Giải pháp nào giúp sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh vươn ra thị trường lớn?

Thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có bước chuyển mạnh mẽ. Từ một nền sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh đã chú trọng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước hình thành nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Năm 2025, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tôn vinh 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh ngày càng được nâng cao giá trị, khẳng định chất lượng và bản sắc nông nghiệp của tỉnh.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 27 sản phẩm được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Trong số đó, nhiều sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao trở lên, được chứng nhận ISO, HACCP và có doanh thu cao, tiêu biểu như: Nước mắm Sá Sùng Vân Đồn, chè Đường Hoa, thịt lợn Móng Cái, gà bản Đầm Hà, trứng gà trắng Tân An… Đặc biệt có nhiều sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia như miến dong Bình Liêu, trà hoa vàng Ba Chẽ.

Bên cạnh ngày càng được nâng cao chất lượng, nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu hiện đã được phân phối và tiêu thụ hiệu quả thông qua các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, có sản phẩm còn vươn ra thị trường quốc tế, tạo doanh thu ấn tượng và nâng tầm thương hiệu địa phương.

Miến dong Bình Liêu được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh còn có sự liên kết sản xuất từ 10-50 hội viên nông dân, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu xây dựng thương hiệu, chúng tôi xác định liên kết với nông dân là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò bao tiêu toàn bộ sản phẩm, hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật, đồng thời cam kết giá thu mua ổn định. Bà con được hỗ trợ 70% chi phí về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, và sẽ thanh toán đối ứng trực tiếp 30% còn lại với công ty.

Nhờ vậy, bà con yên tâm sản xuất, chất lượng nguyên liệu được kiểm soát đồng đều, còn công ty có nguồn cung sạch, ổn định quanh năm. Mô hình liên kết vừa nâng cao chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ nghề truyền thống”.

Hiến kế để sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh vươn xa

Quảng Ninh là địa phương có nguồn nông sản đa dạng và chất lượng ổn định. Bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều đơn vị sản xuất sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp cận, đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản qua các kênh bán lẻ hiện đại như: Siêu thị, cửa hàng tiện ích, thương mại điện tử. Tuy nhiên, việc đưa các sản phẩm nông nghiệp vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi… vẫn còn nhiều thách thức.

Các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Bùi My

Chia sẻ về các tiêu chí chính mà MM Mega Market áp dụng để lựa chọn và đưa các sản phẩm nông nghiệp vào hệ thống phân phối, ông Nguyễn Tuấn Minh - Phó Giám đốc Siêu thị MM Mega Market chi nhánh Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị phải đảm bảo 4 tiêu chí chính.

Tiêu chí thứ nhất là chất lượng và nguồn gốc sản phẩm phải rõ ràng. Thứ hai, nhu cầu thị trường, ưu tiên những sản phẩm được thị trường quan tâm và nhu cầu cao, bên cạnh đó là các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thứ ba, có khả năng cung cấp, cung ứng ổn định, đảm bảo sản lượng quy trình bảo quản, vận chuyển, đáp ứng nhu cầu phân phối hiện đại. Thứ tư, doanh nghiệp cam kết phát triển bền vững, quy trình sản xuất xanh.

Để mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tuấn Minh đề xuất, giữa các doanh nghiệp sản xuất và đơn vị tiêu thụ cần có sự hợp tác thực chất. Theo đó, hai bên sẽ làm việc trực tiếp, phía đơn vị tiêu thụ sẽ đưa ra những những yêu cầu cụ thể thị trường. Ngược lại, các đơn vị sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn phía đơn vị tiêu thụ đưa ra.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tuấn Minh cũng đề xuất các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP cần hướng tới phát triển bền vững. Có như vậy, sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh mới có thể thâm nhập sâu hơn vào các thị trường lớn.

Livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: Bùi My

Còn bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa cho biết, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, việc quảng bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu nông sản của địa phương, thể hiện vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển kinh tế.

Thời gian qua, để giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên nông dân quảng bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đã tập trung hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Cụ thể, Hội Nông dân đã tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác được chú trọng, giúp sản phẩm nông nghiệp tạo dựng được vị thế vững chắc hơn trên thị trường.

Qua thực tiễn cho thấy, khi nông dân biết ứng dụng công nghệ, quảng bá và liên kết, giá trị sản phẩm được nâng cao rõ rệt. Sản phẩm nông nghiệp của họ không chỉ bán được giá tốt hơn, mà còn mang theo niềm tự hào thương hiệu của Hiệp Hòa, của Quảng Ninh, tự tin vươn xa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan báo chí và nền tảng mạng xã hội để xây dựng phóng sự, livestream, quảng bá rộng rãi về các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Qua đó nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

