Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thủ đô Hà Nội trở thành một trong các điểm đến du lịch được lựa chọn hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sở Du lịch phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025".

Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng được công nhận là điểm du lịch. (Ảnh: Kiều Anh)

Khai mạc sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025"

Tối 4/3, Lễ khai mạc chương trình đã được diễn ra tại không gian linh thiêng của cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng - Quần thể di tích hiếm có tại trung tâm Thủ đô có giá trị cao, còn nguyên vẹn về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc tiêu biểu đền, chùa, đình trong văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện được tổ chức trong dịp Kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và công bố Quyết định ghi danh "Lễ hội Đền Hai Bà Trưng vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia".

Lấy chủ đề "Get on Hanoi 2025 - Dấu son linh thiêng", chương trình là một hành trình trở về với cội nguồn, cảm nhận dòng chảy lịch sử, lắng nghe câu chuyện can trường của một dân tộc anh hùng. Trong không gian linh thiêng lịch sử không chỉ được kể lại qua những câu chuyện mà còn được sống dậy trong từng chi tiết kiến trúc, từng nghi lễ và từng hoạt động văn hóa tâm linh của Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật "Hùng Thiêng Trưng Vương" tái hiện lại một dấu son lịch sử oai hùng về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. (Ảnh: Kiều Anh)

Tâm điểm của chương trình là tiết mục điểm nhấn "Hùng Thiêng Trưng Vương" tái hiện lại một dấu son lịch sử oai hùng về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bằng công nghệ màn led, công nghệ trình chiếu ánh sáng và đồng diễn nghệ thuật, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá lịch sử chân thực và hào hùng nhất từ hơn 1000 năm trước. Bên cạnh đó chương trình nghệ thuật với 3 chương đặc sắc, mỗi chương là một khúc ca, một bước đi trong hành trình khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội, của dân tộc Việt Nam.

Người dân nô nức đi xem chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Kiều Anh)

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025" là hoạt động khởi đầu trong chuỗi trên 60 sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn. Đây là dịp để ngành du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Cũng tại Lễ khai mạc, Sở Du lịch Hà Nội công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận Cụm di tích Quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng là điểm du lịch.

Các bà, các mẹ chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Kiều Anh)

Tại buổi lễ khai mạc, bà Ngọc trú tại quận Hai Bà Trưng chia sẻ với Dân Việt, bà cảm thấy vui, tự hào khi Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình đã được công nhận là điểm du lịch.

Ông Bùi Huy, trú tại quận Hai Bà Trưng, cho biết: "Tôi từng tham gia hoạt động xã hội, là Bí thư chi bộ của phường này tới 21 năm. Tuy nhiên, ngày trước Cụm Di tích này không thường xuyên mở cửa cho người dân vào. Nhưng nếu bây giờ được công nhận là điểm du lịch thì sẽ được mở cửa thường xuyên để du khách người dân đến tham quan, đi lễ. Tôi cảm thấy rất vui về điều này".

Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025" là sự kiện mở màn cho trên 60 chuỗi các hoạt động văn hoá, lễ hội, du lịch 2025 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, như: Lễ công bố Nghề gốm Kim Lan - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Công bố Điểm du lịch Kim Lan, huyện Gia Lâm; Lễ hội Chùa Thầy, tuần lễ Văn hoá Du lịch và xúc tiến thương mại huyện Quốc Oai; Lễ hội Canaval Đông Anh "Đón kỷ nguyên mới, vươn mình hội nhập"…