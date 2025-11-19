Dân vùng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai mới (địa phận tỉnh Bình Định trước đây) kéo, dắt từng con bò thoát ra dòng nước lũ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người dân vùng lũ ở tỉnh Gia Lai (nhất là địa phận Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây) cần giúp đỡ, gọi điện cho ai?
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu bà con có nhà cao tầng khu vực ngập lụt ở Quy Nhơn (cũ), Tuy Phước (cũ) - đặc biệt là Phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông - mở cửa, tạo điều kiện hỗ trợ bà con xung quanh tránh lũ. Người dân ở nhà thấp tầng nhanh chóng sơ tán khẩn cấp đến khu vực an toàn, ưu tiên di chuyển đến các nhà cao hơn liền kề.
Khi cần cứu hộ, cứu nạn, hãy gọi ngay số 114 hoặc các số điện thoại dưới đây của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai. Danh sách cán bộ trực và phụ trách địa bàn:
1. Nguyễn Hoàng Tuấn – Thượng tá – Trưởng phòng – 0914159157. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
2. Trương Quang Tú – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV1 – 0979069114. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
3. Đậu Văn Huy – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0902567788. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
4. Nguyễn Tiến Dũng – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV3 – 0935357152. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
5. Tạ Thanh Phong – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0913608586. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)
6. Võ Văn Thơm – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV4 – 0978531012. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)
7. Trần Đăng Khoa – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0976337979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)
8. Lương Anh Sơn – Trung tá – Đội trưởng Đội Công tác CC và CNCH – 0905561979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)
9. Trần Cảnh Tân – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV7 – 0914117886. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ)
10. Võ Huy Hùng – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0914004588. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ)
11. Mạc Thanh Bi – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV2 – 0935026799. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ)
12. Trương Minh Trung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0983701434. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận
13. Võ Văn Phổn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV6 – 0914097873. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận
14. Nguyễn Thành Chung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0974126789. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ)
15. Nguyễn Trần Tuấn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV5 – 0914004369. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).
Lần đầu tiên, tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã sản xuất thành công giống cá cam, một loài cá cao cấp trong ngành nuôi trồng thủy sản biển.