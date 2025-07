Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đại học năm 2025

Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đại học năm 2025, TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân dự báo có xu hướng giảm so với 2024. Do chỉ có 1 đợt xét tuyển chung, không có xét tuyển sớm nên tổng chỉ tiêu nhiều hơn so với năm 2025. Tất cả phương thức xét tuyển phải quy đổi về một thang điểm đảm bảo sự công bằng hơn cho thí sinh. Đề thi năm nay có tính phân hóa tốt nên điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho hay, do chưa có phổ điểm nên nhà trường không có cơ sở để điều chỉnh quy định đã ban hành trong đề án tuyển sinh 2025. Theo đề án đã công bố, điểm sàn dự kiến của Trường Đại học Ngoại thương là 24/30 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Tào Nga

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, cần thiết xem xét điều chỉnh mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp có môn Toán và tiếng Anh để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Năm nay, đề thi Toán được đánh giá là khó, trong khi Tiếng Anh lại là môn tự chọn. Các trường có thể tính toán mức chênh lệch giữa các tổ hợp để đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển. Ông Hà đề xuất Bộ GDĐT có thể đưa ra khuyến cáo về mức điểm chênh lệch hợp lý.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tư vấn, không cần quá lo lắng về sự chênh lệch giữa các phương thức hay tổ hợp xét tuyển. Trên cơ sở phổ điểm của từng kỳ thi, mỗi cơ sở đào tạo sẽ xây dựng quy tắc quy đổi hợp lý, công bằng. Tuyển sinh Đại học năm nay có điểm khác biệt cơ bản so với những năm trước là Bộ yêu cầu quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức và sử dụng phương pháp bách phân vị (căn cứ vào top 1%, top 5%, top 10... của từng kỳ thi) để có quy tắc quy đổi hợp lý.

Trước những băn khoăn về việc đề thi một số môn khó hơn sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của thí sinh, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, cho hay, đến thời điểm này, những nhận định về đề thi mới dựa trên cơ sở đánh giá ban đầu của thí sinh và các thầy cô, chuyên gia. Để có đánh giá chính xác hơn, cần căn cứ kết quả sau khi chấm thi.

Lịch xét tuyển đại học năm 2025

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được Bộ GDĐT công bố vào ngày 16/7.

Từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, không giới hạn số lần

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Với khối ngành sư phạm và khoa học sức khỏe, điểm sàn được thông báo trước 17h ngày 23/7.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8. Sau đó, Bộ và các trường đại học xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo), từ ngày 16/8 đến 17h ngày 20/8.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8.

Bộ yêu cầu các trường không được tổ chức nhập học trước ngày 22/8. Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.

