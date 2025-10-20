Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu

Khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu qua Vĩnh Long

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào chiều qua (19/10) liên quan đến tình hình triển khai các dự án cao tốc vùng ĐBSCL, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, địa phương đang cung cấp cát cho 3 dự án mà Thủ tướng giao chỉ tiêu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu thông tin về việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh phục vụ cho các dự án cao tốc vùng ĐBSCL. Ảnh: baochinhphu.vn

Tuy nhiên, việc khai thác cát gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc cung cấp cho các dự án chậm.

Cụ thể, đối với Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Vĩnh Long được giao 7 triệu m3 cát. Hiện nay, địa phương đã cấp bản xác nhận, bố trí mỏ cát mới, gia hạn mỏ cát cũ cho các nhà thầu khai thác cơ bản đảm bảo trữ lượng 7 triệu m3.

Nhưng mà đến ngày 5/10 vừa qua, các đơn vị nhà thầu và thi công khai thác chỉ được khoảng 2 triệu m3. "Như vậy là quá chậm. Vấn đề này là trách nhiệm của nhà thầu và chủ mỏ cát", ông Lâu nói.

Đối với dự án vành đai 3, TP HCM, chỉ tiêu Thủ tướng giao cho Vĩnh Long cấp trữ lượng 3,4 triệu m3. Tỉnh cũng đã cấp phép khai thác 3 mỏ cát và điều chỉnh 2 bản xác nhận với trữ lượng là 6,3 triệu m3. Như vậy, Vĩnh Long đảm bảo trữ lượng mà Thủ tướng giao là 3,4 triệu m3 và thừa lại hơn 2,9 triệu m3.

Đối với lượng cát thừa nói trên, tỉnh sẽ hỗ trợ cho dự án thành phần 2, thành phần 3, thành phần 4 của cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 5/10, các nhà thầu và chủ mỏ khai thác chỉ mới đạt có 667.000 m3...

Theo ông Lâu, lý do các nhà thầu khai thác chậm, không đúng công suất là do địa phương ở cuối nguồn sông Tiền và sông Hậu nên chất lượng cát không đẹp như đầu nguồn như Đồng Tháp và An Giang, lẫn bùn và tạp chất rất nhiều.

"Có những mỏ cát lúc đầu xác định trữ lượng có nhưng khi khai thác thì hạt cát hơi mịn và lẫn bùn phải tuyển rửa, sàn thì mới được hạt cát đủ tiêu chuẩn cho làm đường cao tốc. Như vậy thời gian và công khai thác có thể tăng gấp đôi so với việc khai thác ở An Giang với Đồng Tháp", ông Lâu nói.

Cũng theo ông Lâu, một nguyên nhân nữa dẫn đến việc khai thác chậm là phải sử dụng công nghệ hút cát lên rồi tuyển rửa (ở đầu nguồn như An Giang và Đồng Tháp chủ yếu dùng dụng cụ nạo vét là xáng cạp). Đây là vấn đề khiến chi phí khai thác tăng.

Do vậy, tỉnh Vĩnh Long hết sức thông cảm đối với nhà thầu và chủ mỏ cát. Riêng đối với những mỏ cát tốt, các nhà thầu khai thác rất nhanh và trách nhiệm cũng làm rất tốt.

Vĩnh Long luôn hỗ trợ cát cho các dự án cao tốc và công trình trọng điểm khác ở ĐBSCL

Đến thời điểm này, Vĩnh Long đã cấp phép khai thác trên 15,5 triệu m3 cát cho các nhà thầu. Và hiện nay đang làm việc với TP Cần Thơ để hỗ trợ tiếp 2,5 triệu m3. Chưa dừng lại ở đó, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) tổng cộng 2 triệu m3 nữa (hiện nay Binh đoàn 12 đang khảo sát vị trí).



Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: T.Q

Theo ông Lâu, hiện nay, Vĩnh Long không có dự án cao tốc đi qua. Tuy nhiên, tỉnh xác định phải có trách nhiệm đối với các tỉnh, thành có dự án trọng điểm đi qua.

"Vĩnh Long quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, xác định là hậu phương cho các tỉnh, thành có công trình trọng điểm đi qua. Địa phương đưa hết các khu mỏ cát cho các nhà thầu khảo sát. Nếu nhà thầu chấm được khu mỏ nào, tỉnh sẽ cấp cho khu mỏ đó", ông Lâu nói.

Tuy nhiên, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhà thầu, chủ mỏ trong quá trình khai thác. Việc làm này để chống tiêu cực, chống thất thoát và rất thận trọng để chống sạt lở và bảo đảm về môi trường.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Vĩnh Long nói thêm, đối với thực hiện Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 để cung ứng cho các dự án cao tốc là rất cần thiết.

Tuy nhiên, để chuyển cát phục vụ cho dự án này sang dự án khác, ông Lâu đề nghị các nhà thầu, chủ đầu tư là phải làm việc với tỉnh, nói rõ cát phục vụ cho dự án này dư bao nhiêu và cần chuyển sang dự án khác bao nhiêu. Từ đó, tỉnh mới biết để tính toán, xác nhận cho chuyển.

Bởi nhiệm vụ của tỉnh chỉ có cấp phép và trữ lượng mỏ thôi, còn việc khai thác, điều chuyển cát thì các nhà thầu, chủ đầu tư phải đề xuất với tỉnh.