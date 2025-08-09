Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm

Giá USD hôm nay 9/8 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ thế giằng co, hiện phục hồi nhẹ so với cập nhật sáng qua ở mức 98,01 điểm.

Chỉ số chấm dứt chuỗi 2 ngày giảm điểm sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller được cho là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Thống đốc Waller lập luận rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể "xem nhẹ" tác động lạm phát của thuế quan, coi đó là tạm thời. Theo đó, ông đã ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm khi các đồng nghiệp của ông bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic dự báo, có khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời nêu quan điểm nghi ngờ rằng tác động lạm phát từ thuế quan sẽ chỉ là tạm thời.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran đảm nhiệm nốt vài tháng cuối nhiệm kỳ của một ghế trong Fed vừa bỏ trống, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên lâu dài cho Ban Thống đốc Ngân hàng Trung ương và tiếp tục quá trình chọn tân Chủ tịch Fed.

Ông Shaun Osborne, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Scotiabank (Toronto), nhận định: “Theo đánh giá của thị trường, Fed đang nghiêng về hướng cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với dự đoán trước đây, đặc biệt là trước tuần trước. Và thậm chí, có thể xuất hiện kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm mạnh tay hơn so với dự kiến ban đầu”.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm yếu đi đáng kể trong ba tháng tính đến tháng 7 và chi tiêu tiêu dùng đang chậm lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã định giá gần 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 48% của một tuần trước. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu đồng bạc xanh trong thời gian tới.



Dữ liệu từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2/8 đã tăng lên 226 nghìn. Con số này cao hơn dự báo của thị trường là 221 nghìn và cao hơn mức 218 nghìn của tuần trước.

Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay.

“Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ”, nhóm phân tích nhận định.

Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo “những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD”.

Giá USD hôm nay 9/8 trong nước: Tỷ giá "chợ đen" bán ra tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.228 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.957 - 26.489 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.017 - 26.439 VND/USD mua - bán.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.400 VND/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.030 - 26.370 VND/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều mua và 20 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.044 - 26.404 VND/USD, tăng 14 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.954 - 26.487 VND/USD, tăng 17 đồng chiều mua và 14 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.020 - 26.400 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.910 và bán ra ở mức 26.400 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.398 đồng (mua vào) và 26.498 đồng (bán ra), giảm 25 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với sáng qua.