Ngày 25/11 vừa qua, thay mặt các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba, Tổng công ty Thái Bình đã long trọng tổ chức Ngày Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 (FIHAV 2025) nhằm tái khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam–Cuba và cam kết đầu tư lâu dài tại đảo quốc vùng Caribe này.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2025), với sự tham gia của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga, Bộ trưởng Công nghiệp Eloy Álvarez Martínez, các quan chức sở tại, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và cộng đồng doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức kinh tế quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba-Lê Quang Long tái khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga (thứ 3, từ trái sang), Đại sứ Việt Nam tại Cuba-Lê Quang Long (thứ 5, từ trái sang) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thái Bình Trần Thanh Tú (thứ 2, từ trái sang) cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam. Tổng Công ty Thái Bình là 1 trong các doanh nghiệp đang đầu tư tại Cuba, trong đó có trồng lúa ở Cuba.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tổng công ty Thái Bình nói riêng tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất ở Cuba, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Bình Trần Ngọc Thuận chia sẻ về hành trình gần 30 năm hoạt động tại Cuba và mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Ông cho biết, hiện nay, Tổng công ty Thái Bình đang triển khai 4 dự án tại Cuba với tổng giá trị hơn 43 triệu USD.

Nổi bật là các dự án nhà máy TBFood, Cửa hàng bán buôn bán lẻ TBMex và dự án trồng lúa ở Cuba-TBAgri.

Tổng công ty đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái có thể đóng góp vào an ninh lương thực, cung cấp sản phẩm thiết yếu với giá hợp lý và mở rộng năng lực sản xuất tại Cuba.

Nhân dịp này, ông Trần Ngọc Thuận kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Cuba, một thị trường đầy tiềm năng để hướng tới mục tiêu đạt 500 triệu USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030.

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga đánh giá cao sự hiện diện ổn định của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn và là nhà đầu tư hàng đầu của châu Á vào Cuba, với nhiều dự án thành công tại Đặc khu Phát triển Mariel.

Ông trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba và cảm ơn Tổng công ty Thái Bình đã hỗ trợ 5 container hàng thiết yếu trị giá 200.000 USD giúp người dân miền Đông của đảo quốc này bị ảnh hưởng bởi bão Melissa.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga chúc mừng doanh nghiệp Agri VMA với thành công của dự án sản xuất lúa gạo tại Cuba, hỗ trợ nông dân Cuba trồng lúa thành công.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga, Đại sứ Việt Nam tại Cuba-Lê Quang Long cùng đại diện Tổng công ty Thái Bình cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam và tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng và đầu tư công nghiệp.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41-FIHAV 2025 diễn ra từ ngày 24 - 29/11 tại Trung tâm Triển lãm ExpoCuba ở thủ đô La Habana của Cuba, chào đón đại diện từ trên 47 quốc gia, Liên minh châu Âu (EU), các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam.



Các doanh nghiệp Việt Nam như ViMariel (khu công nghiệp do Tổng công ty Viglacera đầu tư tại Cuba), Agri VMA (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và dự án sản xuất lúa gạo ở Cuba) và Tổng công ty Thái Bình mang đến Hội chợ những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống và sản xuất nông nghiệp Cuba như gạo, sữa, mỳ ăn liền, bỉm tã lót, bột giặt, chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, phân bón và thuốc trừ sâu…

Theo: Vietnam+/TTXVN