Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:49 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trượt dốc sau đợt tăng

An Linh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:49 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 25/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay trượt dốc dưới 0,3 USD/thùng, suy giảm 0,5% trong ngày.
Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 25/10, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới suy giảm từ đỉnh sau nhiều ngày tăng liên tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Bắt đầu suy giảm

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 61,4 USD/thùng, giảm 0,35 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,5 % so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,87 USD/thùng, giảm 0,1 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,18% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thế giới đồng loạt suy giảm phiên cuối tuần

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 10 so với tháng trước giảm từ 3,9% đến 5,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 13% đến trên 14%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giao dịch gần 66 USD/thùng vào thứ Sáu, dao động ở mức cao nhất trong hai tuần và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 khi các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với các nhà sản xuất lớn của Nga làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Washington đã đưa các công ty dầu mỏ nhà nước khổng lồ Rosneft và Lukoil vào danh sách đen để gây áp lực lên Moscow về cuộc chiến ở Ukraine.

Hai công ty này chiếm gần một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga và đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngân sách của Điện Kremlin. Sau các lệnh trừng phạt, các báo cáo cho biết các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã dừng mua dầu của Nga bằng đường biển, trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có kế hoạch cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu để tuân thủ các biện pháp này.

Xu hướng giá dầu chững lại sau nhiều ngày tăng giá mạnh trên thị trường

Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu, đường ống và các nhà ga xuất khẩu. Ukraine cho biết họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga vào thứ Năm.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Suy giảm nhanh

Giá xăng dầu hôm nay 25/10, được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 23/10, theo đó giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.050 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 676 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.726 đồng/lít (giảm 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.885 đồng/lít (giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu hỏa: không cao hơn 18.115 đồng/lít (giảm 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.098 đồng/kg (giảm 273 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 16/10/2025 - 22/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10/2025 và kỳ điều hành ngày 23/10/2025 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,919 USD/thùng, tương đương giảm 1,20%); 78,203 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,859 USD/thùng, tương đương giảm 1,09%); 84,355 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,589 USD/thùng, tương đương giảm 1,85%); 83,483 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,979 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 368,558 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,314 USD/tấn, tương đương giảm 2,46%).

