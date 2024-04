Giá USD hôm nay 12/4: Thế giới cán mốc 105, trong nước tăng phi mã

Giá USD hôm nay 12/4: Chỉ số USD Index chạm mốc 105

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 105,04 (8h00, ngày 12/4, giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,98).

Chỉ số USD Index

Đồng USD tiếp đà tăng trong phiên giao dịch vừa qua khi CPI tháng 3 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn ước tính của Dow Jones là 3,4%. Thông tin này khiến các nhà đầu tư lùi kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6 xuống tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Dữ liệu công bố ngày 11/4 cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 3, giảm so với mức tăng dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 2,1%, so với mức tăng ước tính 2,2%.

Ông Stephen Stanley, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Santander U.S cho rằng, khả năng Fed tăng lãi suất lên cao hơn nữa rất thấp, nhưng kịch bản này cũng không thể bị loại trừ cho đến khi lạm phát quay về gần với mục tiêu 2%.

Trong bài phát biểu ngày 11/4, các quan chức Fed cũng nhấn mạnh lại sự cần thiết phải tiếp cận “một cách từ từ” trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ, thúc đẩy USD.

Giá USD hôm nay trong nước đồng loạt tăng phi mã

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 12/4 ở mức 24.082 VND/USD, tăng 36 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.198 VND/USD (mua – bán), giữ nguyên chiều mua nhưng tăng chiều bán lên 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá bán USD tăng 135 đồng so với hôm qua, lên mức 25.585 đồng mỗi USD, chiều mua vào tăng 165 đồng lên 25.505 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang niêm yết giá mua - bán ở mức 24.830 - 25.170 VND/USD, tăng 40 đồng ở cả 2 chiều mua bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, chiều mua vào đang niêm yết tại 24.820 VND/USD, tăng 90 đồng so với phiên giao dịch cùng thời điểm hôm qua và chiều bán đang ở 25.160 VND/USD, tăng 10 đồng.

Giá USD tại ngân hàng BIDV đang được niêm yết ở mức 24.8450 - 25.155 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ngày 10/4 kỳ hạn qua đêm đang ở mức 3,93%, doanh số giao dịch ở kỳ hạn này đạt 281.115 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi suất ở các kỳ hạn khác cũng đã bắt đầu "hạ nhiệt" so với sức nóng của ngày 2/4 như: kỳ hạn 2 tuần đang ở 4,18%; 1 tháng đang tại 3,71% và 3 tháng đang ở 4,01%.