Giá đất nền ven TP.HCM liên tục lập đỉnh

Về vùng ven mua đất nền đón "sóng"



Anh Trần Minh Khánh (38 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản) cho biết thời gian gần đây, rất nhiều khách liên hệ môi giới, tìm mua đất nền ven TP.HCM. Trong đó, một số ít là có nhu cầu ở thực còn đa số khách là dân đầu tư, mua đất để chờ đón sóng thị trường.

"Giá nhà đất TP.HCM cao quá, nhiều người không đủ vốn để đầu tư nên chuyển về vùng ven. Đặc biệt, những khu vực đang "nóng", nổi bật với thông tin quy hoạch càng thu hút dân đầu tư. Cụ thể như các khu vực mới nổi như Phú Giáo, Bắc Tân Uyên của Bình Dương, liên tục có nhiều người mua đất nền đón sóng hạ tầng", anh Khánh chia sẻ.

Thời gian qua, thị trường bất động sản ven TP.HCM chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều phân khúc. Đáng chú ý, đất nền là phân khúc có sức hút rất lớn dành cho các nhà đầu tư.

Báo cáo của DKRA Vietnam cho thấy, 3 tháng đầu năm 2022, đất nền là phân khúc được nhà đầu tư quan tâm nhiều. Đây cũng là loại hình bất động sản nóng nhất trong hơn 2 năm dịch bệnh.

Theo đó, khi quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm và giá đất đô thị tăng phi mã, nhiều ông lớn bất động sản và các nhà đầu tư đã chuyển hướng sang các địa bàn vùng ven tìm kiếm cơ hội. Các địa phương giáp ranh đang còn quỹ đất lớn cộng với các thay đổi về quy hoạch, hạ tầng, kết nối giao thông cũng là yếu tố thu hút nhà đầu tư.

Đất nền vùng ven đang thu hút nhà đầu tư. Ảnh: L.S





Nhận định về sự phát triển của bất động sản vùng tiệm cận, ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho rằng, Bình Dương, Đồng Nai và Long An là một những địa phương có rất nhiều dự án bất động sản. Khi nhu cầu về nhà ở của người dân sinh sống làm việc tại TP.HCM quá cao, nhưng thành phố không đáp ứng nổi và giá cả tăng mạnh thì người mua buộc phải dạt về vùng ven.



Lúc này, thị trường bất động sản các tỉnh này sẽ nhanh chóng đón sóng. Đặc biệt, phân khúc đất nền vùng ven với mức giá hợp lí đang thu hút nhà đầu tư và người dân, đón làn sóng "chuyển dịch" từ thị trường TP.HCM về vùng tiệm cận.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các tỉnh vùng ven TP.HCM đang bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh: L.S

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các tỉnh vùng ven TP.HCM đang bùng nổ mạnh mẽ và sẽ tiếp tục gia tăng theo làn sóng phát triển hạ tầng và biến động giá bán. Hiện nay, giá bất động sản tại các đô thị lớn đang neo ở mức cao, nên khả năng sinh lời từ địa điểm này thấp hơn khiến nhà đầu tư tìm cơ hội ở những vùng xung quanh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước giáp TP.HCM.

Đất nền vùng ven liên tục "thổi giá"

Đón làn sóng đầu tư, giá đất nền vùng ven cũng liên tục tăng trong thời gian qua. Cụ thể, số liệu của DKRA Vietnam, quý I/2022, thị trường Đồng Nai ghi nhận giá đất nền tăng 7%. Trong khi đó, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh lại có giá bán đất nền tăng mạnh lần lượt là 27%, 23% và 17%. Riêng Long An, quý vừa qua cũng có sự điều chỉnh giá đất nền tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Khảo sát cho thấy, tại thị trường Bình Dương, giá đất tại Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An bình quân đang ở mức hơn 40 triệu đồng/m2. Tại Bến Cát, Tân Uyên với thông tin chuẩn bị lên thành phố, giá đất cũng đã chạm ngưỡng 20 triệu đồng/m2 ở các khu vực trung tâm, gần khu công nghiệp. Trong khi đó, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên tuy là thị trường mới phát triển nhưng cũng dần tiệm cận.

Tại Long An, huyện Đức Hòa có thông tin lên thành phố cũng đã khiến các nhà đầu tư đi săn các dự án đất nền. Chỉ trong tháng 3, giao dịch đất nền ở Long An tăng mạnh nhất so với từ trước đến nay. Huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước là những nơi có nguồn cung nhiều. Trong đó, Đức Hoà tăng cao nhất so với giai đoạn trước Tết và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Giá đất nền vùng ven đang tăng phi mã. Ảnh: L.S

Còn tại Đồng Nai, thị trường đất nền sôi động nhất là ở huyện Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai). Giá nhà đất liên tục nóng sốt bởi "siêu" sân bay Long Thành. Mức tăng giá đất tại 2 huyện đạt từ 15-20% so với trước đây. Giá đất ghi nhận tại Long Thành vào quý II/2021 là 600 - 700 triệu đồng/nền nay đã hơn 1 tỷ đồng/nền. Còn tại Nhơn Trạch, giá đất trên các trục đường từ dưới 20 triệu đồng/m2 thì nay đã lên 40-50 triệu đồng/m2.

Dù giá đất nền tăng cao, các địa phương Long An, Đồng Nai và Bình Dương vẫn là những nơi đang tiếp tục thu hút nhà đầu tư. TS. Phạm Anh Khôi - Kinh tế trưởng kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services cho biết, đất nền vùng ven sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Khôi, hiện nay, thị trường bất động sản vẫn còn tồn tại nhiều diễn biến cần chú ý. Đó là tình trạng "sốt đất ảo" cục bộ, dẫn đến giá tăng cao nhưng không có nhiều giao dịch. Vì vậy, người mua cần tỉnh táo trong những cơn "sốt" đất bởi hệ luỵ khi những cơn sốt đi qua là rất lớn. Nhất là rủi ro liên quan đến pháp lý, như tình trạng phân lô, bán nền trái phép hoặc do không nắm rõ về quy hoạch dự án, trong khi giá trị bất động sản không hề nhỏ.