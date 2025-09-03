Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Bạn đọc
Thứ tư, ngày 03/09/2025 16:50 GMT+7

Đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ gây khó khăn cho người bệnh: Vì sao vẫn chưa được xử lý?

+ aA -
Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 03/09/2025 16:50 GMT+7
Người bệnh, người nhà đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ gặp khó vì đường gom trước cổng bất ngờ chuyển sang một chiều. Tình trạng kéo dài hơn 2 tháng nhưng đến nay chưa được xử lý. Đây là nội dung chính trong buổi làm việc lần 2 giữa lãnh đạo bệnh viện và UBND TP Cần Thơ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bệnh nhân vẫn gặp khó khi tìm đường vào BV Đại học Nam Cần Thơ

Liên quan đến bài viết "Đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ bị giới hạn, "đánh đố" người bệnh" đăng tải trên Báo Dân Việt ngày 14/8, hôm nay 3/9, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã có buổi làm việc lần 2 với UBND TP Cần Thơ.

TS, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ về những khó khăn của bệnh viện. Ảnh: H.X.

Tại buổi làm việc lần 2 này, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho hay, hơn 3 năm qua, bệnh viện hoạt động rất tốt và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 vừa qua, đường gom (đường song hành với Quốc lộ 1A) trước bệnh viện đột ngột chuyển từ hai chiều sang một chiều, theo hướng từ tỉnh Hậu Giang cũ đến vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A.

Theo phân luồng một chiều trên, xe cấp cứu, bệnh nhân đi từ trung tâm TP Cần Thơ và các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp… khi đến vòng xoay giao nhau giữa đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A không được chạy thẳng trực tiếp vào đường song hành để đến bệnh viện mà phải đi đường vòng, tốn nhiều thời gian.

Đó là đối với những trường hợp biết đường đi vòng, còn những người từ xa đến sẽ vô cùng khó khăn để tìm đường, mặc dù có thể nhìn thấy bệnh viện ngay trước mắt.

Đặc biệt, với các ca cấp cứu khẩn cấp cần thời gian di chuyển nhanh, việc phân luồng một chiều như hiện nay gây nhiều trở ngại cho cả bệnh nhân và bệnh viện.

Thực tế đã minh chứng khi lượng người dân đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giảm kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Phía bệnh viện cũng nhấn mạnh rằng, nếu trước đây đường song hành với Quốc lộ 1A đã là đường một chiều thì chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư xây dựng một bệnh viện quy mô như vậy.

Vòng xoay Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A, cách Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khoảng 450m. Ảnh: H.X.
Đường gom trước Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ (song hành Quốc lộ 1A) hiện chỉ cho phép lưu thông một chiều, hướng từ tỉnh Hậu Giang cũ đến vòng xoay Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A. Ảnh: H.X.

Trước thực trạng trên, TS. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, mong muốn lãnh đạo các sở, ngành cũng như UBND TP Cần Thơ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cụ thể là cho phép xe lưu thông hai chiều trên đường song hành. Đối với vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A, có thể lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Có như vậy, người dân mới có thể đi vào đường song hành thuận lợi như nhiều năm trước.

Ngoài ra, về lâu dài, phía bệnh viện cũng mong muốn được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A.

Tại buổi làm việc lần 2 này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cũng thừa nhận rằng, đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện nay rất khó khăn, gây bức xúc.

Ông Hoàng cho biết: “Tôi thấy rằng, chỉ có tài xế của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ mới biết đường vào. Còn người dân từ nơi khác đến (vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A – PV), nhìn thấy bệnh viện sừng sững nhưng tìm đường vào lại rất khó.”

Theo ông Hoàng, nguyên nhân đường song hành trước Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chuyển thành một chiều là do ảnh hưởng của dự án vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A mà Ban quản lý dự án ODA chưa hoàn thành. Chính điều này cũng đã tạo nên một “điểm đen” về tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cho rằng đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện rất khó khăn, gây bức xúc. Ảnh: H.X.

Do đó, phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ, đèn xanh) phải chờ Ban quản lý dự án ODA hoàn thành dự án vòng xoay như đã nói ở trên. Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cũng có thể gây ùn tắc giao thông, do lưu lượng xe trên Quốc lộ 1A khá lớn.

Liên quan đến mong muốn của phía bệnh viện về việc được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Vì vậy, ông đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tiến hành khảo sát, nghiên cứu, từ đó tham mưu cho UBND thành phố có công văn gửi Bộ Xây dựng xin chủ trương đấu nối, nhằm vừa phát huy được hiệu quả hoạt động của bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 vướng quy định tầng cao

Theo ông Dũng, trong giai đoạn 1, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã được đầu tư với tổng số vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ khởi công vào quý I năm 2026. Trong giai đoạn này, bệnh viện sẽ xây dựng cạnh khu hiện hữu một tòa nhà cao 22 tầng theo chuẩn quốc tế, với sức chứa lên đến 1.000 giường bệnh.

