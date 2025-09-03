Bệnh nhân vẫn gặp khó khi tìm đường vào BV Đại học Nam Cần Thơ

Liên quan đến bài viết "Đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ bị giới hạn, "đánh đố" người bệnh" đăng tải trên Báo Dân Việt ngày 14/8, hôm nay 3/9, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã có buổi làm việc lần 2 với UBND TP Cần Thơ.

TS, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ về những khó khăn của bệnh viện. Ảnh: H.X.

Tại buổi làm việc lần 2 này, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho hay, hơn 3 năm qua, bệnh viện hoạt động rất tốt và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 vừa qua, đường gom (đường song hành với Quốc lộ 1A) trước bệnh viện đột ngột chuyển từ hai chiều sang một chiều, theo hướng từ tỉnh Hậu Giang cũ đến vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A.

Theo phân luồng một chiều trên, xe cấp cứu, bệnh nhân đi từ trung tâm TP Cần Thơ và các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp… khi đến vòng xoay giao nhau giữa đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A không được chạy thẳng trực tiếp vào đường song hành để đến bệnh viện mà phải đi đường vòng, tốn nhiều thời gian.

Đó là đối với những trường hợp biết đường đi vòng, còn những người từ xa đến sẽ vô cùng khó khăn để tìm đường, mặc dù có thể nhìn thấy bệnh viện ngay trước mắt.

Đặc biệt, với các ca cấp cứu khẩn cấp cần thời gian di chuyển nhanh, việc phân luồng một chiều như hiện nay gây nhiều trở ngại cho cả bệnh nhân và bệnh viện.

Thực tế đã minh chứng khi lượng người dân đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giảm kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Phía bệnh viện cũng nhấn mạnh rằng, nếu trước đây đường song hành với Quốc lộ 1A đã là đường một chiều thì chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư xây dựng một bệnh viện quy mô như vậy.

Vòng xoay Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A, cách Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khoảng 450m. Ảnh: H.X.

Đường gom trước Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ (song hành Quốc lộ 1A) hiện chỉ cho phép lưu thông một chiều, hướng từ tỉnh Hậu Giang cũ đến vòng xoay Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A. Ảnh: H.X.

Trước thực trạng trên, TS. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, mong muốn lãnh đạo các sở, ngành cũng như UBND TP Cần Thơ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cụ thể là cho phép xe lưu thông hai chiều trên đường song hành. Đối với vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A, có thể lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Có như vậy, người dân mới có thể đi vào đường song hành thuận lợi như nhiều năm trước.

Ngoài ra, về lâu dài, phía bệnh viện cũng mong muốn được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A.

Tại buổi làm việc lần 2 này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cũng thừa nhận rằng, đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện nay rất khó khăn, gây bức xúc.

Ông Hoàng cho biết: “Tôi thấy rằng, chỉ có tài xế của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ mới biết đường vào. Còn người dân từ nơi khác đến (vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A – PV), nhìn thấy bệnh viện sừng sững nhưng tìm đường vào lại rất khó.”

Theo ông Hoàng, nguyên nhân đường song hành trước Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chuyển thành một chiều là do ảnh hưởng của dự án vòng xoay đường Trần Hoàng Na - Quốc lộ 1A mà Ban quản lý dự án ODA chưa hoàn thành. Chính điều này cũng đã tạo nên một “điểm đen” về tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cho rằng đường vào Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện rất khó khăn, gây bức xúc. Ảnh: H.X.

Do đó, phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ, đèn xanh) phải chờ Ban quản lý dự án ODA hoàn thành dự án vòng xoay như đã nói ở trên. Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cũng có thể gây ùn tắc giao thông, do lưu lượng xe trên Quốc lộ 1A khá lớn.

Liên quan đến mong muốn của phía bệnh viện về việc được đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Vì vậy, ông đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tiến hành khảo sát, nghiên cứu, từ đó tham mưu cho UBND thành phố có công văn gửi Bộ Xây dựng xin chủ trương đấu nối, nhằm vừa phát huy được hiệu quả hoạt động của bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 vướng quy định tầng cao

Theo ông Dũng, trong giai đoạn 1, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã được đầu tư với tổng số vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ khởi công vào quý I năm 2026. Trong giai đoạn này, bệnh viện sẽ xây dựng cạnh khu hiện hữu một tòa nhà cao 22 tầng theo chuẩn quốc tế, với sức chứa lên đến 1.000 giường bệnh.

Vì vậy, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ mong muốn Sở Xây dựng hỗ trợ cấp phép xây dựng để kịp tiến độ triển khai.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ họp tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: H.X.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho hay, theo quy hoạch phân khu và quy hoạch chung, chiều cao khống chế tại khu vực bệnh viện chỉ là 18 tầng. Do đó, trước mắt không thể xây dựng công trình cao 22 tầng.

Để hỗ trợ tốt nhất cho dự án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ “chậm lại” khi triển khai giai đoạn 2, nếu muốn xây dựng công trình 22 tầng.

Theo ông Lâu, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương thực hiện quy hoạch chung mới, tích hợp từ 3 quy hoạch của TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ. Với đề xuất của trường cũng như tình hình thực tiễn (không gian phát triển ngày càng hạn chế, quỹ đất trở nên hiếm…), khi nghiên cứu quy hoạch chung mới có thể cho phép xây dựng công trình cao tầng hơn, thậm chí vượt mức 22 tầng.

“Khi có quy hoạch chung mới, bệnh viện triển khai giai đoạn 2 sẽ phù hợp hơn”, ông Lâu nhấn mạnh.