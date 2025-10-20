Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở
Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường độc đạo ĐT606 nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở khiến khu vực biên giới có thể bị cô lập hoàn toàn.