Vì vậy, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ mong muốn Sở Xây dựng hỗ trợ cấp phép xây dựng để kịp tiến độ triển khai.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ họp tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: H.X.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho hay, theo quy hoạch phân khu và quy hoạch chung, chiều cao khống chế tại khu vực bệnh viện chỉ là 18 tầng. Do đó, trước mắt không thể xây dựng công trình cao 22 tầng.

Để hỗ trợ tốt nhất cho dự án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ “chậm lại” khi triển khai giai đoạn 2, nếu muốn xây dựng công trình 22 tầng.

Theo ông Lâu, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương thực hiện quy hoạch chung mới, tích hợp từ 3 quy hoạch của TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ. Với đề xuất của trường cũng như tình hình thực tiễn (không gian phát triển ngày càng hạn chế, quỹ đất trở nên hiếm…), khi nghiên cứu quy hoạch chung mới có thể cho phép xây dựng công trình cao tầng hơn, thậm chí vượt mức 22 tầng.

“Khi có quy hoạch chung mới, bệnh viện triển khai giai đoạn 2 sẽ phù hợp hơn”, ông Lâu nhấn mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Từ năm 2025, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, người nghèo và người dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy còn những đối tượng nào khác cũng được miễn?

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Bạn đọc
Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

Bạn đọc
Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Bạn đọc
Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Bạn đọc
Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Đọc thêm

Thủ tướng chỉ đạo: Tập trung đầu tư công cho các dự án 'xoay chuyển tình thế', 'chiến lược'
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo: Tập trung đầu tư công cho các dự án "xoay chuyển tình thế", "chiến lược"

Kinh tế

Thủ tướng khẳng định đầu tư công giai đoạn tới phải đổi mới tư duy, cách làm, đầu tư có trọng điểm, tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

Chưa bàn giao đã có dòng khách triệu người - Lý do Boutique Gate khiến giới đầu tư sôi sục
Nhà đất

Chưa bàn giao đã có dòng khách triệu người - Lý do Boutique Gate khiến giới đầu tư sôi sục

Nhà đất

Gần 4 triệu khách đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đã mở màn cho kỷ nguyên kinh tế Expo sôi động tại Đông Bắc Hà Nội. Sức nóng ấy ngay lập tức lan tỏa sang “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate - nơi được ví như “gà đẻ trứng vàng” của giới đầu tư khi chưa nhận bàn giao đã sẵn dòng khách triệu người.

Nga tung lính thủy đánh bộ tinh nhuệ để cứu vãn thế trận ở Pokrovsk, Ukraine lập tức giáng đòn chặn đứng
Thế giới

Nga tung lính thủy đánh bộ tinh nhuệ để cứu vãn thế trận ở Pokrovsk, Ukraine lập tức giáng đòn chặn đứng

Thế giới

Các lực lượng tăng viện của Nga bao gồm lính thủy đánh bộ tiến về mặt trận Pokrovsk đã mắc sai lầm chí mạng: di chuyển bằng xe bọc thép ngay trong tầm bắn của HIMARS Ukraine, theo Euromaidanpress.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý phải phẫu thuật, muốn về nhà vì ám ảnh bệnh viện

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trải qua phẫu thuật trưa ngày 3/9. Anh bày tỏ mong muốn sớm được xuất viện vì ám ảnh không gian bệnh viện.

Tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một cán bộ lão thành cách mạng
Đông Tây - Kim Cổ

Tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một cán bộ lão thành cách mạng

Đông Tây - Kim Cổ

Tại Di tích Chiến thắng đồn Phai Khắt ở tỉnh Cao Bằng - nơi ghi dấu chiến công đánh thắng trận đầu vào ngày 25/12/1944 của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) - hiện trưng bày nhiều hiện vật giá trị, trong đó có những trang viết thể hiện sâu sắc tấm tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ông Nông Văn Lạc, cán bộ lão thành cách mạng.

Quảng Trị: Phát hiện “rợn người” khi khám xét nơi ở của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
Pháp luật

Quảng Trị: Phát hiện “rợn người” khi khám xét nơi ở của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Pháp luật

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 3 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng có thêm phát hiện mới.

Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân
Kinh tế

Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

KCN Biên Hòa 1 bước vào giai đoạn nước rút, khi Đồng Nai chốt hạn cuối di dời doanh nghiệp để thu hồi đất sạch
Kinh tế

KCN Biên Hòa 1 bước vào giai đoạn nước rút, khi Đồng Nai chốt hạn cuối di dời doanh nghiệp để thu hồi đất sạch

Kinh tế

Đồng Nai đã ra hạn chót cho các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 phải hoàn tất di dời, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 1/12/2025, tạo quỹ đất triển khai Trung tâm chính trị - hành chính và khu đô thị mới của tỉnh.

Người dân bịn rịn, quyến luyến chia tay cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 trở lại đơn vị sau đại lễ 2/9
Media

Người dân bịn rịn, quyến luyến chia tay cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 trở lại đơn vị sau đại lễ 2/9

Media

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các cán bộ, chiến sĩ đã lên tàu trở về đơn vị. Tại Ga Hà Nội, không khí buổi chia tay giữa quân và dân diễn ra bịn rịn, xúc động.

