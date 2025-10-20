Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ hai, ngày 20/10/2025 18:30 GMT+7

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Thứ hai, ngày 20/10/2025 18:30 GMT+7
Giữa bối cảnh giá vàng tăng cao, nếu vay thấu chi với lãi suất 8%~9,5%/năm tại ngày 1/1/2025 thì đến nay, người giữ vàng miếng SJC có thể lãi gần 600 triệu đồng/10 lượng vàng.
Cập nhật chiều 20/10 của PV Dân Việt, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua - bán, không biến động so với sáng nay. Đây cũng là giá mua - bán tại các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,... Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay tại thương hiệu SJC. Nguồn: giavang.org.

SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng mua bán, chênh lệch hai chiều là 2,2 triệu đồng/lượng. Còn PNJ niêm yết giá vàng nhẫn bán ra "đắt" hơn giá tại SJC là 800.000 đồng/lượng, tức 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm doanh nghiệp bán vàng được PV Dân Việt thống kê là Bảo Tín Mạnh Hải, ghi nhận 155,5 - 156 triệu đồng/lượng mua - bán. Theo ngay sau đó là giá vàng nhẫn tại là 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua - bán tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng neo cao: Vay ngân hàng mua vàng, người giữ vàng lãi đậm

Nhìn lại phiên đầu tiên của năm nay, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp này giao dịch ở mức 82,2 – 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, người nắm giữ vàng miếng SJC lãi 66,3 triệu đồng, tương ứng 78,7% sau hơn 10 tháng.

Trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được công bố ở mức 82,6 – 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nếu người dân mua tại thời điểm đầu năm, tính đến nay cũng đã "lời" 71,3 triệu đồng/lượng, tương ứng hiệu suất sinh lời 84,7%.

Giữa bối cảnh giá vàng "sốt rực" nhiều nhà đầu tư bày tỏ sẵn sàng vay tiền để tham gia vào thị trường vàng.

"Bản thân tôi nếu vay được tiền với lãi suất thấp thì tôi cũng không ngại đầu tư vàng", anh Hoàng Minh (25 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn cho biết.

Biểu lãi suất cho vay thế chấp, tín chấp tại các ngân hàng.

Giả sử, người mua vàng vay 842 triệu đồng tại thời điểm đầu năm 2025 để mua 10 lượng vàng với giá 84,2 triệu đồng/lượng tại Ngân hàng BIDV với lãi suất vay tín chấp là 11,9%/năm. Theo đó, đến ngày 20/10/2025, người vay cần trả 80,1 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với hiệu suất sinh lời 78,7% của vàng, người giữ vàng lãi 580,2 triệu đồng/ 10 lượng vàng miếng SJC.

Trong trường hợp người mua vàng vay thế chấp với lãi suất từ 5,5 - 9,5%/năm, cần trả số tiền lãi dao động từ 37,16 triệu đồng (trường hợp lãi suất 5,5%/năm) và 64,12 triệu đồng (trường hợp lãi suất 9,5%/năm).

Như vậy, người giữ vàng miếng SJC có thể lãi tối đa 623,14 triệu đồng/10 lượng.

Dù vậy, giới phân tích khuyến cáo không nên tham lãi lớn bởi vàng tăng nóng cũng kéo theo rủi ro. Người mua vào khi giá liên tục lập kỷ lục có thể đối diện nguy cơ "đu đỉnh" nếu thị trường điều chỉnh.

Bên cạnh đó, hiện giá vàng vẫn tăng, giảm chưa thật sự ổn định do yếu tố khách quan từ tình hình kinh tế thế giới. Giá vàng còn phụ thuộc nhiều vào các biến số từ thị trường tài chính thế giới, lãi suất, tỷ giá, giá dầu… Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, căn cứ vào mục tiêu, chính sách tiền tệ trong thời gian tới để xem xét giải pháp can thiệp.

Thay vào đó, một số chuyên gia khuyến nghị, nếu nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư vàng, có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ, với kỳ vọng giữ vàng trong dài hạn.

