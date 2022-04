Giết bạn nhậu rồi kéo xác ra vườn

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã An Hòa, huyện Châu Thành.

Bị can trong vụ án này là Vi Văn Khanh (54 tuổi, ở địa phương) đã bị bắt tạm giam về tội Giết người. Tại buổi thực nghiệm, ông Khanh tái diễn lại hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả điều tra.

Bị can Khanh (áo thun xanh) tái diễn lại hành vi. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo kết quả điều tra, tối 26/2, ông Khanh mời ông P.V.H. (50 tuổi, ở cùng huyện) đến nhà nhậu. Trong lúc ăn uống, họ xảy ra cự cãi. Ông H. đã dùng đũa đâm vào trán ông Khanh.

Khi vật lộn, bị can cầm cục đá mài đánh liên tục vào đầu và mặt ông H., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ông Khanh vào trong nhà ngủ.

Sáng hôm sau, bị can kéo thi thể nạn nhân ra vườn. Người dân trong xóm phát hiện sự việc nên đã báo cảnh sát.