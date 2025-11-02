Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!
Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Công văn số 2060/UBND-KT, ngày 29-10-2025 của UBND TP Cần Thơ, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Senegal từ ngày 22 đến ngày 24-7-2025, Bộ Công Thương đã ký Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Bộ Công Thương Senegal.
Theo Bản ghi nhớ, tùy thuộc vào điều kiện sản xuất và thị trường, giá cả quốc tế tại thời điểm giao dịch, phía Việt Nam nhất trí thúc đẩy xuất khẩu sang Senegal 100.000 tấn gạo mỗi năm.
Nhận thấy các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đủ năng lực thực hiện theo Bản ghi nhớ mà hai nước đã ký kết, UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo sang thị trường Senegal.
UBND TP Cần Thơ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nước sở tại và bàn giao gạo xuất khẩu theo đúng thời hạn cho phía đối tác Senegal.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...