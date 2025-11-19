Gia Lai: Người đàn ông bại liệt tử vong khi nước lũ ập vào nhà

Nạn nhân là ông H.M.H (49 tuổi), trú tại tổ 12, khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông. Ông H bị bại liệt nhiều năm, nằm một chỗ và không thể tự đi lại.

Khi nước lũ bất ngờ tràn vào nhà, ông H bị trượt ngã khỏi giường và đuối nước. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có mẹ ông H, tuổi đã cao nên không thể ứng cứu kịp thời.

Cụ già ở tỉnh Gia Lai được lực lượng chức năng cứu ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.

Ngoài trường hợp trên, phường Quy Nhơn Đông còn ghi nhận một trường hợp tử vong khác trong thời điểm mưa lũ, là ông B.V.H (hơn 70 tuổi), trú tổ 50, khu phố 6. Nguyên nhân tử vong hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Như vậy, đến nay tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những trường hợp thương vong đầu tiên trong đợt mưa lũ nghiêm trọng đang xảy ra trên địa bàn.

Cũng trong ngày 19/11, tại làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn), căn nhà của vợ chồng bà Đ.T.C (58 tuổi) đã bị đất đá sạt lở vùi lấp sau mưa lớn. Chồng bà C may mắn thoát nạn, còn bà C được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào trưa cùng ngày.

Nhiều nhà dân ngập trong lũ ở Gia Lai.

Các lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai biện pháp khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.