Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Cần "đo lường" rủi ro về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ

Rõ vai trò của kinh tế tư nhân, những cần cụ thể hơn

Sáng ngày 11/11, Báo điện tử Dân Việt tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" với chủ đề "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường" đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà quản lý.

Tọa đàm trực tuyến "Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" với chủ đề "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường" do Báo điện tử Dân Việt tổ chức. (Ảnh: Phạm Hưng)

Tại buổi toạ đàm, PGS.TS Vũ Sỹ Cường - Giảng viên cao cấp thuộc Học viện Tài chính đánh giá cao tính đột phá của dự thảo khi lần đầu khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, cho thấy bước cải cách mạnh trong tư duy kinh tế.



"Đây là điểm tích vực vì tại tất cả các đại hội trước chúng ta vẫn còn rụt rè khi đặt kinh tế tư nhân xuống dưới kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, trong văn kiện lần này đã coi kinh tế tư nhân ngang hàng với nhiều nguồn lực quan trọng khác, điều này là cần thiết", PGS.TS Vũ Sỹ Cường đánh giá cao nội dung của văn kiện.



Khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động với số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, đóng góp khoảng 51% GDP, trên 30% thu ngân sách, sử dụng 82% lao động. Bước đầu hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



Đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư cho nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ kết nối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.



Cơ chế, chính sách về kinh tế tư nhân có bước đổi mới mạnh mẽ, nhất là từ năm 2025, theo hướng phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Việc chúng ta coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, có nghĩa là gì?, theo ông Cường điều đó có nghĩa rằng, khu vực kinh tế tư nhân sẽ được đối xử bình đẳng với tất cả các khu vực kinh tế khác, kể cả khu vực kinh tế nhà nước, từ vấn đề cạnh tranh đến thị trường, chính sách.

"Sự bình đẳng trong các khu vực kinh tế, đó là điều đã khác xa so với trước đây, một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy kinh tế", ông Cường nói.



PGS.TS Vũ Sỹ Cường - Giảng viên cao cấp thuộc Học viện Tài chính đánh. (Ảnh: Phạm Hưng)

Cũng theo PGS.TS Vũ Sỹ Cường, cùng với việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra nhiệm vụ xây dựng, triển khai các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, quản trị cho doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ để hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, quy mô lớn, đầu đàn để dẫn dắt chuỗi giá trị trong nước và mở rộng, tham gia thị trường toàn cầu. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng trong năm 2026 - 2027.

Đồng thời, nhấn mạnh đến việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đánh giá cao những nội dung này,song ông bày mong muốn rằng: Cần có những "thông điệp" cụ thể hơn trong Dự thảo Văn kiện, đơn cử việc cho phép kinh tế tư nhân có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng. Ông nói, ở một số quốc gia, kinh tế tư nhân đã tham gia phát triển quốc phòng như vũ khí.

Nêu rõ rủi ro thách thức trong quá trình chuyển đổi số



PGS.TS Vũ Sỹ Cường đánh giá rất cao việc phát triển khoa học công nghệ, điều này giúp cho thực thi các mục tiêu tốt hơn.

"Một trong những điểm mới trong văn kiện đó là nhận diện "đúng - trúng" vai trò của công nghệ trong bối cảnh mới đã đề cập đến. Trong đó, văn kiện đã nói rõ về quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo", ông đánh giá.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, thể chế luôn luôn là thách thức mà chúng ta cần phải xây dựng và thực thi; đặc biệt, chúng ta đã mạnh dạn cho phép thử nghiệm các mô hình kinh tế, lĩnh vực kinh tế mới cải cách kinh tế.



Góp ý thêm, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, văn kiện cần bổ sung, xem xét đánh giá những thách thức cần đặt ra khi áp dụng khoa học công nghệ vào đời sống.

Tại sao lại vậy? - Ông Cường đặt câu hỏi và khẳng định, mọi vấn đề đều có hai mặt. Khi chúng ta áp dụng khoa học công nghệ sẽ sản xuất thông minh hơn, xanh hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao năng suất lao động,... Thế nhưng, nếu không chuyển đổi kịp, không đào tạo được nhân lực, lao động phù hợp một cách kịp thời, khi đó chúng ta sẽ phải đối diện với vấn đề lạc hậu, thất nghiệp, thu nhập của người lao động giảm sút.

Do đó, chúng ta cần đánh giá kỹ lưỡng, trong Văn kiện phải chăng nêu thêm rủi ro thách thức trong quá trình chuyển đổi mà Văn kiện đặt ra.

Thách thức khác nữa theo ông Cường là đòi hỏi nguồn lực rất lớn, đều là bài toán đặt ra, chúng ta làm cách nào để đạt được, hiện thực hoá nó.