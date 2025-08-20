Giá nhà đất TP. HCM sẽ tăng khi tiền sử dụng đất tăng

Theo một số chuyên gia, biến số lớn nhất trong thời gian tới ảnh hưởng đến giá nhà đất TP. HCM là việc xác định lại bảng giá đất và cơ chế tính tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Theo luật mới, Nhà nước đã bỏ khung giá đất, thay bằng cơ chế xác định giá đất tiệm cận với giá thị trường, có tham khảo dữ liệu giao dịch thực tế.

Việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn TP. HCM dựa trên số liệu giao dịch thực tế, được thu thập cơ sở dữ liệu của ngành thuế, mức giá được Nhà nước áp giá khi đền bù giải toả...

Điều này đồng nghĩa, tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp, người dân phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất có thể tăng cao hơn trước. Điều dĩ nhiên, khoản tăng thêm này sẽ được cộng vào giá thành sản phẩm bất động sản, tác động đến giá nhà đất TP. HCM.

Cầu Nhơn Trạch trên đường Vành Đai 3, rút ngắn khoảng cách từ TP. HCM (cũ) đi Đồng Nai (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã kích hoạt một đợt tăng giá đất lên 30 - 40%. Ảnh: CH

Theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) trong văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 25/6/2025, nếu không có hướng dẫn cụ thể và cơ chế kiểm soát giá đất hợp lý, nguy cơ "đội giá" đầu vào là rất lớn, kéo theo giá bán tăng mạnh và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

HoREA dẫn chứng thực tế nhiều dự án nhà ở thương mại tại TP. HCM đang bị đình trệ do chưa xác định được nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, khiến thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài và thị trường bị "nghẽn cung".

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM trình phương án xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ năm 2026. Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 4/7/2025, mức điều chỉnh giá đất mới dự kiến sẽ tăng bình quân từ 20 - 30%. Trong đó, các khu vực ngoại thành như Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn... có thể tăng đến 40% do biến động thị trường và quy hoạch hạ tầng mới.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM cho hay: "Việc xây dựng bảng giá đất mới sẽ đảm bảo tiệm cận giá thị trường, phục vụ tốt hơn cho công tác định giá, bồi thường và thu ngân sách. Tuy nhiên, thành phố cũng kiến nghị có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dự án để tránh tạo ra áp lực tăng giá nhà ở."

Cũng theo ông Thắng, việc áp dụng giá đất tiệm cận thị trường giúp tăng thu ngân sách. Nhưng, nếu không song hành với cơ chế hỗ trợ tín dụng, miễn giảm nghĩa vụ tài chính cho nhà ở xã hội, hoặc thủ tục pháp lý thuận lợi hơn, thì sẽ đẩy chi phí đầu vào lên cao và làm giá bất động sản tiếp tục leo thang, loại bỏ dần phân khúc nhà ở vừa túi tiền khỏi thị trường.

Tuy nhiên, nếu quy trình xác định giá minh bạch và ổn định, chi phí này có thể giúp Nhà nước thu ngân sách hợp lý. Đồng thời, tạo mặt bằng đầu vào rõ ràng hơn cho doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa dữ liệu thị trường như đề xuất thành lập sàn dữ liệu giá đất quốc gia sẽ là yếu tố hỗ trợ kiểm soát tăng giá bất hợp lý.

Hạ tầng giao thông vùng TP. HCM ngày càng hoàn thiện

Các chuyên gia cho rằng, không thể bàn đến giá bất động sản mà bỏ qua yếu tố hạ tầng. Trong giai đoạn 2025 - 2030, vùng TP. HCM mở rộng sẽ đón loạt dự án giao thông trọng điểm.

Đơn cử, dự án quan trọng nhất là Vành đai 3 TP. HCM, dự kiến hoàn thành 2026, kết nối TP. HCM - Long An - Bình Dương - Đồng Nai. Trước mắt, một phần của dự án đường Vành đai 3 là dự án đoạn đường trên cao từ cao tốc TP. HCM - Long Thành đến nút giao Tân Vạn dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đây là đoạn đang có tiến độ thi công nhanh nhất trong toàn bộ dự án Vành đai 3. Hiện, công trình đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng và dự kiến sẽ chính thức thông xe vào ngày 31/12/2025.

Đường cao tốc xẻ ngang ruộng vườn, làm giá nhà đất các khu vực lân cận tăng gia nhanh chưa từng có. Ảnh: BT

Ngoài ra, một loạt các dự án: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP. HCM - Mộc Bài, Bến Lức - Long Thành; các tuyến Metro số 2, số 3 đang hoàn tất giải phóng mặt bằng; Cầu Cần Giờ, mở rộng Quốc lộ 50, nâng cấp trục Nguyễn Văn Linh, kết nối về cảng Hiệp Phước; dự án đường 991B, từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép. Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP. HCM kết nối cảng Cái Mép kiến hoàn thành cuối năm 2025…

Theo đánh giá của Ban Quản lý các dự án đầu tư công TP. HCM, khi các tuyến vành đai và cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ các đô thị vệ tinh như Bến Lức, Nhơn Trạch, Dĩ An, Tân Uyên về TP. HCM chỉ còn 25 - 40 phút… Hạ tầng kết nối giao thông hoàn thiện sẽ tạo động lực cho làn sóng dịch chuyển cư dân và đầu tư.

Giới chuyên gia nhận định, nơi nào có dự án hạ tầng lớn, nơi đó thường tăng giá trung bình từ 10 - 30% chỉ trong 1 năm sau khi có thông tin khởi công. Đây là mối quan hệ tương quan rất rõ ràng giữa chỉ số hạ tầng và tốc độ tăng giá nhà đất.

Ngoài 2 biến số tiền sử dụng đất và hạ tầng, các chuyên gia cũng chỉ ra một số điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản trong thời gian tới: Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đang ổn định ở mức 9 - 11%/năm, thấp hơn cùng kỳ năm 2023, tạo điều kiện vay tốt hơn.

Bên cạnh đó, tín dụng bất động sản đang được kiểm soát, nhưng Chính phủ định hướng hỗ trợ cho vay trung dài hạn với nhà ở xã hội và công nhân; giải ngân đầu tư công ở TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai 6 tháng đầu năm đạt hơn 45.000 tỷ đồng, cao hơn 35% so với cùng kỳ; các gói hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản đang được khơi thông, đặc biệt trong việc tháo gỡ pháp lý dự án và tái cấu trúc nợ…