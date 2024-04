Clip: Người nước ngoài điều hành loạt công ty tín dụng đen cho vay lãi suất lên đến gần 2.000%/năm Clip: Người nước ngoài điều hành loạt công ty tín dụng đen cho vay lãi suất lên đến gần 2.000%/năm

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt xóa đường dây cho vay tín dụng đen, lãi suất lên đến 1.971%/năm thông qua các app Easycash.vn, Oncredit.