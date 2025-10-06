Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Bứt tốc, đồng loạt tăng vọt

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 6/10, bảng giá dầu thô tại các sàn giao dịch Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới ngừng lao dốc, bắt đầu tăng nhẹ trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Bắt đầu tăng nhẹ đầu tuần

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 61,5 USD/thùng, tăng 0,67 USD/thùng, mức tăng 1,1% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,2 USD/thùng, tăng 0,7 USD/ thùng, mức tăng 1,1% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới bứt tốc đầu tuần mới

Giá dầu dứt đà suy giảm, giúp dầu thô trung bình tháng chỉ còn giảm từ 1,1% so với cùng kỳ tháng trước. Trong khi so với cùng kỳ năm trước, sau đợt suy giảm mạnh vừa qua, giá dầu vẫn suy giảm rất mạnh, đạt ngưỡng 20%, Cụ thể, dầu Brent giảm hơn 19,3%, còn dầu WTI giảm 20% còn

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent tăng lên 65,16 USD/thùng vào ngày 5/10, tăng 0,97% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 1,31% và giảm 19,49% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một thị trường chuẩn cho mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Giá xăng dầu trong nước sớm suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay 6/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 2/10 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 60 đồng đến gần 400 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng nhẹ 6 đồng so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít, giá bán lẻ xăng E5 trên thị trường là 19.624 đồng/ lít.

- Giá xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 20.209 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không được cao hơn 19.038 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 19.005 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.370 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 01/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 02/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).