Giá vàng cao kỷ lục: "So găng" hiệu suất các kênh đầu tư

Đáng chú ý, giá vàng trở thành kênh đầu tư sôi động nhất trong năm qua bởi tâm lý ưa chuộng tích trữ, thói quen găm giữ vàng từ bao đời nay của người Việt. Bên cạnh đó, hiệu suất của các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm hay trái phiếu cũng chưa thực sự "hấp dẫn".

Đơn cử, với kênh tiết kiệm, gần 2 năm qua, Ngân hàng Nhà nước luôn duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Ghi nhận của PV Dân Việt, hiện, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trên thị trường là 5-6%/năm. Nhóm nhà băng quốc doanh niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,6-4,8%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng quốc doanh. Nguồn: Dân Việt t/h.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân chỉ ở mức 5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và số ít nhà băng khác trả lãi quanh 3%/năm, đa số đơn vị trên thị trường đều trả từ 4%/năm trở lên, mức cao nhất là 6%/năm.

Mặc dù vậy, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt cao (có thể lên đến 7 - 9,5%/năm) tuy nhiên thường kèm theo điều kiện khắt khe về số dư tiền gửi tối thiểu rất lớn.

Nếu so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 5–6%/năm (tương đương 50–60 triệu đồng cho khoản vốn 1 tỷ đồng), thì rõ ràng, mức lãi từ vàng trong 8 tháng đã vượt gấp 10 lần. Đây là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của vàng trong vài năm gần đây.

Diễn biến thị trường chứng khoán 1 năm qua. Nguồn: Fireant.vn.

Còn với thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng khoảng 36%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới.

Theo đó, dẫn số liệu từ Fmarket, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, các quỹ mở duy trì lợi nhuận tích cực. Trong đó, BVFED dẫn đầu toàn thị trường với mức tăng hơn 36,4%, theo sau có các quỹ DCDS (31,61%), BMFF (26,97%), MAGEF (26.11%), TCGF (25,53%), MBVF (24,01%). Ngoài ra, danh sách top lợi nhuận quỹ còn có VCBF-BCF (19,87%), EVESG (19,24%), UVEEF (18,43%), MAFEQI (17,96%).

Như vậy, trong trường hợp quỹ BVFED dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 36%, nhà đầu tư am hiểu thị trường, sở hữu nguồn vốn lớn có thể kiếm được lợi nhuận từ 36% đến hơn 72% từ đầu tư chứng khoán. Theo đó, trong trường hợp khả thi nhất với hiệu suất sinh lời 72,8% thì vẫn chưa đuổi kịp sự hấp dẫn vàng.

Dữ liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, hàng loạt công ty chứng khoán công bố gói cho vay ký quỹ (margin) mới, đặc biệt sau khi VN-Index hồi phục mạnh sau đợt biến động bởi thông tin thuế đối ứng.

Lãi suất phổ thông trước đây dao động 14-15% một năm, nay giảm còn 12-13%. Các gói vay ưu đãi có nhiều điều khoản ràng buộc cũng giảm lãi suất từ 9% một năm xuống 6-7%.

Đơn cử, VNDirect công bố biểu phí lãi margin dao động từ 13,3 - 14,85%/năm; SSI và VPBankS công bố gói vay tiêu chuẩn 13,5%/năm,... Trong khi với khách hàng mới, một số công ty chứng khoán công bố lãi suất ưu đãi chỉ từ 8%/năm như MBS.

Tuy nhiên, việc nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư chứng khoán có thể tiềm ẩn rủi ro bị "call margin" khi thị trường sập mạnh.

Trong báo cáo gửi tới Quốc hội tại kỳ họp này về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và khoá XV về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực ngân hàng, thực hiện Nghị quyết số số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận, thị trường vàng vẫn chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cung vàng miếng ra thị trường thông qua đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp, giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp các bộ, ngành chức năng thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của một số đơn vị, doanh nghiệp để từng bước chấn chỉnh hoạt động này.

Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở
Nhà nông

Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở

Nhà nông

Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường độc đạo ĐT606 nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở khiến khu vực biên giới có thể bị cô lập hoàn toàn.

