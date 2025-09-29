Chủ đề nóng

Đường sắt bị ảnh hưởng do bão số 10, phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách

Thế Anh Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:49 GMT+7
Công ty CP vận tải đường sắt vừa thông tin về tình hình tổ chức chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn và gió giật mạnh tại khu vực miền Trung, ngành Đường sắt Việt Nam đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện tàu hỏa.

Theo đó, để bảo đảm an toàn chạy tàu, trong ngày 28/8/2025 ngành Đường sắt tạm ngừng các đôi tàu: NA1 (Hà Nội – Vinh) và NA2 (Vinh – Hà Nội); MR1 (Gia Lâm – Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh – Hà Nội) – phối hợp với đường sắt Trung Quốc.

Hành khách được phục vụ suất ăn miễn phí trên đoàn tàu bị ảnh hưởng do bão số 10.

Đại diện Công ty CP vận tải đường sắt cho biết, tính từ 22h ngày 28/9 đến nay, nhiều đoàn tàu di chuyển qua khu vực miền Trung (nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10) phải tạm dừng tại một số ga, dẫn tới bị chậm giờ đến các ga dọc tuyến.

"Nhằm hỗ trợ chia sẻ với hành khách, ngành Đường sắt đã tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách", đại diện Công ty CP vận tải đường sắt thông tin.

Tính đến 9h sáng 29/9/2025 đã có 1.500 suất ăn sáng được phục vụ cho hành khách đang trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng. Theo quy định, các đoàn tàu khách nếu chậm giờ trên 120 phút, ngành Đường sắt sẽ tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách (HK đang đi trên tàu).

Đối với hành khách có vé trong các chuyến bị tạm ngừng, ngành Đường sắt sẽ tổ chức trả lại vé tàu mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Thời gian trả vé tại nhà ga tối đa sau 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành Đường sắt Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin kịp thời đến hành khách và điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng cho biết, bão số 10 (Bualoi) đang áp sát đất liền, gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông.

Do mưa bão kéo dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, nhiều hạng mục hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM bị hư hỏng.

Tại Km 466+610 (nam Hầm số 5, khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn), đá từ núi rơi xuống làm vỡ một thanh tà vẹt và biến dạng một thanh ray.

Ở hầm số 6 (Km 725+210), tường hầm bị bung mảng lớn, nguy cơ sụt lở lan rộng. Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian để xử lý, cấm đường lúc 13h và thông tuyến trở lại lúc 14h20 ngày 28/9. Nhiều khoang hầm cũng ghi nhận hiện tượng nước thấm, chảy mạnh.

Ngoài ra, dông sét và mưa lớn gây hỏng thiết bị tại nhiều vị trí, mất điện cục bộ. Các đơn vị phải dùng ác quy dự phòng, máy phát điện để duy trì hoạt động tại nhiều ga, đồng thời bổ sung thiết bị thay thế.

