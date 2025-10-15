Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Không nghĩ doanh nghiệp Việt Nam có thể nuôi bò, sản xuất sữa ở Nga

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 - chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền thực hiện, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông 2025 đã có buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến ngày càng nhiều hơn những trang trại, cánh đồng, khu rừng, vườn nuôi, ao nuôi với doanh thu hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ đồng; ngày càng nhiều hơn những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trong nông nghiệp từ những thanh niên tới người cao tuổi.

95 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông 2025 chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: P.Hưng.

"Mỗi câu chuyện là một mùa vàng của trí tuệ và mồ hôi: từ nuôi tôm, nuôi cá lồng bè, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi dê đến trồng cam, sầu riêng, thanh long, xoài, rau thuỷ canh, rau hữu cơ, mía, mãng cầu, cà phê, lúa chất lượng cao, hồng không hạt… Bên cạnh đó là những sáng kiến, đề tài khoa học cho ra đời giống ngô mới, lúa mới, quy trình canh tác tăng năng xuất - giảm chi phí, mở đường cho nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, truy xuất nguồn gốc, số hoá chuỗi giá trị. Đằng sau các con số là khát vọng vươn lên, là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để mỗi cánh đồng, ao nuôi trở thành nơi đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư cũng mong muốn mỗi người nông dân phải coi chất lượng hạt gạo, trái cây, hạt cà phê; chuẩn mực an toàn thực phẩm; độ xanh - sạch - truy xuất được của mỗi lô hàng… chính là “hộ chiếu” uy tín của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Chia sẻ với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 câu chuyện thành công của Tập đoàn TH trong việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi ở Nga cũng như trang trại nuôi bò sữa ở Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, không thể nghĩ rằng có lúc doanh nghiệp Việt Nam có thể mở nhà máy chế biến sữa, xây dựng những trang trại chăn nuôi bò sữa cực kỳ hiện đại ở nước Nga xa xôi. Những cánh đồng bạt ngàn, mênh mông của nước Nga đã có dấu chân của doanh nghiệp Việt.

"Tổ chức thực hiện được những dự án như thế rất tốt, không chỉ tìm ra con đường làm giàu, tăng lợi nhuận mà còn góp phần nâng tầm vóc của doanh nghiệp Việt, vị thế của Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Nghi thức khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch của Tập đoàn TH được tổ chức tại Moscow (Nga) tháng 5/2025. Ảnh: Tập đoàn TH.

Trước đó, ngày 11/5, Tập đoàn TH chính thức vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga, đánh dấu những hộp sữa TH true MILK đầu tiên sản xuất ở Nga.

Đây là bước tiến bền vững mới trong Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của TH tại Liên bang Nga. Buổi lễ khánh thành đặc biệt vinh dự có sự ủng hộ, động viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.

Diễn ra cùng ngày với Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Thủ đô Moscow - một trong những hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, lễ khánh thành tại Kaluga được truyền hình trực tiếp tới Diễn đàn như một biểu tượng về thành quả hợp tác giữa 2 nước.

Tại đây, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Liên bang Nga đã nhấn nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH, hoàn thiện mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch", sản xuất các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK ngay tại xứ sở bạch dương. Sự kiện trọng đại này từ Moscow cũng đồng thời được truyền hình trực tiếp về Lễ Khánh thành tổ chức tại Nhà máy ở Kaluga.

Lễ Khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga diễn ra trong bối cảnh và thời điểm ý nghĩa: Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường tin cậy chính trị. Lãnh đạo hai nước cùng xác định các định hướng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới.

Điều này cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Liên bang Nga, giai đoạn này, yêu cầu đổi mới đang được đặt ra đối với quan hệ Việt - Nga, đặc biệt là trong hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. "Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội để phát triển xứng đáng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Các dự án nông nghiệp mà Tập đoàn TH đang triển khai ở Liên bang Nga là bằng chứng của thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam trong lĩnh vực mới, thể hiện năng lực tổ chức triển khai dự án khoa học, chuyên nghiệp, bài bản và nghiêm túc.

Sản phẩm của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga rất đa dạng, từ các sản phẩm truyền thống của Nga như sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, Smetana, Yogurt, Kefir, Ryazhenka, bơ, phô mai, kem… đến các sản phẩm phi truyền thống bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Tập đoàn TH.

Nhà máy là minh chứng cho lời nói của Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH, “kiến trúc sư trưởng” của Dự án: “Tôi sẽ đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới”.

Công ty CP Phân bón Bình Điền có thể xây nhà máy phân bón ở Cuba

Bên cạnh câu chuyện doanh nghiệp xây dựng trang trại nuôi bò sữa, chế biến sữa ở Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng rất ấn tượng với việc các nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam sang Cuba đồng hành cùng nông dân nơi đây trồng lúa.

Tổng Bí thư cho biết, tại Cuba, nhằm hiện thực hóa chủ trương đã thống nhất giữa hai nước Việt Nam - Cuba về tăng cường phối hợp nghiên cứu và đề xuất triển khai mô hình mới về hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ, đã có một doanh nghiệp của Việt Nam thuê gần 1.000ha đất để trồng lúa, bên cạnh mô hình Cuba tự sản xuất.

Cánh đồng lúa do doanh nghiệp Việt Nam trồng tại Cuba với năng suất vượt trội. Ảnh: TTXVN.

Từ việc Công ty CP Phân bón Bình Điền là đơn vị cung ứng phân bón cho mô hình trồng lúa ở Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở về việc Bình Điền có thể xây dựng nhà máy sản xuất phân bón ở đất nước này, cung cấp cho người dân Cuba nguồn phân bón chất lượng để tăng hiệu quả sản xuất lúa.

"Kết quả thật bất ngờ, lúa gạo Việt, kỹ thuật trồng lúa của người Việt đã giúp Cuba tăng năng suất lúa lên gấp 2 - 3 lần", Tổng Bí thư thông tin.

Từ những câu chuyện thực tế được dẫn chứng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Từ những việc nhỏ ta làm nên việc lớn; từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê ta đóng góp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.