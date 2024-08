Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Tăng sốc

Giá xăng dầu hôm nay 13 /8 trên thế giới: Tăng mạnh trở lại

Những biến động của giá xăng dầu hôm nay 13/8 trên thế giới theo cập nhật của Dân Việt vào thời điểm 6h47 phút (giờ Việt Nam) được giao dịch như sau:



Giá dầu thô WTI tăng lên 79,628 USD/thùng, tương đương tăng 3,63%, giá dầu Brent tăng lên 81,868 USD/thùng, tăng 2,77% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu thế giới vẫn đang giảm so với tháng trước 2,79% và 3,52% với mặt hàng dầu thô WTI và dầu thô Brent. So với cùng kỳ năm 2023, dầu thô WTI giảm 2,14% và dầu Brent ghi nhận mức giảm 4,27% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 13/8 trên thế giới. Ảnh Tradingeconomics.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng mạnh tiến sát mốc 82 USD/thùng do xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu. Lầu Năm Góc đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ra lệnh triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay và các lực lượng bổ sung để ứng phó với hành động xâm lược tiềm tàng của Iran đối với Israel.

Sau một cuộc không kích vào cuối tuần, các lực lượng Israel tiếp tục hoạt động gần thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza khiến xung đột trở nên tồi tệ hơn.

Dữ liệu kinh tế tích cực của Hoa Kỳ và suy đoán về khả năng nước này cắt giảm lãi suất do lạm phát giảm cũng hỗ trợ giá dầu.

Mặt khác, OPEC đã giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,11 triệu thùng mỗi ngày từ 2,25 triệu thùng. Nguyên nhân là do dữ liệu kinh tế và nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự báo. OPEC+ đã gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến tháng 9 với giai đoạn loại bỏ dần bắt đầu từ tháng 10.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 13/8 trong nước

Tuần trước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá xăng lần thứ 5 liên tiếp ở thị trường trong nước. Hiện tại, giá xăng dầu hôm nay trong nước hiện đang giao dịch ở mức cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ không quá 20.715 đồng/lít

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không quá 21.673 đồng/lít.

- Giá dầu diesel bán lẻ không quá 19.141 đồng/lít

- Giá dầu hỏa bán lẻ không quá 19.411 đồng/lít

- Giá dầu mazut không quá 16.028 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 13/8 trong nước giảm. Ảnh Khải Phạm.

Trong lần điều chỉnh mới nhất, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đã giảm giá xăng E5 RON 92 đến 901 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 930 đồng/lít, dầu diesel giảm 737 đồng/lít, dầu hỏa giảm 684 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 858 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, lần điều chỉnh này tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Đến thời điểm này của năm 2024, giá xăng dầu hôm nay trong nước đã có 32 lần điều chỉnh kể từ đầu năm 2024 với 16 lần tăng và 16 lần giảm giá.

Ở diễn biến khác liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương công bố việc thanh kiểm tra 14 doanh nghiệp xăng dầu, trong đó có 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 doanh nghiệp là thương nhân phân phối xăng dầu.

Đáng chú ý, trong các doanh nghiệp bị kiểm tra có Công ty TNHH Hải Linh (Phú Thọ). Đây là một trong số hơn 30 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất nước.