Giới thiệu chữ ký của 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Trước đó, ngày 25/10/2025, căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2056/QĐ-CTN bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm nhiệm vụ:

Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Nội vụ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính. Lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới. Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra bà Phạm Thị Thanh Trà còn làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Ngày 25/10/2025, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2051/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm nhiệm vụ:

Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế. Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra ông còn làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

