Giá USD hôm nay 17/11 tăng không ngừng trong tuần qua

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ vững đà tăng, hiện đứng mức 106,62, tăng nhẹ không đáng kể so với kết phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com.

Mở phiên đầu tuần (11/11), chỉ số USD Index nhích nhẹ lên mức 104,92 và bất ngờ tăng 0,49% lên mức cao nhất 4 tháng là 105,4 điểm vào ngày 12/11. Sắc thái tích cực của đồng bạc xanh được cho là đến từ sự kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ giành được đa số ghế tại Quốc hội Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử và Đảng Cộng hòa đã giành được đa số ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Đến phiên ngày 13/11, đồng bạc xanh tiếp đà tăng 0,49% lên 105,87 điểm. Các nhà phân tích cho rằng, dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ sắp được công bố sẽ định hình triển vọng cho chính sách tiền tệ, trong đó bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào tuần tới và dữ liệu Doanh số bán lẻ được công bố vào cuối tuần này.

Sau đó, đồng USD tiếp tục tăng 0,42% lên trên ngưỡng 106 điểm tại phiên ngày 14/11. Đồng đô la Mỹ tăng giá khi các nhà phân tích lưu ý rằng nếu các chính sách tài khóa của ông Donald Trump được ban hành có thể làm tăng đầu tư, chi tiêu và nhu cầu lao động.

Ngoài ra, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang thay đổi quyết định và có khả năng kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất sớm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đắc cử. Nguyên nhân do Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan đã đề cập, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 có thể không phải là điều chắc chắn như thị trường đang dự đoán vào thời điểm hiện tại.

Sang phiên 15/11, đồng USD đứng ngưỡng 106,79, tăng 0,39% so với phiên trước đó. Giới chuyên môn cho rằng, đà tăng không ngừng của đồng USD phần nào được thúc đẩy bởi chiến thắng vang dội của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, cùng với việc đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. "Làn sóng" mang lại quyền lực thống nhất cho đảng này được dự báo sẽ giúp thúc đẩy các chủ trương chính sách của ông Trump trong 4 năm tới.

Đến ngày 16/11, chỉ số USD Index gặp nhịp điều chỉnh nhẹ, giảm về mức 106,57 điểm. Dù vậy, nhưng chỉ số USD Index vẫn duy trì ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Giá USD hôm nay 17/11 trong nước có tuần tăng kỷ lục

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.298 VND/USD, tăng 35 VND so với cập nhật phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.083 – 25.512 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.160 - 25.512 VND/USD, lần lượt tăng 6 đồng và 8 đồng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.190 - 25.512 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.135 - 25.512 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.170 - 25.512 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.600 - 25.709 VND, đi ngang so với cập nhật sáng qua. So với phiên đầu tuần, tỷ giá USD/VND đã tăng 80 đồng ở chiều mua và 89 đồng ở chiều bán.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 465 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 197 đồng.

Không chỉ bị tác động từ biến động quốc tế, tỷ giá USD/VND còn chịu áp lực lớn từ nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng mạnh do các yếu tố mùa vụ bao gồm trả nợ quốc tế, nhập khẩu nguyên liệu, và việc các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, dẫn đến cung-cầu ngoại tệ mất cân đối... Nhu cầu ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước trong thời gian gần đây cũng là một trong những yếu tố chính khiến tỷ giá USD/VND tăng cao.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang chịu sức ép lớn từ thị trường quốc tế và nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng, NHNN đang triển khai cả hai công cụ là phát hành tín phiếu và bán ngoại tệ để 'ghìm cương' tỷ giá, tương tự giai đoạn quý 2 và đầu quý 3 vừa qua. Hoạt động điều hành của NHNN được đánh giá sẽ giúp kìm chế đà tăng nóng của tỷ giá, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng.

Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, USD đã biến động phức tạp trong năm nay. Có thời điểm USD giảm mạnh, nhưng từ quý III, USD lại tăng và hiện duy trì ở mức cao. Những diễn biến này tác động trực tiếp đến thị trường ngoại hối trong nước.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 12/11 hiện ở mức 4,72%, tăng 0,12% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,85%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,83%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,80%;...