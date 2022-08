Giá vật liệu hôm nay 2/8: Thép giảm giá trở lại trên Sàn Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 19 nhân dân tệ xuống mức 4.065 nhân dân tệ/tấn. Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay giảm 43 nhân dân tệ, xuống mức 3.916 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động của các nhà máy thép tại Trung Quốc bị thu hẹp vào tháng 7 do các đợt Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, lo ngại suy thoái toàn cầu cũng ảnh hưởng đến nhu cầu và giá thép.

Trong khi đó, giá quặng 63,5% Fe nhập tại cảng Thiên Tân là 119 USD/tấn, tăng 1,3% so với cuối tuần trước, cao nhất một tháng.

Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy bấp bênh khi cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng kéo theo nhu cầu và mô hình tăng trưởng do xây dựng dẫn đầu của Bắc Kinh ngày càng trở nên khó khả thi.

Cuộc khủng hoảng bất động sản đã bùng phát trong năm nay, nhấn chìm các nhà phát triển vào các ngân hàng và buộc chính quyền Bắc Kinh phải giảm bớt "tham vọng" tăng trưởng.



Các nhà máy thép sản xuất hơn một tỷ tấn vào năm ngoái, chiếm khoảng một nửa sản lượng toàn cầu, rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm cũng ảnh hưởng đến giá quặng sắt và các nhà khai thác từ Úc đến Brazil.

Trong ngắn hạn, trở ngại lớn đối với thép là lượng lớn các dự án bất động sản chưa hoàn thành, nổi bật là làn sóng tẩy chay thế chấp gần đây. Giá thép xây dựng cũng giảm mạnh, trong đó thép cây - loại thép xoắn gia cố bê tông - giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tuần trước. Đó là ngay cả khi sản lượng đã giảm xuống mức thấp nhất trong dữ liệu Mysteel từ năm 2015.

Giá vật liệu hôm nay 2/8: Giá thép bất ngờ quay đầu giảm.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 2/8

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (2/8), giá thép trong nước ngày 27/7 được các doanh nghiệp tiếp tục giảm từ 150.000-310.000 đồng/tấn. Đợt điều chỉnh này là lần giảm thứ 11 liên tiếp của mặt hàng thép từ ngày 11/5. Hiện giá thép xây dựng đang ở mức 15,3 - 16,9 triệu đồng/tấn.

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn và 150.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 15,25 triệu đồng/tấn và 16,01 triệu đồng/tấn.

Còn tại miền Nam, với thép Hòa Phát, hiện thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 lần lượt ở mức 15,48 triệu đồng/tấn và 16,14 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, giá thép cuộn CB240 và thép D10 CB300 của Hòa Phát đứng ở mức 15,58 triệu đồng/tấn và 16,34 triệu đồng/tấn.

Tương tự như Hòa Phát, thép Việt Ý cũng giảm lần lượt 250.000 đồng/tấn với thép CB240 xuống còn 15,25 triệu đồng tấn và thép D10 CB300 đứng ở mức 16,01 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Đức hạ giá với thép CB 240 từ mức 15,5 triệu đồng/tấn xuống còn 15,25 triệu đồng/tấn và thép D10 CB300 từ 16,1 triệu đồng/tấn xuống còn 16,01 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, thương hiệu thép miền Nam giảm giá thép CB240 và D10 CB300, xuống lần lượt từ 15,9 triệu đồng/tấn và 16,5 triệu đồng/tấn còn 15,68 triệu đồng/tấn và 16,44 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng giá thép xây dựng đã giảm mạnh trong tháng 7, thậm chí có thể kéo dài đến hết quý III do nhu cầu thép vẫn giảm mạnh.

Trong đó, những yếu tố khiến triển vọng thị trường thép nửa cuối năm khá u ám, bao gồm tốc độ giải ngân đầu tư công chậm, ngân hàng siết tín dụng bất động sản, thị trường Trung Quốc, mùa cao điểm xây dựng đã qua…

Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đi xuống cũng là một yếu tố khiến giá mặt hàng này liên tục điều chỉnh giảm trong hai tháng qua.

Nhận định về diễn biến thị trường thép, VSA cho rằng, thị trường thép nửa cuối năm sẽ còn khó khăn hơn khi dự báo giá thép xây dựng trong nước sẽ tiếp tục giảm, trong khi lợi nhuận mảng xuất khẩu thép không còn tốt như trước. Bên cạnh đó, như thường lệ, tiêu thụ thép trong giai đoạn từ tháng 7 - 9 sẽ không sôi động do yếu tố thời tiết bước vào mùa mưa, nhiều công trình xây dựng ảnh hưởng tiến độ.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.240 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 15.250 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thép VAS (Việt Mỹ) không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.400 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 15.280 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.890 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 15.300 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.710 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 16.190 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.140 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 16.290 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.700 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 15.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.500 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 15.730 đồng/kg.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm.

Theo đó, trong tháng 6, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,4 triệu tấn, giảm 12,85% so với tháng 5 và giảm 12,3% so với cùng kỳ 2021; tiêu thụ thép các loại đạt 2,25 triệu tấn, giảm 4,83% so với tháng trước và giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ.

Tính chung quý II so với cùng kỳ năm 2021, sản xuất thép thành phẩm đạt 8,1 triệu tấn, giảm 3,3%; tiêu thụ thép thành phẩm đạt 7 triệu tấn, giảm 3,7%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, sản xuất thép thành phẩm đạt 16,576 triệu tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ thép thành phẩm đạt 15,131 triệu tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021.