộc 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức.


Dự phiên trù bị đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh và Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục thuộc các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 257.000 đảng viên, thuộc 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, về dự Đại hội. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại phiên trù bị Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Đặng Xuân Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Thành công của Đại hội sẽ đóng góp thiết thực vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung trí tuệ, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các văn kiện, chương trình, góp phần vào thành công của phiên trù bị nói riêng và Đại hội nói chung.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu: Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày và thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội thống nhất thành lập 7 tổ đại biểu và bố trí địa điểm sinh hoạt cho từng tổ.

Xác định rõ mục tiêu, đột phá, khát vọng phát triển Phú Thọ đến 2030, tầm nhìn 2045

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội lần này hướng đến mục tiêu chiến lược xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Thủ đô. Phương châm hành động của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Phương châm hành động của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đặt ra 10 nhóm chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh... Trong đó, đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 11-12%/năm.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo cũng xác định 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể và 3 đột phá chiến lược. Về các giải pháp, Phú Thọ đã đề ra 4 nhóm giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo đột phá tăng trưởng nhanh, bền vững; Phát huy giá trị văn hóa, con người vùng đất Tổ, người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song đó, phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hội nhập quốc tế; và đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, từ 29 - 30/9/2025. Đại hội chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 30/9.

Trước đó vào sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến dâng hoa, dâng hưowng tưởng niệm các Vua Hùng tại tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đoàn đại biểu nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; phát huy truyền thống đoàn kết quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tham khảo thêm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội: 'Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời'

Chủ tịch Quốc hội: "Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời"

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Tin tức
Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức
Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Tin tức
Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Đọc thêm

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với 'nửa kia' xinh đẹp
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với "nửa kia" xinh đẹp

Thể thao

Làng bóng đá Việt Nam sắp đón nhận một tin vui lớn khi cựu sao U23 Việt Nam là hậu vệ Liễu Quang Vinh và bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh chính thức ấn định ngày cưới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là phân cấp, ủy quyền tối đa cho cấp xã, phường "không có việc giữ lại, hoàn toàn tin tưởng anh em ở dưới làm được”.

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi
Tin tức

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi

Tin tức

Cùng hỗ trợ tiền cho số di dời 500.000 đồng/hộ, vào sáng nay 29/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi đã cử đoàn vào hiện trường kiểm tra, để có chỉ đạo và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý cụ thể tại khu vực nứt núi ở thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10
Tin tức

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xã có một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão số 10 (Bualoi).

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai

Tin tức

Sáng 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc với 440 đại biểu đại diện cho 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự.

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu
Chuyển động Sài Gòn

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cây quanh nhà như cây cảnh, nông dân Võ Văn Môi xã Đông Thạnh (TP.HCM) biến thành dược liệu bán giá cao, từ đó làm giàu hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số
Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số

Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phong trao thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số để thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân.

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc
Tin tức

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc

Tin tức

Sáng nay (29/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với 24 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Hơn 100 người đi rẫy mất liên lạc trước bão số 10 đã an toàn trở về
Tin tức

Đà Nẵng: Hơn 100 người đi rẫy mất liên lạc trước bão số 10 đã an toàn trở về

Tin tức

Chính quyền xã Phước Năng và Phước Chánh (TP Đà Nẵng) cho biết, hơn 100 người dân từng được báo cáo mất liên lạc khi đi rẫy trước bão số 10 đã lần lượt trở về nhà an toàn.

Hồng Thái - “Nàng thơ” của vùng cao Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Hồng Thái - “Nàng thơ” của vùng cao Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang được ví như “nàng thơ” của vùng cao bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ hiếm có. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, Hồng Thái còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Tiền, mở ra hướng phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 29/9 tăng tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng và tiến sát đến mốc lịch sử 135,8 triệu đồng/lượng đã từng đạt được trong tháng. Theo Dự thảo Thông tư kinh doanh vàng miếng, nhiều quy định, điều khoản sẽ thay đổi để tạo sân chơi minh bạch hơn cho doanh nghiệp.

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025
Thể thao

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025

Thể thao

Ở giải vô địch bóng rổ SEABA U17 3x3 Cup 2025 vừa khép lại tại Singapore, đội bóng rổ U17 nam Việt Nam đã chơi thăng hoa để đoạt chức vô địch sau trận đấu giàu cảm xúc.

Chủ tịch Quốc hội: 'Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời'
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: "Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời"

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần đánh giá, xem xét viên chức định kỳ xem hoàn thành nhiệm vụ hay không chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng
Tin tức

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Tin tức

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu, đã có 6 người tử vong, 7 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2
Doanh nghiệp

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2

Doanh nghiệp

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, hay thực hiện giao dịch quen thuộc – khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 ngày 11/10/2025 tại Hà Nội.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong một ngày nhằm xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách sát sườn của kinh tế - xã hội TP.HCM sau 3 tháng sáp nhập.

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội
Ảnh

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội

Ảnh

Sáng nay (29/9), do ảnh hưởng của bão số 10 (bão bualoi), Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ùn tắc, một số cây xanh gãy đổ.

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Xã hội

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật

Xã hội

Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?
Thể thao

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?

Thể thao

Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?; M.U muốn chiêu mộ Joao Neves; Liverpool theo đuổi Ronald Araujo; Tottenham có điều khoản mua lại Harry Kane; Vợ Fred tạo sức hút tại eo biển hẹp nhất thế giới.

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng
Nhà nông

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Nhà nông

Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) với 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Hàng trăm người đang nỗ lực hỗ trợ đưa bè cá ra vùng nước sâu để khắc phục hậu quả.

'Chiến sĩ quả cảm': Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối
Văn hóa - Giải trí

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

Văn hóa - Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh đạt thành tích tuyệt đối với 5/5 lần trúng tâm 10 tại chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, chuyên gia nhấn mạnh bão số 10 (bão BUALOI) dù suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những tác động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An...

Quảng Trị 'căng mình' tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10
Tin tức

Quảng Trị "căng mình" tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh lên tàu tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh. Vụ việc xảy ra đêm qua khi hai tàu cá bị đứt neo do khiến các thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Gia đình

Tuần mới (từ 29/9 đến 5/10), vận mệnh của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Để tránh vận rủi và tìm kiếm may mắn, chìa khóa nằm ở việc vun đắp thiện chí và điều độ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26
Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất
Nhà đất

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất

Nhà đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành quyết định trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai với 3 thủ tục thu hồi đất mới, đồng thời chuyển thẩm quyền quyết định bảng giá đất từ UBND sang HĐND cấp tỉnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường
Chuyển động Sài Gòn

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường

Chuyển động Sài Gòn

Diễn viên Quang Anh thử sức với vai trò biên kịch trong dự án web drama “Chàng trai siu quậy”. Góp mặt trong phim còn có NSƯT Hoài Linh.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga
Điểm nóng

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'
Kinh tế

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"

Kinh tế

Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?