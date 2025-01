Đốt pháo hoa, nhảy múa trên Quốc lộ 1, căn cứ pháp lý để khởi tố

Các bị can, gồm: Lê Thanh Khoa (SN 1990, chủ quán phở); Trần Anh Dùng (SN 1989); Nguyễn Khánh Duy (SN 2003); Trần Mai Trường Ân (SN 1990); Lê Vũ Luân (SN 1996); Đặng Nguyễn Nhật Quang (SN 2000); Nguyễn Chí Thành (SN 1996); Lương Quốc Duy (SN 2001); Hồ Hải Luân (SN 1982); Nguyễn Thị Thúy An (SN 1998); Phạm Tấn Phát (SN 1997), tất cả cùng ngụ thị xã Cai Lậy). Các bị can Phan Văn Cường (SN 1983) và Nguyễn Quốc Thắng (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Phước).

Nhóm đối tượng đốt pháo hoa, nhảy múa giữa quốc lộ 1. Ảnh: cắt từ clip

Theo thông tin, vào lúc 18h ngày 9/1, Lê Thanh Khoa tổ chức sinh nhật tại quán phở của Khoa nằm ở Quốc lộ 1 đoạn qua phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy. Khoa mời hơn 100 người đến dự, buổi tiệc có dàn nhạc âm thanh lớn để mọi người ca hát, nhảy múa.



Trong tiệc sinh nhật của Khoa, Trần Thanh Dùng lấy 5 hộp pháo hoa đặt trên dải phân cách Quốc lộ 1 đốt để ''góp vui''. Khi pháo hoa nổ, có khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim và chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Cai Lậy phối hợp xử lý, giải tán đám đông, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng, triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, tội "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể: Khung hình phạt 1: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khung hình phạt 2: Người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, theo luật sư Sơn, người phạm tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có thể sẽ bị phạt tù từ 02 đến 07 năm.

Tuy nhiên đối với trường hợp người phạm tội gây rối trật tự cộng bị phạt tù không quá 03 năm thì có thể được hưởng án treo theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP (được sửa đổi bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP) nếu đảm bảo đáp ứng các điều kiện hưởng án treo như:

Chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân;

Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP;

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Trong quá trình điều tra xác minh, nếu phát hiện không có dấu hiệu hình sự, các đối tượng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng được tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, người vi phạm có thể sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