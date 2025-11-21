Fed bỏ ngỏ cắt giảm lãi suất, giá Bitcoin giảm chóng mặt

Dữ liệu từ Coindesk cho thấy, giá Bitcoin đã thủng mốc 90.000 USD từ đầu sáng ngày 21/11, xuống mức 87.000 USD. Đến 11h (giờ Việt Nam), đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục "thủng đáy" xuống mức 85.615 USD.

Trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm tới 7,83%. Vốn hóa thị trường của Bitcoin giảm xuống còn 1.700 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4, giá Bitcoin chạm đáy dưới 87.000 USD. So với giá cao nhất mọi thời đại là 126.080 USD hôm 6/10, hiện tại mỗi Bitcoin đang giảm khoảng gần 40%.

Giá Bitcoin cũng đã giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức trung bình động 365 ngày là 102.000 USD. Đây được xem là mốc kỹ thuật quan trọng và là tín hiệu bi quan, đánh dấu đà lao dốc của thị trường, tương tự cú sập năm 2022.

Giá Bitcoin và các token lớn giảm chóng mặt. Ảnh theo Coindesk.

Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, thậm chí giảm giá sâu hơn khi có lúc chạm mốc 2.700 USD, mức giảm tương đương 8,46% trong một ngày. Các token khác giảm "kinh hoàng" chẳng kém, như Solana (-9,37%), XRP (-8,74%), BNB (6,08%), Dogecoin (-8,30%)...

Công ty phân tích tiền số QCP Capital cho rằng nguyên nhân lớn nhất của đợt giảm mạnh này đến từ kỳ vọng vĩ mô thay đổi quá nhanh và dòng vốn ETF tiếp tục rút ra ở khối tổ chức.

Áp lực bán tăng dần trong tuần do thanh khoản suy yếu, khiến biến động giá bị khuếch đại và Bitcoin trở nên nhạy cảm với tín hiệu kinh tế hơn bao giờ hết.

Cú sốc lớn nhất, theo QCP Capital là việc kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, vốn gần như chắc chắn, đã lao dốc từ 100% xuống còn 50%, gây sức ép mạnh lên các tài sản “nhạy cảm theo thời gian” như Bitcoin.

Giá Bitcoin "sập" kinh hoàng, nhiều tỷ phú "bốc hơi" hàng tỷ đô

QCP cho rằng chỉ số LEI (Chỉ số Kinh tế Dẫn đầu), với dữ liệu đăng tuyển việc làm được cập nhật, sẽ giúp làm rõ định hướng chính sách của Fed đến năm 2026. Lời tuyên bố của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng “việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn” tiếp tục khiến tâm lý thị trường thêm bất định.

Reuters dẫn lời Sean Dawson, chuyên gia phân tích của nền tảng Derive.xyz (Úc), cho biết: "Giá Bitcoin đang rất bấp bênh và có xu hướng giảm. Những yếu tố giúp thị trường tăng giá trước đây như lãi suất thấp đã không còn hiệu quả. Nói cách khác, gần như không có gì đáng lạc quan trong tương lai".

Dawson ước tính trong 30 ngày qua, tổng giá trị thanh lý tiền điện tử ở cả vị thế mua và bán là 8,25 tỉ USD. Ông lưu ý, sự biến động mạnh trong việc định giá của ngành công nghệ có thể khiến giá Bitcoin giảm xuống còn 75.000 USD vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin những tháng tới sẽ phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất hay không. Trong trường hợp không cắt giảm, Bitcoin có thể rơi thẳng về vùng giá 60.000 - 80.000 USD do tính thanh khoản thấp.