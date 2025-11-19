Tin vỡ đê Luật Lễ (mới nhất) ở tỉnh Gia Lai mới (Bình Định trước đây), tại hạ lưu sông Côn, địa hình thấp

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Con đê Luật Lễ đắp lên để phòng chống lũ lụt và bảo vệ các vùng đất nông nghiệp trong lưu vực sông Côn.
Đê Luật Lễ chạy dọc sông Côn (còn viết là sông Kôn). Đây là dòng sông lớn chảy qua tỉnh Bình Định trước sáp nhập và là nguồn nước chính cho các hoạt động nông nghiệp và đời sống của người dân trong khu vực.
Con đê Luật Lễ nằm ở hạ lưu sông Côn, nơi có địa hình tương đối thấp và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào mùa mưa.
Ngày 19/11, đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước), khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ du, gây ngập sâu và cô lập hàng loạt khu dân cư.
Đê sông Luật Lễ bị vỡ, nước từ thượng nguồn ào về khiến nhiều khu vực tại xã Tuy Phước và các phường dọc sông Hà Thanh, ngập sâu hơn 1 m.
Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường do dòng nước chảy xiết. Chính quyền đã tiến hành sơ tán khẩn cấp khoảng 1.000 hộ dân ở khu vực hạ lưu đê sông Luật Lễ đến nơi an toàn.
Nhiều nhà dân ở Gia Lai chìm trong biển nước. Vỡ đê Luật Lễ ở tỉnh Bình Định trước đây, hạ nguồn sông Côn (sông Kôn) khiến tình hình lũ lụt thêm phức tạp, khó lường...
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến trưa 19/11, mưa lũ đã gây ngập lụt và cô lập 10.256 hộ dân với 42.525 nhân khẩu tại nhiều xã, phường phía đông tỉnh.
Người dân tại các vùng trũng bất ngờ bị nước bao vây, nhiều hộ phải leo lên tầng cao hoặc mái nhà để tránh lũ.
Không ít người lên mạng xã hội kêu cứu, mong lực lượng chức năng đến hỗ trợ di chuyển ra nơi an toàn.
Ngoài khu vực phía đông, nhiều xã ở phía tây huyện như Đak Pơ, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Uar… cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đất.
Khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo dung tích là 543,842/675,664 triệu m3 đạt 80,5% dung tích thiết kế; hiện có 44 hồ đầy nước, 57 hồ qua tràn.
Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), đến thời điểm báo cáo dung tích là 530,524/600triệu m3, đạt 88,4% dung tích thiết kế; hiện có 83 hồ đầy nước, 86 hồ qua tràn.
Các hồ nước lớn đang điều tiết đưa về mực nước dâng bình thường với lưu lượng đi nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để giảm lũ vùng hạ du.
