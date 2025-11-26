Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 26/11/2025 12:31 GMT+7

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Diệu Bình Thứ tư, ngày 26/11/2025 12:31 GMT+7
Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.
Đà Nẵng đứng trước thời cơ “bật lên” thành đô thị sáng tạo đa trung tâm

Ngày 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”. Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cộng đồng sáng tạo, hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển mới của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn khi các chủ trương về “nguồn lực văn hóa và sức mạnh mềm văn hóa” đã được thể chế hóa bằng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”. Ảnh: B.X

Bà đánh giá Đà Nẵng có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, song muốn bứt phá cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, mở rộng không gian sáng tạo và hình thành hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo mang bản sắc riêng.

“Thành phố cần chuyển từ phát triển theo ngành đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, trong đó di sản, bản sắc, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn kết trong một chuỗi giá trị liên tục”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Giải pháp mở đường: Từ khai thác di sản đến xây dựng công viên nghệ thuật biển và “nhà hát tự nhiên” Ngũ Hành Sơn

Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) trình bày tham luận về những vấn đề then chốt trong triển khai Đề án. Theo bà, sau điều chỉnh địa giới, Đà Nẵng đang chuyển mình từ đô thị đơn trung tâm sang đô thị sáng tạo đa trung tâm: khu vực trung tâm hiện hữu là đầu tàu công nghệ – truyền thông – sự kiện; ba phường thuộc Hội An trở thành phân khu di sản – bản sắc; và các khu vực phụ cận đóng vai trò không gian sản xuất – dịch vụ sáng tạo. Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả tại nhiều đô thị sáng tạo trên thế giới.

PGS.TS. Thu Phương đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ then chốt: nâng cao năng lực quản trị sáng tạo theo hướng điều phối “mềm”; xây dựng quy hoạch phân khu văn hóa – sáng tạo theo chức năng; phát triển hạ tầng dữ liệu văn hóa – sáng tạo; chuyển hóa bản sắc thành sản phẩm sáng tạo giá trị cao; và thúc đẩy liên kết liên ngành, hợp tác công – tư. “Nếu quản trị đúng cách, Đà Nẵng có thể trở thành đô thị sáng tạo dẫn dắt miền Trung, nơi di sản và đổi mới sáng tạo tương tác liên tục để sản sinh các giá trị văn hóa và kinh tế mới”, bà nhấn mạnh.

Giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.X

Ở góc độ di sản, nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh (Hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng) đánh giá Đà Nẵng sở hữu hệ thống di sản phong phú bậc nhất miền Trung, từ di sản Champa, phố cổ Hội An, Thành Điện Hải, Hải Vân Quan đến các lễ hội dân gian, nghệ thuật truyền thống và làng nghề đặc trưng. Ông cho rằng di sản không chỉ là giá trị lịch sử mà còn là nguồn lực sáng tạo quan trọng cho thiết kế, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ.

Ông nêu rõ hoạt động khai thác hiện nay còn phân tán, sản phẩm lưu niệm chưa đa dạng và chuyển đổi số di sản còn hạn chế. Vì vậy, ông đề xuất phát triển phố nghệ thuật truyền thống, không gian văn hóa biển, chương trình biểu diễn tương tác; thiết kế quà lưu niệm gắn với bản sắc; số hóa 3D di tích, xây dựng mô hình VR/AR; và khuyến khích sản xuất phim lịch sử, hoạt hình lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Đất Quảng.

Đáng chú ý, giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc), mang tới hội thảo ba đề xuất đột phá dựa trên kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa Hàn Quốc. Theo bà, Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành “thành phố văn hóa – sáng tạo” nếu tích hợp tốt công nghệ số, nghệ thuật thị giác, AI và du lịch trải nghiệm.

Bia ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: D.B

Giáo sư Kang đề xuất biến 1 km bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật truyền thông tương tác đầu tiên trên thế giới. Ban ngày sẽ có nghệ thuật cát AR, tranh cát kỹ thuật số, vườn điêu khắc tương tác tái hiện văn hóa Champa; ban đêm tổ chức trình diễn mapping sóng biển, video ánh sáng và drone storytelling với 500 drone kể câu chuyện hợp tác Việt – Hàn.

Bà cũng gợi ý Đà Nẵng khai thác hang động tự nhiên tại Ngũ Hành Sơn để hình thành “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới”, với trình chiếu 360° mapping, phim hologram, biểu diễn võ thuật và nghệ thuật số. Giáo sư nhấn mạnh cần phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc để cùng hình thành hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo dựa trên AI.

Kết thúc hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết Sở sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến để hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án. Theo bà, giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng sẽ tập trung vào ba trụ cột: hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị sáng tạo; xây dựng quy hoạch phân khu văn hóa – sáng tạo theo mô hình đa trung tâm; và phát triển hạ tầng dữ liệu sáng tạo phục vụ quản lý, sản xuất nội dung và du lịch thông minh.

Lãnh đạo Sở nhận định các phân tích và đề xuất tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa phát huy giá trị kinh tế sáng tạo, từng bước trở thành đô thị sáng tạo dẫn dắt khu vực duyên hải miền Trung.