Ukraine tiết lộ lý do cuộc tấn công 100.000 quân của Nga vào Pokrovsk tan rã
Thế giới

Ukraine tiết lộ lý do cuộc tấn công 100.000 quân của Nga vào Pokrovsk tan rã

Thế giới

Cuộc tấn công mùa hè lớn nhất của Nga vào pháo đài Pokrovsk ở tỉnh Donetsk đã thất bại. Sau hơn 2 tháng giao tranh dữ dội, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các đợt tấn công cơ giới của Nga quanh Pokrovsk, đồng thời đang truy quét các nhóm quân bị kẹt lại, Euromaidanpress đưa tin.

Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín dụng quốc tế xếp hạng A về thực hành ESG cho đơn vị sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH
Nhà nông

Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín dụng quốc tế xếp hạng A về thực hành ESG cho đơn vị sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH

Nhà nông

Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - thành viên Tập đoàn TH - vừa chính thức đạt Chứng nhận ESG hạng A (hạng cao nhất), của Tổ chức đánh giá và xếp hạng tín dụng quốc tế CRIF (Credit Rating Information Foundation). Đây là dấu ấn đặc biệt tiếp theo của Núi Tiên về phát triển bền vững, sau công bố đạt chứng nhận trung hòa carbon đầu năm 2025.

Tin nóng 20/10: Tiền đạo Việt kiều Pháp cao 1m81 về V.League thi đấu?
Thể thao

Tin nóng 20/10: Tiền đạo Việt kiều Pháp cao 1m81 về V.League thi đấu?

Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Pháp cao 1m81 về V.League thi đấu? Chelsea nhắm tiền đạo người Argentina; Bóng đá Indonesia được khuyên bổ nhiệm cựu HLV ĐT Thái Lan; Rooney phản pháo Rashford; Liễu Quang Vinh và Mỹ Linh sắp đón con đầu lòng.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam ở tỉnh Đồng Nai vừa ngừng xả lũ cho dân bắt cá, nay lại sắp xả tiếp, dân vẫn sẽ bắt cá?
Nhà nông

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam ở tỉnh Đồng Nai vừa ngừng xả lũ cho dân bắt cá, nay lại sắp xả tiếp, dân vẫn sẽ bắt cá?

Nhà nông

Hồ thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, lớn thứ 4 ở Việt Nam. Sau khi vừa đóng cửa xả lũ vào sáng 19/10, tạo nên khung cảnh hàng trăm người dân lội xuống bắt cá hồ-“săn lộc trời” sôi động dưới chân đập, Công ty Thủy điện Trị An lại thông báo chuẩn bị mở đợt xả lũ lần 2 trong năm 2025 vào ngày 21/10 tới đây. Khi xả lũ đợt 2, dân còn ham bắt cá?

Khởi tố người vợ ở Đà Nẵng siết cổ chồng đến chết
Pháp luật

Khởi tố người vợ ở Đà Nẵng siết cổ chồng đến chết
6

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại thôn 6, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) đã bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về tội giết người.

Khói lửa ngùn ngụt chung cư cao cấp ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản
Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa ngùn ngụt chung cư cao cấp ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ tầng cao tại chung cư Rivergate Residence (quận 4 cũ), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn, vội vã di tản vào chiều 20/10.

EVNHANOI nâng cao chất lượng trải nghiệm cho hàng triệu khách hàng trên địa bàn Thủ đô
Doanh nghiệp

EVNHANOI nâng cao chất lượng trải nghiệm cho hàng triệu khách hàng trên địa bàn Thủ đô

Doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ vào mọi mặt đời sống đã trở thành xu hướng tất yếu. Tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Bằng cách đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, EVNHANOI đang từng bước hiện đại hóa toàn diện quy trình phục vụ, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho hàng triệu khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Agribank mang sản phẩm công nghệ cực chất đến Ngày thẻ Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank mang sản phẩm công nghệ cực chất đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Trong không gian sôi động của sự kiện Sóng Festival – Ngày thẻ Việt Nam 2025, gian hàng Agribank nhanh chóng trở thành tâm điểm với concept trẻ trung, hiện đại và chuỗi hoạt động trải nghiệm “chạm đâu vui đó” cùng sản phẩm thẻ tích hợp công nghệ cực chất hấp dẫn đông đảo khách hàng.

