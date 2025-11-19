Dân vùng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai mới (địa phận tỉnh Bình Định trước đây) kéo, dắt từng con bò thoát ra dòng nước lũ

Ngày 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, nhấn chìm nhiều phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (TP Quy Nhơn cũ) và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây (huyện Tuy Phước cũ). Nhiều tuyến đường biến thành sông, nước tràn ồ ạt vào nhà dân.

Theo người dân địa phương, một số khu vực bị ngập sâu hơn 2m, có nơi nước đã chạm đến nóc nhà. Mức nước này vượt cả đỉnh lũ năm 2009, vốn được xem là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm tại đây.

Đứng trước căn nhà ngập quá nửa, ông Trần Đình Quân (59 tuổi, thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước) thẫn thờ nhìn đồ đạc chìm trong dòng nước đục ngầu. Ông kể chỉ sau vài giờ, nước đã uy hiếp toàn bộ khu dân cư.

“Nước lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay, nhiều đồ đạc chưa kịp kê cao đã ướt hết. Sau trận lũ lịch sử 2009, tôi sửa lại nhà, nâng nền thêm 50cm, nghĩ chắc không còn lo nữa. Vậy mà lần này nước vẫn vào nhà hơn 50cm”, ông Quân nghẹn giọng.

Chỉ tay ra sau vườn, ông nói: “Khu vực mặt tiền quốc lộ 1 còn vậy, phía sau nhà tôi nước ngập đến mái. Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lũ nào lớn như thế”.

Tại trụ sở thị trấn Diêu Trì cũ (nay là xã Tuy Phước), bà Lê Thị Thụ (68 tuổi, thôn Vân Hội 1) vừa đưa đàn bò vào nơi tránh trú, vừa bàng hoàng kể lại khoảnh khắc nước lũ ập về.

“Tôi chỉ kịp lùa được 2 con bò mẹ và 3 con nghé lên trụ sở. Còn mấy con bò lớn ở nhà thì không biết sống chết ra sao. Nước lên tới nóc nhà rồi, đồ đạc trong nhà coi như hư hết”, bà Thụ nói, mắt vẫn dõi về hướng nhà mình đang bị nước bao vây.

Chính quyền địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã được triển khai khẩn cấp, dùng ca nô, xuồng máy tiếp cận các khu vực bị cô lập để đưa người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lên quá nhanh khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, người dân ở các vùng trũng tiếp tục kê đồ đạc, sơ tán tài sản, đưa gia súc lên nơi cao hơn để tránh thiệt hại.

15 số điện thoại đường dây nóng, gọi điện khẩn cấp để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vùng lũ lụt tỉnh Gia Lai mới.





Người dân vùng lũ ở tỉnh Gia Lai (nhất là địa phận Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây) cần giúp đỡ, gọi điện cho ai?



UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu bà con có nhà cao tầng khu vực ngập lụt ở Quy Nhơn (cũ), Tuy Phước (cũ) - đặc biệt là Phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông - mở cửa, tạo điều kiện hỗ trợ bà con xung quanh tránh lũ. Người dân ở nhà thấp tầng nhanh chóng sơ tán khẩn cấp đến khu vực an toàn, ưu tiên di chuyển đến các nhà cao hơn liền kề.



Khi cần cứu hộ, cứu nạn, hãy gọi ngay số 114 hoặc các số điện thoại dưới đây của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai. Danh sách cán bộ trực và phụ trách địa bàn:



1. Nguyễn Hoàng Tuấn – Thượng tá – Trưởng phòng – 0914159157. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam



2. Trương Quang Tú – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV1 – 0979069114. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam



3. Đậu Văn Huy – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0902567788. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).



4. Nguyễn Tiến Dũng – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV3 – 0935357152. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).



5. Tạ Thanh Phong – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0913608586. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)



6. Võ Văn Thơm – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV4 – 0978531012. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)



7. Trần Đăng Khoa – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0976337979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)



8. Lương Anh Sơn – Trung tá – Đội trưởng Đội Công tác CC và CNCH – 0905561979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)



9. Trần Cảnh Tân – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV7 – 0914117886. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)



10. Võ Huy Hùng – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0914004588. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ)



11. Mạc Thanh Bi – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV2 – 0935026799. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ)



12. Trương Minh Trung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0983701434. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận



13. Võ Văn Phổn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV6 – 0914097873. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận



14. Nguyễn Thành Chung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0974126789. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ)



15. Nguyễn Trần Tuấn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV5 – 0914004369. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).