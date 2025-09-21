Cờ của EU và Ukraine. Ảnh RIA

"Thật vậy, tại cuộc họp, tôi đã phác thảo khái niệm về khoản vay bồi thường này. Nhìn chung, tôi cho rằng các quốc gia đều sẵn sàng tham gia một cách xây dựng, và thực sự, các quốc gia thành viên coi đây là một hướng đi khả thi. Do đó, rõ ràng là chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu tất cả các phương thức, vì chúng tôi cần chuẩn bị tất cả những điều này tương đối nhanh chóng, vì Ukraine sẽ cần khoản tài trợ này từ năm 2026", ông nói. Buổi họp báo, có sự tham gia của Dombrovskis, đã được phát sóng trên trang web của EC.

Theo người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu, "phương pháp cung cấp các khoản vay bù đắp này có thể được mở rộng ở cấp độ G7".

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất tạo ra một "khoản vay bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraine dựa trên nguồn thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Theo bà, "Ukraine sẽ chỉ trả khoản vay sau khi Nga trả tiền bồi thường."

Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng khoảng 170 tỷ euro đã được chi cho Kiev. Brussels đặc biệt cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính vĩ mô, hỗ trợ ngân sách. Tuy nhiên, ngày càng nhiều quốc gia EU bày tỏ sự bất bình và phản đối việc tiếp tục bơm tiền từ châu Âu vào Kiev. Hỗ trợ tài chính vĩ mô này hiện được đảm bảo đến cuối năm 2025, nhưng có thể kết thúc vào năm 2026.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear có trụ sở tại Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Cuối tháng 8, ấn phẩm Welt am Sonntag, trích dẫn dữ liệu của Ủy ban Châu Âu, đưa tin rằng EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Ukraine từ tháng 1 đến tháng 7/2025, sử dụng số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.

Để đáp trả, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng như tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ chúng được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ trả đũa việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Ông nói thêm rằng Nga cũng có lựa chọn giữ lại các khoản tiền mà các nước phương Tây nắm giữ khỏi Nga.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ có thể chịu được áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt lên Nga từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục leo thang. Moskva lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bản thân các nước phương Tây cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng các lệnh trừng phạt chống Nga là không hiệu quả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là một chiến lược dài hạn của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.