Cha dượng dùng búa đinh bạo hành bé lớp 5 ở Hà Tĩnh có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Cha dượng dùng búa đinh bạo hành bé lớp 5 ở Hà Tĩnh có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai bực tức vì bé gái 10 tuổi trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên dùng gậy gỗ, búa đinh đánh gây thương tích.

Bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà để uy hiếp mẹ
Pháp luật

Bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà để uy hiếp mẹ

Pháp luật

Ngày 20/10, tại xã Nghĩa Phương (Bắc Ninh), một bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà, gửi hình ảnh cho vợ đang làm ăn xa để uy hiếp. Cháu bé sau đó được công an giải cứu, sức khỏe ổn định.

Bí mật bên trong 'thư viện' lưu trữ 20.000 mẫu vật biển lớn nhất Việt Nam
Video

Bí mật bên trong "thư viện" lưu trữ 20.000 mẫu vật biển lớn nhất Việt Nam

Video

Không chỉ là một thủy cung, Bảo tàng Hải dương học Nha Trang với gần 100 năm lịch sử là một kho tàng sống về đa dạng sinh học biển Việt Nam. Bên cạnh những bể cá rạn san hô đầy màu sắc, du khách không khỏi choáng ngợp trước bộ xương cá voi khổng lồ dài 18m và hàng chục ngàn mẫu vật quý giá, minh chứng cho một di sản thiên nhiên và khoa học vô giá của đất nước.

Giá hoa tươi tăng nhẹ, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn quà trong ngày 20/10
Video

Giá hoa tươi tăng nhẹ, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn quà trong ngày 20/10

Video

Giá hoa tươi tại Hà Nội dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) được ghi nhận "mềm" hơn mọi năm, thậm chí có những tiệm hoa tươi cho biết giá chẳng khác gì những ngày thường khác. Hoa hồng vẫn là mặt hàng bán chạy nhất trong ngày này.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh ở Thái Nguyên cứu 3 cháu nhỏ bị lũ cuốn
Tin tức

Truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh ở Thái Nguyên cứu 3 cháu nhỏ bị lũ cuốn

Tin tức

Ngày 20/10, tại xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công – người đã anh dũng hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm 'lạ lùng', Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi
Kinh tế

Giá vàng hôm nay tốt nhất: Lộ điểm "lạ lùng", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận khả năng bị thao túng trục lợi

Kinh tế

Giá vàng hôm nay tốt nhất tại Việt Nam "một mình một đỉnh", vượt xa giá vàng tại Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có báo cáo thừa nhận sự "chưa ổn định" của thị trường vàng và không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá nhằm trục lợi bất chính.

“F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trọng quý 3, đạt 90% kế hoạch năm 2025”
Đầu tư - Tài chính

“F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trọng quý 3, đạt 90% kế hoạch năm 2025”

Đầu tư - Tài chính

Hà Nội, ngày 20/10/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 hôm nay công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 282 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, F88 đạt lợi nhuận 603 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ.

 Giảm kháng sinh – Nâng cao năng suất chăn nuôi heo Việt
Nhà nông

 Giảm kháng sinh – Nâng cao năng suất chăn nuôi heo Việt

Nhà nông

Đề kháng kháng sinh hiện là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc lạm dụng và sử dụng kháng sinh không đúng cách ở cả người và vật nuôi là nguyên nhân chính thúc đẩy sự gia tăng các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Đề kháng kháng sinh không chỉ bắt nguồn từ lĩnh vực y tế mà còn xuất phát từ ngành chăn nuôi, khi vi khuẩn kháng thuốc có thể lây truyền sang người qua thực phẩm, tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi, thú cưng hoặc môi trường.

'Gia Bảo' của bầu Đức và câu chuyện HAGL “đá xấu mà vẫn thua”
Thể thao

"Gia Bảo" của bầu Đức và câu chuyện HAGL “đá xấu mà vẫn thua”

Thể thao

Đêm qua (19/10), đội bóng của bầu Đức đã thua Hải Phòng 0-3. Trần Gia Bảo, tiền đạo lọt vào Top 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới và các đồng đội vẫn chỉ có 1 bàn thắng sau 7 vòng đấu. Đó là một câu chuyện buồn…

Kiến nghị Bộ Xây dựng giải quyết vụ thi công đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm nứt nhà dân
Tin tức

Kiến nghị Bộ Xây dựng giải quyết vụ thi công đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm nứt nhà dân

Tin tức

Cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã làm nứt nhà của một số hộ dân, nhưng không có chính sách đền bù, hỗ trợ, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Tuyên Quang tổng kết năm học 2024-2025, đặt mục tiêu vào nhóm 25 - 30 tỉnh dẫn đầu về giáo dục
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang tổng kết năm học 2024-2025, đặt mục tiêu vào nhóm 25 - 30 tỉnh dẫn đầu về giáo dục

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng 20/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2025-2026.

