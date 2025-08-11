Giá USD hôm nay 11/8: Dự báo "nóng" về đường đi của đồng USD

Giá USD hôm nay 11/8 trên thế giới "chắc chắn" giảm?

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở mức 98,05 điểm.

Tuần này, ông Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran đảm nhiệm vị trí còn trống tại Fed trong vài tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, trong khi Nhà Trắng tìm kiếm một thành viên chính thức cho ban thống đốc của ngân hàng trung ương và tiếp tục tìm kiếm một Chủ tịch Fed mới.

Hãng Bloomberg đưa tin Thống đốc Fed Christopher Waller, người đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp gần nhất của Fed, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Fed khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026.

Theo ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, những đề cử này sẽ đưa thêm các thành viên có quan điểm ủng hộ việc hạ lãi suất vào ban hoạch định chính sách của Fed.

Ông cho rằng điều này đang khiến thị trường có cảm giác rằng Fed sẽ hành động sớm hơn và mạnh hơn dự kiến.

Giới giao dịch hiện cho rằng có tới 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9/2025, với dự đoán lãi suất sẽ giảm 0,58 điểm phần trăm trong năm nay.

Nguồn: investing.com.

Trong khi đó, các chuyên gia về tỷ giá và ngoại hối của Bank of America nhấn mạnh, khảo sát của ngân hàng này với các công ty quản lý quỹ cho thấy, giao dịch đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD là lựa chọn đầu tư chắc chắn nhất từ nay đến cuối năm.

Các nhà phân tích giải thích, điều này cho thấy giới đầu tư dự đoán về khả năng suy yếu của chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ.

Bên cạnh đó, họ cũng đang lo ngại về chính sách tài khoá của chính phủ và sự độc lập của Fed. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng cảnh báo rằng chiến lược đặt cược vào đà giảm của USD có thể gặp rủi ro, bởi nếu kinh tế toàn cầu xấu đi, các nhà đầu tư có thể sẽ lại đổ xô vào đồng USD để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo của Mỹ sẽ là chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2025, dự kiến được công bố vào ngày 12/8. Thị trường sẽ theo dõi sát số liệu này để xem liệu các biện pháp thuế quan có đang làm áp lực lạm phát gia tăng trở lại hay không.

Giá USD hôm nay 11/8 trong nước: Tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.231 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.960 - 26.492 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.017 - 26.439 VND/USD mua - bán.

Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.030 - 26.370 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.040 - 26.400 VND/USD, giảm 4 đồng ở hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.957 - 26.432 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.020 - 26.400 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.910 và bán ra ở mức 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra), đi ngang chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán so với sáng qua.



