Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Cập nhật chiều 20/10 của PV Dân Việt, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua - bán, không biến động so với sáng nay. Đây cũng là giá mua - bán tại các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,... Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay tại thương hiệu SJC. Nguồn: giavang.org.

SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng mua bán, chênh lệch hai chiều là 2,2 triệu đồng/lượng. Còn PNJ niêm yết giá vàng nhẫn bán ra "đắt" hơn giá tại SJC là 800.000 đồng/lượng, tức 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm doanh nghiệp bán vàng được PV Dân Việt thống kê là Bảo Tín Mạnh Hải, ghi nhận 155,5 - 156 triệu đồng/lượng mua - bán. Theo ngay sau đó là giá vàng nhẫn tại là 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua - bán tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng neo cao: Vay ngân hàng mua vàng, người giữ vàng lãi đậm

Nhìn lại phiên đầu tiên của năm nay, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp này giao dịch ở mức 82,2 – 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, người nắm giữ vàng miếng SJC lãi 66,3 triệu đồng, tương ứng 78,7% sau hơn 10 tháng.

Trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được công bố ở mức 82,6 – 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nếu người dân mua tại thời điểm đầu năm, tính đến nay cũng đã "lời" 71,3 triệu đồng/lượng, tương ứng hiệu suất sinh lời 84,7%.

Giữa bối cảnh giá vàng "sốt rực" nhiều nhà đầu tư bày tỏ sẵn sàng vay tiền để tham gia vào thị trường vàng.

"Bản thân tôi nếu vay được tiền với lãi suất thấp thì tôi cũng không ngại đầu tư vàng", anh Hoàng Minh (25 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn cho biết.

Biểu lãi suất cho vay thế chấp, tín chấp tại các ngân hàng.

Giả sử, người mua vàng vay 842 triệu đồng tại thời điểm đầu năm 2025 để mua 10 lượng vàng với giá 84,2 triệu đồng/lượng tại Ngân hàng BIDV với lãi suất vay tín chấp là 11,9%/năm. Theo đó, đến ngày 20/10/2025, người vay cần trả 80,1 triệu đồng tiền lãi.



Như vậy, với hiệu suất sinh lời 78,7% của vàng, người giữ vàng lãi 580,2 triệu đồng/ 10 lượng vàng miếng SJC.

Trong trường hợp người mua vàng vay thế chấp với lãi suất từ 5,5 - 9,5%/năm, cần trả số tiền lãi dao động từ 37,16 triệu đồng (trường hợp lãi suất 5,5%/năm) và 64,12 triệu đồng (trường hợp lãi suất 9,5%/năm).

Như vậy, người giữ vàng miếng SJC có thể lãi tối đa 623,14 triệu đồng/10 lượng.

Dù vậy, giới phân tích khuyến cáo không nên tham lãi lớn bởi vàng tăng nóng cũng kéo theo rủi ro. Người mua vào khi giá liên tục lập kỷ lục có thể đối diện nguy cơ "đu đỉnh" nếu thị trường điều chỉnh.

Bên cạnh đó, hiện giá vàng vẫn tăng, giảm chưa thật sự ổn định do yếu tố khách quan từ tình hình kinh tế thế giới. Giá vàng còn phụ thuộc nhiều vào các biến số từ thị trường tài chính thế giới, lãi suất, tỷ giá, giá dầu… Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, căn cứ vào mục tiêu, chính sách tiền tệ trong thời gian tới để xem xét giải pháp can thiệp.

Thay vào đó, một số chuyên gia khuyến nghị, nếu nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư vàng, có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ, với kỳ vọng giữ vàng trong dài hạn.

Giá vàng cao kỷ lục: "So găng" hiệu suất các kênh đầu tư

Đáng chú ý, giá vàng trở thành kênh đầu tư sôi động nhất trong năm qua bởi tâm lý ưa chuộng tích trữ, thói quen găm giữ vàng từ bao đời nay của người Việt. Bên cạnh đó, hiệu suất của các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm hay trái phiếu cũng chưa thực sự "hấp dẫn".

Đơn cử, với kênh tiết kiệm, gần 2 năm qua, Ngân hàng Nhà nước luôn duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Ghi nhận của PV Dân Việt, hiện, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trên thị trường là 5-6%/năm. Nhóm nhà băng quốc doanh niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,6-4,8%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng quốc doanh. Nguồn: Dân Việt t/h.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân chỉ ở mức 5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và số ít nhà băng khác trả lãi quanh 3%/năm, đa số đơn vị trên thị trường đều trả từ 4%/năm trở lên, mức cao nhất là 6%/năm.

Mặc dù vậy, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt cao (có thể lên đến 7 - 9,5%/năm) tuy nhiên thường kèm theo điều kiện khắt khe về số dư tiền gửi tối thiểu rất lớn.

Nếu so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 5–6%/năm (tương đương 50–60 triệu đồng cho khoản vốn 1 tỷ đồng), thì rõ ràng, mức lãi từ vàng trong 8 tháng đã vượt gấp 10 lần. Đây là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của vàng trong vài năm gần đây.

Diễn biến thị trường chứng khoán 1 năm qua. Nguồn: Fireant.vn.

Còn với thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng khoảng 36%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới.

Theo đó, dẫn số liệu từ Fmarket, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, các quỹ mở duy trì lợi nhuận tích cực. Trong đó, BVFED dẫn đầu toàn thị trường với mức tăng hơn 36,4%, theo sau có các quỹ DCDS (31,61%), BMFF (26,97%), MAGEF (26.11%), TCGF (25,53%), MBVF (24,01%). Ngoài ra, danh sách top lợi nhuận quỹ còn có VCBF-BCF (19,87%), EVESG (19,24%), UVEEF (18,43%), MAFEQI (17,96%).

Như vậy, trong trường hợp quỹ BVFED dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 36%, nhà đầu tư am hiểu thị trường, sở hữu nguồn vốn lớn có thể kiếm được lợi nhuận từ 36% đến hơn 72% từ đầu tư chứng khoán. Theo đó, trong trường hợp khả thi nhất với hiệu suất sinh lời 72,8% thì vẫn chưa đuổi kịp sự hấp dẫn vàng.



Dữ liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, hàng loạt công ty chứng khoán công bố gói cho vay ký quỹ (margin) mới, đặc biệt sau khi VN-Index hồi phục mạnh sau đợt biến động bởi thông tin thuế đối ứng.

Lãi suất phổ thông trước đây dao động 14-15% một năm, nay giảm còn 12-13%. Các gói vay ưu đãi có nhiều điều khoản ràng buộc cũng giảm lãi suất từ 9% một năm xuống 6-7%.

Đơn cử, VNDirect công bố biểu phí lãi margin dao động từ 13,3 - 14,85%/năm; SSI và VPBankS công bố gói vay tiêu chuẩn 13,5%/năm,... Trong khi với khách hàng mới, một số công ty chứng khoán công bố lãi suất ưu đãi chỉ từ 8%/năm như MBS.

Tuy nhiên, việc nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư chứng khoán có thể tiềm ẩn rủi ro bị "call margin" khi thị trường sập mạnh.

Trong báo cáo gửi tới Quốc hội tại kỳ họp này về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và khoá XV về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực ngân hàng, thực hiện Nghị quyết số số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận, thị trường vàng vẫn chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng.



Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.



Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cung vàng miếng ra thị trường thông qua đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp, giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới.



Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp các bộ, ngành chức năng thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của một số đơn vị, doanh nghiệp để từng bước chấn chỉnh hoạt động này.