Chính trị gia Anh đến thăm Nga và đang lo ngại việc trở về nước
Thế giới

Chính trị gia Anh đến thăm Nga và đang lo ngại việc trở về nước

Thế giới

George Galloway, lãnh đạo Đảng Công nhân Anh, cho biết ông chưa có ý định trở về nước sau chuyến thăm Nga vì lo ngại cho an ninh của chính ông.

Nữ Phó giáo sư 8X từng là thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa, cựu thí sinh Olympia, hiện làm việc tại Mỹ
Xã hội

Nữ Phó giáo sư 8X từng là thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa, cựu thí sinh Olympia, hiện làm việc tại Mỹ

Xã hội

PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy (SN 1984), cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ. Chị cũng là thủ khoa đầu ra của ĐH Bách khoa Hà Nội khóa 47.

PV GAS – 35 năm đổi mới sáng tạo và tiên phong công nghệ trong ngành công nghiệp khí Việt Nam
Tin tức

PV GAS – 35 năm đổi mới sáng tạo và tiên phong công nghệ trong ngành công nghiệp khí Việt Nam

Tin tức

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển (1990 – 2025), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp khí, ghi dấu bằng hàng loạt thành tựu khoa học – công nghệ mang tính đột phá.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai

Chuyển động Sài Gòn

Số phận của Dự án Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội tại TP.HCM đã được định đoạt sau 9 năm nhà đầu tư được chấp thuận nhưng không triển khai dự án. Dự án “đất vàng” ven sông Sài Gòn này sẽ chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa, khép lại mục tiêu phát triển nhà ở quy mô lớn.

Nhờ ai mà Lưu Diệc Phi lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhờ ai mà Lưu Diệc Phi lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhờ người cha nuôi là tỷ phú, Lưu Diệc Phi đã dễ dàng lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi.

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Sáng 20/10, người đẹp Trịnh Mỹ Anh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường tham dự cuộc thi Miss Earth 2025, diễn ra tại Philippines.

Các đại án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát vào báo cáo nhiệm kỳ của TANDTC, VKSNDTC
Tin tức

Các đại án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát vào báo cáo nhiệm kỳ của TANDTC, VKSNDTC

Tin tức

Theo Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Minh Trí, việc xử lý nghiêm nhiều vụ án về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát... được dư luận đánh giá cao.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố 'không muốn hủy diệt Trung Quốc', nhắc chuyện đời Chủ tịch Tập Cận Bình
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố "không muốn hủy diệt Trung Quốc", nhắc chuyện đời Chủ tịch Tập Cận Bình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hạ giọng trong cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc, nói rằng ông “không tìm cách hủy diệt Trung Quốc”. Ông Trump đồng thời dành những lời khen ngợi hiếm hoi cho Chủ tịch Tập Cận Bình, mô tả ông Tập là một người mạnh mẽ, có cuộc đời xứng đáng được làm thành một bộ phim tuyệt vời".

Bà Lê Thị Định quê Thái Bình-người từng được ăn cơm cùng Bác Hồ, được Bác khích lệ chống bạo lực gia đình
Nhà nông

Bà Lê Thị Định quê Thái Bình-người từng được ăn cơm cùng Bác Hồ, được Bác khích lệ chống bạo lực gia đình

Nhà nông

Bà Lê Thị Định sinh trưởng trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước và cách mạng của dòng họ Phạm ở thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, một miền quê có bề dày truyền thống văn hiến thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bà Lê Thị Định là người từng được nhiều lần gặp Bác Hồ và được Người trực tiếp cổ súy tinh thần chống bạo lực gia đình.

