Trang Nemo mãn hạn tù 9 tháng tội gây rối trật tự công cộng trong việc kinh doanh online?

Hình ảnh Trang Nemo ra tù được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều người chào đón như "ngôi sao". Ảnh: M.H

Chiều 2/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) được mãn hạn tù trở về với gia đình trong sự chào đón của nhiều người tại TP.HCM.

Trên Facebook cá nhân của Trang cũng đăng clip cô trở về nơi cửa hàng mình kinh doanh với sự chào đón của nhân viên. Dưới phần bình luận có hàng ngàn lượt chúc mừng Trang được "đoàn tụ với gia đình".

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Trang Nemo đã được trở về gia đình chiều nay (2/9) và lí do được trở về sớm hay đúng thời hạn chưa được phát ngôn.

Trước đó, ngày 8/3, Trang Nemo đã tự nguyện thi hành án tại một nhà tạm giữ Công an quận 10 tại TP.HCM về tội gây rối trật tự công cộng.

Tháng 9/2023, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi Trang Nemo) về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, TAND TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng về TAND quận 1 để ra quyết định thi hành án.

Theo hồ sơ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại ở quận 10, vì vậy, TAND quận 1 đã ủy thác sang cho TAND quận 10 để tiến hành các thủ tục, ra quyết định thi hành án.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo ở quận 1. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Trong quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện, kết quả chẩn đoán thương tích 3%. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem, gây náo loạn một đoạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc.