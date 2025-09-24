Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan

Lũ lụt ở huyện Hoa Liên, Đài Loan vào thứ Ba.

Bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất trên trái đất trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại cách đây vài ngày, đã khiến trung tâm tài chính Hong Kong và nhiều vùng miền nam Trung Quốc tê liệt vào thứ Tư, sau khi quét qua các hòn đảo xa xôi ở Philippines và vùng núi Đài Loan.

Với sức gió mạnh như bão, cơn bão đã để lại nhiều thiệt hại, gây ra lở đất và sóng lớn, và hiện đang đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, nơi có các thành phố lớn như Thâm Quyến và Quảng Châu.

Tại Đài Loan, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 129 người khác vẫn được liệt kê là mất tích sau khi một con đập tự nhiên ngăn một hồ nước mới hình thành bị sập, giải phóng 68 triệu tấn nước và gây ngập lụt thị trấn Guangfu gần đó.

Các video từ thị trấn, ở phía đông huyện Hoa Liên, cho thấy dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua các con phố, cuốn trôi nhiều xe cộ và người dân phải trú ẩn trên các tầng cao hơn khi những tầng dưới của ngôi nhà bị ngập.

Các mảnh vỡ từ trận lở đất hồi tháng 7 đã hình thành nên con đập tự nhiên, và chính quyền đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng hồ nước xa xôi này có thể tràn bờ vào tháng 10. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, các quan chức cho biết các đánh giá cho thấy việc nạo vét, hút nước hoặc dỡ bỏ rào chắn đập là không khả thi vì vậy họ đã chọn cách theo dõi tình hình.

Trước khi cơn bão đổ bộ, chính quyền cho biết họ đã đưa ra nhiều cảnh báo và khuyến cáo sơ tán cho cư dân có thể bị ảnh hưởng nếu nước hồ tràn bờ.

Nhưng dự đoán của họ vào tháng 10 đã không tính đến lượng mưa lớn và bất kỳ cơn bão mạnh nào cũng có thể đẩy nhanh quá trình đó, Kuo-Lung Wang, giáo sư tại Đại học Quốc gia Chi Nan của Đài Loan cho biết.

Một cây cầu lớn ở Hoa Liên cũng bị cuốn trôi do dòng nước chảy xiết sau khi đập tự nhiên bị vỡ.

Video trên mạng xã hội cho thấy sóng thần tràn qua cửa một khách sạn ở Hồng Kông.

Tại Philippines, Đài Loan và miền nam Trung Quốc hứng chịu nhiều cơn bão mỗi năm, nhưng cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã khiến các cơn bão trở nên khó lường và cực đoan hơn.

Khi cơn bão tiến gần đến trung tâm tài chính quốc tế Hồng Kông vào sáng sớm thứ Tư, nó đã mang theo những cơn gió mạnh làm đổ cây cối và giật tung giàn giáo khỏi các tòa nhà, với sức gió giật tối đa lên tới 168 km/giờ (104,39 dặm/giờ). Một phóng viên CNN có mặt tại hiện trường đã chứng kiến ​​sóng biển đập vào vỉa hè gần bến cảng biểu tượng của Hồng Kông.

Bão Ragasa tấn công Hồng Kông vào sáng thứ Tư WxChasing.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cơn bão dữ dội đã làm vỡ cửa kính của một khách sạn sang trọng ven biển, với những con sóng lớn tràn vào sảnh và cuốn trôi mọi người. CNN không thể xác minh độc lập đoạn video và đã liên hệ với khách sạn để xin bình luận.

Gió mạnh đã khiến Hồng Kông và Ma Cao - nơi sinh sống của hơn 8 triệu người - phải ban bố cảnh báo bão ở mức cao nhất, với trường học, doanh nghiệp và phương tiện giao thông công cộng phần lớn đóng cửa, bao gồm cả sân bay của thành phố, một trong những sân bay đông đúc nhất châu Á. Đài quan sát Hồng Kông cảnh báo, mực nước dâng do bão có thể lên tới bốn mét ở một số khu vực vào thứ Tư.

Các thành phố khác dọc theo bờ biển phía nam của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị ứng phó với tác động khi chính quyền triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất khỏi bão và lở đất.

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh, tính đến đêm thứ Ba, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã sơ tán 1,89 triệu người trước khi cơn bão đổ bộ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, hơn 10.000 tàu thuyền ở Quảng Đông đã được di dời đến vùng biển an toàn hơn để tránh bão và hơn 38.000 lính cứu hỏa đang túc trực.