Grab không lo ngại cạnh tranh với Green SM, khen công ty xe điện lớn của Việt Nam thúc đẩy điện hóa giao thông

Trong phiên thảo luận tại hội nghị “Kinh tế Việt Nam tương lai” do báo quốc tế Bloomberg tổ chức tại TP.HCM ngày 14/11, ông Hungate khẳng định Việt Nam là một thị trường trọng điểm của Grab, và tập đoàn đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường hơn 100 triệu người này với các chương trình kinh doanh liên quan đến xe điện và các dịch vụ siêu ứng dụng của Grab.

Đánh giá cạnh tranh trong ngành xe điện

Về hoạt động của Green SM (sử dụng 100% xe điện VinFast để cung cấp dịch vụ taxi và các dịch vụ di chuyển khác như xe máy điện, cho thuê ô tô/xe máy điện), Chủ tịch Grab nói trên thực tế, Green SM có hỗ trợ một phần hoạt động kinh doanh của Grab bởi vì các chủ sở hữu xe VinFast có thể làm “tài xế độc lập” cho Grab.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành của Grab, ông Alex Hungate. Nguồn: Ban tổ chức hội nghị “Kinh tế Việt Nam tương lai” tại TP.HCM

Hãng taxi Mai Linh với trụ sở chính tại TP.HCM cũng có sử dụng xe điện VinFast, ông Hungate cho biết thêm.

Việc xe điện của hãng nội địa tham gia sâu vào thị trường taxi và mảng xe công nghệ không những tạo thêm công ăn việc làm cho những người làm nghề lái xe mà góp phần thúc đẩy hệ sinh thái điện hóa giao thông tại Việt Nam, theo Chủ tịch Grab.

“Bạn cần những chất xúc tác như VinFast để xã hội chuyển sang xe điện sớm hơn thay vì muộn hơn”, ông Hungate nêu nhận định khi nhấn mạnh tại hội nghị “Kinh tế Việt Nam tương lai” các nỗ lực chuyển đổi xanh của Việt Nam, cả từ Chính phủ lẫn doanh nghiệp.

Chủ tịch Grab cũng cho biết tập đoàn hiện đang phối hợp với các nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam như Selex và Dat Bike để triển khai các gói hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện.

Tuy nhiên, ông Hungate cũng lưu ý về vấn đề hạ tầng và chính sách tại Việt Nam. Về lộ trình hướng tới hạn chế xe máy chạy xăng tại trung tâm Hà Nội, ông Hungate nhận định: “Nếu chúng ta làm quá nhanh, sẽ dẫn đến thiếu tài xế và không đủ trạm sạc, sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại”.

Tài xế Grab tại Việt Nam, thị trường được tập đoàn xác định là trọng điểm. Ảnh TL

Grab phủ nhận tin đồn sáp nhập với GoTo

Trong khi Grab khẳng định thị trường Việt Nam được xem là “điểm sáng, Grab cũng đối diện với các thách thức khu vực. Tin đồn về khả năng Grab sáp nhập với đối thủ lớn tại Indonesia là GoTo Group gần đây gây chú ý.

Tại hội nghị quốc tế ngày 14/11 ở TP.HCM, ông Hungate phủ nhận những đồn đoán này. Ông nói tin đồn kiểu đó “đã xuất hiện rồi biến mất rồi xuất hiện lại, có lẽ phải ba hoặc bốn lần trong sáu năm qua”.

Khi được người điều phối phiên thảo luận hỏi liệu Grab có thâu tóm đối thủ GoTo hay không, ông cho biết khả năng xảy ra là thấp. “Yêu cầu để chúng tôi sử dụng vốn cổ đông cho thương vụ đó sẽ phải rất cao. Bởi vì hiện tại chúng tôi đang tăng trưởng rất tốt”, ông Hungate trả lời nhưng không tiết lộ các mức tăng trưởng cụ thể.

Tuy nhiên, người điều phối là ông Curtis Chin, cựu Đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đã bày tỏ sự hoài nghi trước câu trả lời phủ nhận tin đồn của ông Hungate. Ông Chin cho biết rằng tin đồn lần này có “trọng lượng hơn” vì nó xuất phát từ một quan chức chính phủ Indonesia – Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Nội các Prasetyo Hadi.

Theo lời người điều phối, Bộ trưởng Hadi nói với các phóng viên tại Indonesia vào ngày 8/11 rằng Grab và GoTo đang xem xét về khả năng hợp nhất.