Thứ tư, ngày 20/08/2025 16:31 GMT+7

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025: Tôn vinh những cống hiến lặng thầm nhưng sâu sắc và bền bỉ

Hà Khiết Đan Thứ tư, ngày 20/08/2025 16:31 GMT+7
Chiều 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba năm 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự”.
Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025: Kiên trì phụng sự

Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh: “Để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Nó không chỉ xuất phát từ trái tim hay một câu chuyện mang sức mạnh nhân văn mà còn đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng, nguồn lực bền vững, một tinh thần kiên trì, bền bỉ. Đây là những yếu tố không dễ dàng hội tụ và cũng chính là thách thức lớn nhất của những người dấn thân vì cộng đồng. Nhưng nếu hội tụ được, thì dự án sẽ mang lại tác động xã hội sâu sắc”.

Vì lý do đó, BTC giải thưởng đã lựa chọn “Kiên trì phụng sự” làm chủ đề của giải thưởng Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

“Kiên trì phụng sự” không chỉ khắc họa chiều sâu của những nỗ lực dấn thân mà còn nhằm tôn vinh những tác động xã hội thực tế mà dự án mang lại. Họ là những người vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và cả niềm tin để từng ngày nuôi dưỡng các sáng kiến nhân văn, không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách. Chính sự kiên trì ấy đã và đang tạo nên những thay đổi bền vững cho cộng đồng – âm thầm nhưng sâu sắc, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh.

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

Với tinh thần đó, Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng – không phân biệt quy mô, xuất phát điểm hay lĩnh vực hoạt động.

Bà Silvia Danalov - Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam. Năm nay, UNICEF chính thức đồng hành cùng Human Act Prize với vai trò Cố vấn phát triển bền vững. Ảnh: BTC

Phụng sự cộng đồng không chỉ là một lý tưởng cao đẹp mà còn là lựa chọn đầy bản lĩnh. Những con người kiên trì đi tới cùng con đường họ tin chọn xứng đáng được lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh – để những giá trị nhân văn bền vững được thắp sáng và nối dài trong toàn xã hội.

Tiêu chí đánh giá Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính:

Tính cam kết: Thể hiện qua mức độ tài chính, thời gian và kế hoạch phát triển lâu dài mà cá nhân hoặc tổ chức dành cho dự án; đồng thời đề cao tính minh bạch trong quá trình triển khai.

Tính bền vững: Đánh giá khả năng cộng đồng có thể tiếp tục duy trì và phát triển dự án khi thiếu vắng nguồn lực ban đầu – thông qua mức độ tham gia của cộng đồng, tính lâu dài của tác động và khả năng độc lập với nhà tài trợ.

Ký kết hợp tác với Tổ chức tác động xã hội Social Impact và Trường Đại học VinUniversity. Ảnh: BTC

Tính sáng tạo: Ghi nhận những cách tiếp cận mới, giải pháp đột phá hoặc mô hình độc đáo nhằm giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể, tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.

Tính tác động: Đo lường ảnh hưởng thực tế và quy mô của dự án, bao gồm số lượng người hưởng lợi, mức độ cải thiện trong cuộc sống của họ, cũng như sự đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia và quốc tế.

Tính lan tỏa: Đánh giá khả năng nhân rộng, truyền cảm hứng và tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng thông qua mô hình hoạt động dễ áp dụng, mang đậm giá trị nhân văn và có định hướng chiến lược rõ ràng.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ có chương trình đào tạo dành cho thủ lĩnh cộng đồng. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ.

Thông qua chương trình này, các thủ lĩnh cộng đồng sẽ được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị tổ chức, phát triển bền vững, quản lý tài chính, truyền thông, gây quỹ, xây dựng mạng lưới và nhân rộng mô hình. Mục tiêu là nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội và kiến tạo những giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng mà họ phụng sự.

Những điểm mới của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Nhận thấy nhiều dự án vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về nguồn lực, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 cũng sẽ triển khai cơ chế “Cố vấn đồng hành cùng dự án”. Theo đó, một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu – không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối các nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển.

15 cơ quan báo chí cùng đồng hành với Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 trong vai trò Bảo trợ truyền thông, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Ảnh: BTC

Song song, một số thành viên Ban Giám khảo và các chuyên gia uy tín trong mạng lưới phụng sự cộng đồng cũng sẽ trực tiếp cố vấn cho những dự án mà họ cảm thấy đồng cảm và phù hợp về định hướng.

Đây chính là cơ chế hỗ trợ đa tầng – tiếp nối tinh thần “Cộng đồng kiến tạo” – nhằm hình thành một mạng lưới phụng sự vững chắc, nơi mỗi sáng kiến không còn đơn độc, mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái hợp lực, chia sẻ và cùng kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12–14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế – xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

Sự hội tụ của những góc nhìn đa chiều – từ thực tiễn đến học thuật, từ địa phương đến quốc tế, từ các chuyên gia độc lập đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành – hứa hẹn mang đến một quá trình đánh giá toàn diện, công tâm và sâu sắc cho các dự án được đề cử.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 ghi nhận sự bảo trợ truyền thông chính thức từ 15 cơ quan báo chí – truyền thông, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Ngoài ra, giải thưởng còn có sự tham gia tích cực của hàng chục đơn vị báo chí trong việc lan tỏa thông điệp, khơi dậy tinh thần phụng sự trong cộng đồng. 

Bên cạnh những đơn vị đã đồng hành từ mùa trước như Tổ chức tác động xã hội Social Impact, TikTok, PwC... mùa giải năm nay chào đón thêm sự tham gia của tổ chức uy tín.

Năm nay, triển lãm các dự án “Hành động vì cộng đồng” sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm – không gian mở giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng ghé thăm. Với vị trí đắc địa, triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong hai dịp cuối tuần diễn ra sự kiện.

Những thông tin "cơ mật" về Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu lần đầu được tiết lộ

Về nội dung, triển lãm năm nay mang đến một bước đổi mới quan trọng: Thay vì chỉ trưng bày thông tin, không gian triển lãm sẽ kể những câu chuyện qua hiện vật thật – là các sản phẩm từ vật liệu tái chế, nguyên liệu phế thải, các vật dụng được tạo tác từ vỏ bom mìn sau xử lý, sản phẩm của người khuyết tật, và các sáng kiến thân thiện với môi trường… Mỗi hiện vật không chỉ mang dấu ấn sáng tạo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tổ chức các hội thảo tương tác, khuyến khích lối sống xanh và tích cực như: làm đồ tái chế, đổi rác lấy cây, và nhiều hoạt động hướng đến thay đổi nhận thức – từ những hành động nhỏ, nhưng có sức lan tỏa lớn.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng và cổng đăng ký dự án tham dự giải chính thức mở từ ngày 20/8/2025. Địa chỉ cổng đề cử và đăng ký dự án: https://humanactprize.org/congdongdecu

