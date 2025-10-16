Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:42 GMT+7

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba

Quang Dương Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:42 GMT+7
Tại buổi gặp 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở ý tưởng xây dựng nhà máy phân bón Việt Nam tại Cuba, nhằm tăng hiệu quả hợp tác nông nghiệp, nâng vị thế Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Lễ Tôn vinh, trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là sự kiện quan trọng nhất của Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam 2025”.

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.

Nông nghiệp là điểm tựa vững chắc phát triển đất nước

Trong chuỗi Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam 2025”, chiều 14/10, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông" nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông. Ảnh: Phạm Hưng

Ông nhấn mạnh, trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược, vừa làm ra lương thực, vừa sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân.

"Liều" nuôi cá thịt giàu protein, "xểnh ra" là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi

“Năm 1945, đất nước chứng kiến 2 triệu người chết đói. Vậy mà nay vẫn cánh đồng đó, những người nông dân đó, chúng ta đã đảm bảo đủ lương thực cho 106 triệu dân, không những thế còn xuất khẩu 8 - 9 triệu tấn lương thực, mang về hàng tỷ đô la cho đất nước. Kỳ tích này là của nông dân, nhờ áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh đã làm nên những kỳ tích thần kỳ”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương đã xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Trong mọi giai đoạn khó khăn, nông nghiệp luôn là điểm tựa vững chắc cho phát triển đất nước. Ông bày tỏ xúc động khi nghe các nông dân và nhà khoa học chia sẻ về những mô hình sản xuất hiệu quả, những “mùa vàng của trí tuệ và mồ hôi” lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, Nhà khoa học của nhà nông 2025. Ảnh: Phạm Hưng
Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, HĐND thông qua 5 Nghị quyết, trong đó có đổi tổ dân phố thành thôn

“Qua câu chuyện của những người nông dân, nhà khoa học hôm nay, tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại; và các nhà khoa học của nhà nông thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy; biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng", Tổng Bí thư khẳng định.

Gợi mở xây dựng nhà máy phân bón Việt Nam tại Cuba

Một trong những nội dung được Tổng Bí thư nhấn mạnh tại buổi gặp, là thúc đẩy hợp tác nông nghiệp quốc tế, đặc biệt là với Cuba – quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc với Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam – Cuba ký tháng 9/2024, hai bên đã thống nhất triển khai mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp mới, hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ. Hiện một doanh nghiệp Việt Nam đã thuê gần 1.000ha đất tại Cuba để trồng lúa, bên cạnh các mô hình Cuba tự sản xuất.

“Kết quả thật bất ngờ, lúa gạo Việt, kỹ thuật trồng lúa của người Việt đã giúp Cuba tăng năng suất lúa lên gấp 2 – 3 lần”, Tổng Bí thư thông tin.

Công nhân làm việc tại Nhà máy công ty Cổ phần phân bón Bình Điền. Ảnh: B.Đ
Vịnh biển nào ở Quảng Ninh điện sáng như sao sa, cây cầu Tình Yêu vắt qua đẹp ngỡ ngàng

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở ý tưởng xây dựng một nhà máy phân bón của Việt Nam tại Cuba, do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền – đơn vị đang cung ứng phân bón cho mô hình trồng lúa tại nước này đảm nhiệm.

Việc Bình Điền có thể xây dựng nhà máy sản xuất phân bón ngay tại Cuba, cung cấp cho người dân nguồn phân bón chất lượng, phù hợp thổ nhưỡng, thì hiệu quả sản xuất sẽ tăng cao. Qua đó, vừa giúp bạn bè Cuba phát triển nông nghiệp, vừa nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ là cơ hội hợp tác kinh tế mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba, thể hiện tinh thần “giúp bạn là giúp mình”. Đồng thời mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chiến lược hội nhập và phát triển nông nghiệp bền vững ở tầm khu vực và thế giới.

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Ảnh: Khổng Chí

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, ngành, nhất là Hội Nông dân Việt Nam, tiếp tục đặt người nông dân ở vị trí trung tâm, đưa khoa học – công nghệ vào đúng điểm rơi của sản xuất. Phát triển nông nghiệp xanh – tuần hoàn – thích ứng khí hậu, và xây dựng nông thôn văn minh, nghĩa tình.

Một ông quan to quê Tiền Giang, 2 lần được vua nhà Nguyễn cử làm Tổng trấn Gia Định (nay là vùng Đông Nam bộ)

"Truyền thống đã trao cho chúng ta tinh thần cần cù, sáng tạo; thời đại gọi chúng ta dám đổi mới, dám dẫn đầu. Tôi mong mỗi nông dân, mỗi nhà khoa học, mỗi cán bộ Hội Nông dân biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, đổi mới sáng tạo trong lao động hàng ngày. Những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các Nhà Khoa học của Nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên.

Hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Từ những việc nhỏ ta làm nên việc lớn; từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê ta đóng góp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm.

Đôi nét về Bình Điền:
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón NPK, nhiều năm liền nằm trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm phân bón của công ty được bà con nông dân quen gọi với cái tên thân thuộc "Phân bón Đầu Trâu".
Với mạng lưới nhà máy và hệ thống phân phối rộng khắp trong và ngoài nước, cùng đội ngũ hơn 100 cán bộ kỹ thuật, thạc sĩ, tiến sĩ và 300 công nhân lành nghề, Bình Điền là đơn vị tiên phong xuất khẩu phân bón “made in Vietnam”, với bao bì in bằng tiếng bản địa được nông dân khu vực ưa chuộng.
Đến nay, Bình Điền có hơn 100 loại phân bón chuyên dùng, phù hợp với từng loại đất và cây trồng, từ lúa, cà phê, cao su đến rau màu, cây ăn trái , góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người nông dân Việt Nam và một số nước khác.

