Giá USD hôm nay 22/9: Thị trường trong nước “lặng sóng”

Giá USD hôm nay 22/9 trên thế giới tiếp đà phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở mức 97,38 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: sbv.

Đồng USD đã tăng giá vào cuối tuần trước, kéo dài sự phục hồi đến thời điểm đầu giờ sáng nay so với hầu hết các loại tiền tệ chính khi các nhà giao dịch xem xét triển vọng ngắn hạn sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất và báo hiệu sự nới lỏng dần dần trong tương lai.

Giới phân tích nhận định, việc Fed hạ lãi suất có thể hỗ trợ kinh tế Mỹ trong ngắn hạn, qua đó củng cố vị thế đồng bạc xanh. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn vẫn bất định khi Fed chịu sức ép chính trị, gánh nặng nợ công ngày càng lớn và chính sách thuế quan chưa rõ ràng. Đây sẽ là những yếu tố tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Lewis Krauskopf chia sẻ trên Reuters cho hay: "Động thái hạ lãi suất của Fed diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở có dấu hiệu khó khăn".

Các nhà đầu tư cảnh báo rằng việc Fed hạ lãi suất quỹ liên bang có thể không làm giảm lãi suất thế chấp ở mức tương tự, vì lãi suất thế chấp phụ thuộc nhiều hơn vào lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây nhất là khoảng 4,13%, giảm so với mức 4,6% hồi tháng 5. Mức độ cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay vẫn chưa rõ ràng, vì lạm phát liên tục tăng cao có thể khiến ngân hàng trung ương phải giữ nguyên lãi suất.

Giá USD hôm nay 22/9 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay (lúc 8h10') Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 VND/USD, không thay đổi so với phiên chốt tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.927 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.977 - 26.395, không thay đổi so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm cập nhật sáng ngày 22/9. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.175 - 26.445 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.220 và bán ra ở ngưỡng 26.445 VND/USD, không thay đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.285 - 26.445 VND/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.115 - 26.445 VND/USD, giảm 6 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán.

Hai nhà băng khác cũng không ghi nhận sự biến động so với sáng qua là: ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.445 VND/USD và SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060, bán ra ở mức 26.445 VND/USD.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.410 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Dự báo về diễn biến tỷ giá thời gian tới, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước tính với các biến số gồm chênh lệch lãi suất USD-VND, chỉ số DXY và dự trữ ngoại hối theo số liệu từ IMF.

Kết quả cho thấy các biến độc lập trong mô hình giải thích được 88% biến động của tỷ giá. Trong đó, về chênh lệch lãi suất USD/VND, lãi suất đồng VND càng cao hơn USD, tỷ giá càng ổn định. Còn chỉ số DXY tăng thường kéo tỷ giá USD tăng.

Về dự trữ ngoại hối, theo số liệu của Yuanta Việt Nam, dự trữ và tỷ giá cùng tăng dần theo thời gian. Phân tích các giai đoạn, chuyên gia từ Yuanta Việt Nam cho rằng trong giai đoạn trước năm 2010, lãi suất là công cụ quan trọng. Trong khi đó, giai đoạn năm 2014 - 2019, biến động chỉ số DXY là yếu tố dẫn dắt chính. Còn từ năm 2020 đến nay, dự trữ ngoại hối trở thành công cụ chủ lực kìm chế tỷ giá.

Cùng bàn luận, Khối phân tích Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho rằng, tỷ giá USD/VND sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong quý IV/2025. Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND vẫn là biến số và có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý thận trọng tới thị trường chứng khoán nếu quán tính tăng từ đầu năm vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn nhờ kiều hối, chi tiêu của khách du lịch quốc tế bên cạnh triển vọng gia tăng dòng vốn nước ngoài sau khi Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thêm vào đó, cao điểm nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước nhằm phục vụ cho hoạt động xuất khẩu tránh thuế đối ứng cũng như cao điểm xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm cũng đang dần qua đi.