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động
Tin tức

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động
9

Tin tức

Đà Nẵng chi 360 tỷ đồng phát triển nền tảng số để hình thành nền hành chính chủ động, quyết định vừa được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh trên kênh nào?

Thể thao

Ngoài mục tiêu 3 điểm, U23 Việt Nam còn cần ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á với U23 Bangladesh. Đây là tiêu chí rất quan trọng để tranh ngôi đầu bảng hoặc cuộc đua dành cho nhóm nhì bảng.

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử, chuyên gia phân tích nguyên nhân
Kinh tế

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử, chuyên gia phân tích nguyên nhân

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 3/9 chứng kiến thị trường thế giới "lập đỉnh" mới ở mức 3.544 USD/ounce. Điều này cũng khiến giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục "phá đỉnh" và tạo dựng các cột mốc mới.

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Văn hóa - Giải trí

Ngày 1/9, diễn viên Chloë Grace Moretz tổ chức lễ cưới với người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia Kate Harrison, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ kéo dài từ năm 2018.

MSB phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững
Kinh tế

MSB phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững

Kinh tế

Ngày 11/07/2025 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững với kỳ hạn 5 năm, tuân thủ theo Khung Tài chính Bền vững (Sustainable Finance Framework – SFF) năm 2025 của MSB.

Loại thịt đắt hơn thịt bò, ngon hơn thịt lợn, giàu protein, dù đắt cũng nên ăn vào mùa thu, xào ớt thơm phức
Gia đình

Loại thịt đắt hơn thịt bò, ngon hơn thịt lợn, giàu protein, dù đắt cũng nên ăn vào mùa thu, xào ớt thơm phức

Gia đình

Mùa thu nên ăn nhiều loại thịt này, tạm gác thịt lợn, thịt bò sang một bên. Món ăn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, "đắt xắt ra miếng".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 9

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tháng 9 là thời gian cao điểm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Tin tức

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu lần thứ 3 được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tin tức

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đây là lần thứ 3 ông Hiếu được bổ nhiệm chức vụ này.

Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
Tin tức

Chân dung Bí thư Thành uỷ mới được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã của tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã của tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 3/9, thông tin từ UBND xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, các lực lượng chức năng đang kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ngập trong 2 ngày qua.

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực sinh năm 1979
Xã hội

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực sinh năm 1979

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ ngày 3/9.

U23 Bangladesh đón tin vui từ vị trí HLV trưởng
Thể thao

U23 Bangladesh đón tin vui từ vị trí HLV trưởng

Thể thao

U23 Bangladesh có đầy đủ lực lượng với viện binh từ Italia và HLV trưởng Saiful Bari Titu trở lại, nhưng vẫn bị đánh giá thấp khi chuẩn bị gặp U23 Việt Nam.

Cùng nhìn lại loạt hình ảnh ấn tượng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Quốc khánh 2/9
Ảnh

Cùng nhìn lại loạt hình ảnh ấn tượng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Quốc khánh 2/9

Ảnh

Trong buổi sớm mùa thu, Quảng trường Ba Đình – nơi lắng hồn thiêng sông núi – lại vang lên âm hưởng hào hùng ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Những bước chân rầm rập, đội hình chỉnh tề, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, gợi nhắc truyền thống anh hùng của dân tộc.

Ông Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên 'âm mưu chống nước Mỹ'
Thế giới

Ông Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên 'âm mưu chống nước Mỹ'

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng với ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang "âm mưu" chống lại nước Mỹ.

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan
Tin tức

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng và lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; trong đó có 5 thứ trưởng tại các bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố 'lạ' nếu tiếp tục bị kiện vô lý
Văn hóa - Giải trí

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố "lạ" nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Văn hóa - Giải trí

Ngày 3/9, nữ rapper nổi tiếng Cardi B được tòa án tuyên vô tội trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc hành hung một nữ nhân viên bảo vệ tên Emani Ellis vào năm 2018.

Ký ức hố cá nhân và thanh âm những chuyến bay
Kính đa tròng

Ký ức hố cá nhân và thanh âm những chuyến bay

Kính đa tròng

Có hòa bình là có tất cả. Sau ngày hội của đất nước, là tiếp tục hành trình cống hiến của mỗi người - với niềm tự hào và ý thức sâu sắc về hòa bình mà chúng ta đang có. Để cùng nhau "viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Xã hội

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/9, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Bộ Công an xử lý tài khoản TikTok gán ghép phát ngôn sai sự thật
Tin tức

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Bộ Công an xử lý tài khoản TikTok gán ghép phát ngôn sai sự thật

Tin tức

Ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý một tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh của ông tại nghị trường Quốc hội để xuyên tạc thông tin.

Chân dung Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT
Xã hội

Chân dung Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT

Xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT kể từ ngày 3/9.

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương
Giảm nghèo nông thôn

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn

Với khát vọng muôn đời "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", một mái nhà kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng của biết bao hộ nghèo, gia đình chính sách nơi miền núi, biên cương Lạng Sơn. Thời gian qua bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những ước mơ ấy đang dần dần thành hiện thực, tạo đà vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

2

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

3

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

4

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

5

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh