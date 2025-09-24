Giá USD hôm nay 24/9 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong biên độ hẹp, hiện dừng ở mức 96,9 điểm.

Dù vậy, xét từ thời điểm sau quyết định của Fed, đồng USD đã cho thấy tín hiệu phục hồi đáng kể. Kể từ ngày 17/9, US Dollar Index đã tăng từ 96,2 lên 97,8. Sự tăng trưởng này xảy ra do lập trường của Fed ít ôn hòa hơn dự kiến và nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối mạnh.

Mặc dù việc cắt giảm lãi suất làm dấy lên hy vọng về hai lần cắt giảm nữa trước cuối năm, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã nói rõ rằng đây không phải là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng mới. Đó là một bước đi thận trọng, có tính toán nhằm quản lý rủi ro.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Xét về dữ liệu, chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát chính của Fed đang được chú ý. Lạm phát tổng thể dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 2,6% lên 2,7%, trong khi lạm phát lõi nên duy trì ở mức 2,9%. Nếu các con số cao hơn dự kiến, điều này có thể làm giảm kỳ vọng về việc Fed nới lỏng và đẩy đồng Đô la Mỹ lên cao hơn.

Theo công cụ FedWatch được CME theo dõi chặt chẽ, thị trường hiện đang đặt cược khoảng 90% vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất mục tiêu 0,25 điểm phần trăm từ mức hiện tại là 4% xuống 4,25% tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương vào tháng 10. Cũng có khoảng 75% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.

Về triển vọng kỹ thuật, các nhà phân tích chỉ ra khả năng tiếp tục tăng, nhưng những bất ngờ trong dữ liệu kinh tế hoặc tín hiệu ôn hòa hơn từ các quan chức Fed có thể làm chậm hoặc đảo ngược mức tăng.

Hiện tại, chỉ số đồng Đô la Mỹ đang tìm kiếm mức ổn định. Việc Fed cắt giảm lãi suất giúp duy trì niềm tin thị trường đồng thời hỗ trợ đồng đô la. Sự kết hợp này có thể làm cho đồng Đô la Mỹ trở nên hấp dẫn như một đồng tiền trú ẩn an toàn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, thời gian tồn tại của điều này sẽ phụ thuộc vào các động thái tiếp theo của Fed và mức độ mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ. Tóm lại, mức quan trọng của đồng Đô la Mỹ sẽ được xác định bởi cách các bình luận của Fed và dữ liệu kinh tế phù hợp với nhau trong những tuần tới.



Giá USD hôm nay 24/9 trong nước: Ngân hàng bất động, thị trường tự do tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 VND/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.927 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.980 - 26.398, không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 24/9. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.195 - 26.445 VND/USD, giảm 3 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.270 và bán ra ở ngưỡng 26.445 VND/USD, tăng 45 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.320 - 26.445 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.145 - 26.445 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.210 - 26.445 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 25.090, bán ra ở mức 26.448 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.490 đồng (mua vào) và 26.590 đồng (bán ra), tăng 80 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Dữ liệu cho thấy, trong tuần từ 15-22/09/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm mạnh cường độ sử dụng kênh mua kỳ hạn dù có lượng lớn đáo hạn trên kênh này.



Cụ thể, NHNN chỉ phát hành mới 56,097 tỷ đồng qua kênh mua kỳ hạn với lãi suất cố định 4%, do giảm mạnh hoạt động trong hai phiên 19/09 và 22/09. Trong khi đó, lượng đáo hạn trên kênh này lên tới 83,178 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc NHNN rút ròng 27,081 tỷ đồng trong tuần. Khối lượng lưu hành trên kênh mua kỳ hạn qua đó giảm xuống còn 157,905 tỷ đồng.



Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm giảm về còn 3.89%/năm trong ngày 19/09, giảm 23 điểm cơ bản so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng hơn 10% so với cuối tuần trước, đạt bình quân hơn 555 ngàn tỷ đồng/ngày.

