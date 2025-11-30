Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 06:10 GMT+7

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Hương Thủy Chủ nhật, ngày 30/11/2025 06:10 GMT+7
Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.
Thị trường nông sản thế giới, trong đó có thị trường gạo tuần qua ghi nhận những diễn biến trái chiều, trong đó xu hướng tăng giá chiếm ưu thế ở một số mặt hàng chủ chốt.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Tại châu Á, giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Còn tại Mỹ, nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ đã đẩy giá ngô lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2025.

Thị trường gạo châu Á, gạo Thái Lan loại 5% tấm có cú tăng giá nhảy vọt

Giá gạo Thái Lan tuần này đã có một cú nhảy vọt, với loại gạo 5% tấm được chào bán ở mức 370 USD/tấn, tăng mạnh 30 USD so với tuần trước và là mức giá cao nhất kể từ ngày 31/7. 

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết nguyên nhân chính là do thiệt hại liên quan đến lũ lụt tại một số vùng sản xuất.

Ngoài ra, gạo Thái Lan còn nhận được hỗ trợ từ thông tin về các hợp đồng bán gạo sang Trung Quốc và sự mạnh lên của đồng baht.

Trái ngược với Thái Lan, giá gạo Ấn Độ lại sụt giảm do nhu cầu yếu và đồng rupee giao dịch gần mức thấp kỷ lục.

Loại gạo đồ 5% tấm của nước này được báo giá ở mức 348-356 USD/tấn, giảm so với mức 352-360 USD của tuần trước.

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng giảm từ mức 350–355 USD/tấn hồi tuần trước xuống còn 345-350 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Mumbai của Ấn Độ nhận định rằng thị trường gạo hiện đang cạnh tranh rất khốc liệt. Một đồng rupee yếu hơn đang cho phép các nhà xuất khẩu Ấn Độ hạ giá chào bán để thu hút khách hàng.

Tại Việt Nam, giá gạo Việt Nam loại 5% tấm đã nhích nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn, phục hồi sau khi chạm đáy 5 năm vào tuần trước.

Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết do nhu cầu từ các thị trường châu Á truyền thống suy yếu, một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường châu Phi như Ghana hay Bờ Biển Ngà (Senegal).

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên "thủy quái" hình thù kỳ dị

Vừa qua, giá gạo loại 5% tấm của Thái Lan có "cú lội ngược dòng" thị trường gạo thế giới khi tăng giá mạnh. Gạo Thái Lan còn nhận được hỗ trợ từ thông tin về các hợp đồng bán gạo sang Trung Quốc và sự mạnh lên của đồng baht. Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?

Người này cũng lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Thị trường các loại hạt ngũ cốc ở Mỹ

Nhu cầu xuất khẩu sôi động đã trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường ngũ cốc Mỹ trong tuần qua.

Khép phiên giao dịch 28/11, hợp đồng ngô trên sàn Chicago tăng 2,5 xu lên mức 4,4775 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương cũng tăng 6,25 xu lên 11,3775 USD/bushel, trong khi hợp đồng lúa mì giảm nhẹ 2 xu còn 5,385 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tính chung cả tuần, giá ngô và đậu tương Mỹ tăng lần lượt 2,3% và 1,1%, trong khi giá lúa mì giảm 0,2%.

Phiên này, giá ngô giao kỳ hạn của Mỹ đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng Sáu sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận các đơn hàng lớn.

Cụ thể, báo cáo hàng ngày của USDA cho thấy các nhà xuất khẩu đã bán 273.988 tấn ngô cho các khách hàng giấu tên và 312.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc. Những hợp đồng này đều giao trong niên vụ 2025-2026.

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

USDA cũng báo cáo doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ đạt 2,8 triệu tấn cho niên vụ 2025-2026 và 571.500 tấn cho niên vụ 2026-2027 cho tuần kết thúc vào ngày 16/10, vượt xa kết quả cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Ông Arlan Suderman, nhà kinh tế trưởng tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định rằng dù đây là số liệu cũ bị trì hoãn công bố do chính phủ đóng cửa, doanh số bán ngô của Mỹ trong giai đoạn đó vẫn cực kỳ ấn tượng.

Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ nhu cầu đậu tương của Trung Quốc sau khi Mỹ và nước này đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào cuối tháng 10.

Tình hình càng thu hút sự chú ý khi Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết Trung Quốc đã cấm nhập khẩu từ năm nhà xuất khẩu đậu tương của nước này – một diễn biến có thể mở ra thêm cơ hội cho nông sản Mỹ.

Thị trường cà phê thế giới

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên cả hai sàn lớn cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Tại London, giá Robusta giao tháng 1/2026 tăng 26 USD lên mức 4.565 USD/tấn. Tại New York, giá Arabica giao tháng 12/2025 cũng tăng 1,50 cent, đạt 413,00 cent/lb (1 lb = 0,45 kg).

Tại thị trường trong nước, giá cà phê khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ và hiện giao dịch quanh mốc trung bình 112.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tại Đắk Lắk đạt 112.300 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng và Gia Lai lần lượt ghi nhận các mức giá 111.300 - 112.500 đồng/kg và 111.900 đồng/kg.

Theo: Báo Tin tức/TTXVN

