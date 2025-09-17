Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương bố trí khu đất M3.6, diện tích 5.700 m2 tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn để xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh. Chủ trương này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

Gia Lai bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an.

Gia Lai dự kiến hoàn thành gần 1.900 căn nhà ở xã hội vào cuối 2025

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành từ 1.500 đến 2.000 căn nhà ở xã hội.

Hiện, Sở Xây dựng đã làm việc với 9 chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, nhiều dự án đang đảm bảo tiến độ như: Dự án Lamer 2 với 451 căn; dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 dự kiến hoàn thành 357 căn và phần thô 209 căn.

Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn hoàn thành phần thô 378 căn.

Dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại khu C thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (khu đô thị Đại Phú Gia) đang thi công đến tầng 6, dự kiến hoàn thành phần thô 342 căn trong năm nay.

Dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 2) đưa vào sử dụng 451 căn trong năm 2025. Ảnh: Website dự án

Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ, như khu nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn. Ngoài ra, 4 dự án khác đã có chủ đầu tư đang được đôn đốc khởi công trong năm 2025. Công tác lựa chọn nhà đầu tư mới cũng đang thực hiện theo Nghị quyết 201 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ, song còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp phép và tín dụng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, nhất là thủ tục liên ngành.

Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1.861 căn hộ, đáp ứng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.