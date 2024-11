Giá USD hôm nay 15/11: Tăng không ngừng, tỷ giá "chợ đen" cộng thêm 80 đồng

Giá USD hôm nay 15/11 trong nước tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.290 VND/USD, tăng 2 VND so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.075 – 25.504 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: SBV.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.154 - 25.504 VND/USD, lần lượt tăng 4 đồng và 2 đồng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.190 - 25.504 VND/USD. Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.145 - 25.504 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.160 - 25.504 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.620 - 25.720 VND, tăng 80 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 475 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 216 đồng.

Không chỉ bị tác động từ biến động quốc tế, tỷ giá USD/VND còn chịu áp lực lớn từ nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng mạnh do các yếu tố mùa vụ. Nhu cầu ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước trong thời gian gần đây cũng là một trong những yếu tố chính khiến tỷ giá USD/VND tăng cao.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, diễn biến tỷ giá USD/VND vào giai đoạn cuối quý III và đầu quý IV thường chịu ảnh hưởng từ nhu cầu ngoại tệ tăng mạnh, bao gồm trả nợ quốc tế, nhập khẩu nguyên liệu, và việc các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, dẫn đến cung-cầu ngoại tệ mất cân đối.

Kết quả đấu thấu thị trường mở. Nguồn: SBV.

Trong phiên giao dịch ngày 14/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 19.999,91 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 19.999,91 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 1450 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 12/11 hiện ở mức 4,72%, tăng 0,12% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,85%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,83%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,80%;...