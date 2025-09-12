Dựng lại hiện trường vụ tài xế ép người phụ nữ ở Phú Thọ trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê

Thông tin từ Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến vụ tài xế taxi ép người phụ nữ nghèo ở Phú Thọ phải trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê, đơn vị đang làm việc với người lái xe và bà Ly. Đồng thời, chiều nay (12/9), đã đưa các người liên quan đến dựng lại hiện trường. Hiện, Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã đưa các đối tượng đến dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: HBHB.

Bà Bùi Thị Ly cho biết, trưa ngày 12/9, nam tài xế đã chủ động tìm đến gia đình để xin lỗi và xin khắc phục hậu quả.

Tại nhà riêng, người tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền. Trước sự chứng kiến của gia đình bà Ly và chính quyền địa phương, tài xế đã buộc phải viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý.

Bà Ly cho biết thêm, bà cùng người thân đã đưa nam tài xế tên N.T. (SN 1981, quê tỉnh Hưng Yên) đến cơ quan công an địa phương để làm rõ vụ việc.

Bà Ly bật khóc khi bị thu 2,5 triệu đồng cho chuyến xe dài khoảng 70 km. Ảnh: Chụp từ clip.

Trước đó, ngày 11/9, bà Bùi Thị Ly (làm thuê ở Hà Nội) ra Bến xe Mỹ Đình để đón xe về quê. Trong lúc bà đang loay hoay tại bến xe, một người đàn ông đến kéo ba lô và lôi kéo bà đi theo lên ô tô. Thấy người này nói là "làm phúc, không lấy tiền", tin lời nên người phụ nữ 60 tuổi lên xe.

Bà Ly kể, sau khi chở bà đi quãng đường khoảng 70km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng.

“Tôi hoảng loạn van xin hắn mới chịu giảm xuống còn 2,5 triệu đồng, tôi đưa tiền xong lái xe mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà Ly kể lại.

Thấy sự việc bất bình và hoàn cảnh đáng thương của bà Ly, những người chứng kiến rất phẫn nộ và hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.