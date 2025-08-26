Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Bạn đọc
Thứ ba, ngày 26/08/2025 14:49 GMT+7

Hướng đi các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9, chọn đúng vị trí này sẽ chụp được ảnh xe tăng, tên lửa

+ aA -
Đình Việt Thứ ba, ngày 26/08/2025 14:49 GMT+7
Dưới đây là lịch sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 và lễ chính thức tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9. Hướng đi của các khối cũng đã được cập nhật cụ thể.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, sau buổi tổng duyệt lần 2, lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào 21h, tối thứ Tư (27/8). Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 07h, thứ Bảy, ngày 30/8.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu từ 6h30 phút.

Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trọng điểm trung tâm Thủ đô.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Khối Nghi trượng: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Người dân thích thú xem khí tài quân sự dịp A80. Ảnh: Hồng Nhân. 

Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, công an, dân quân:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng Kỳ: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến Sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hóa thể thao: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương sẽ đi thẳng sang Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài sẽ rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn).

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Người dân và du khách có thể chọn vị trí quan sát trên nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình.

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Đây là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, là nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối, vì nó là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B. Ảnh: Lê Hiếu. 

Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, vị trí này chứng kiến đủ mọi đoàn nhưng hàng ngũ thường không đều đẹp, khá lộn xộn vì họ phải chuyển hướng. Mọi người có thể cân nhắc đứng trước hoặc sau vị trí này vài trăm mét.

Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi

Đoàn diễu binh tuyến 1 đi về Tràng Thi-Hàng Khay-Tràng Tiền sẽ qua nút giao Cửa Nam. Đây là khu vực rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng, thoát ra hoặc di chuyển dễ dàng.

Giao thông tại khu vực này kết nối tốt, có thể đến bằng nhiều tuyến xe buýt, hoặc đi bộ từ ga Hà Nội hay trung tâm phố cổ. Các nhà dân, cửa hàng xung quanh thuộc phố Hàng Bông có thể quan sát dễ dàng từ các tầng.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Địa điểm này không rộng rãi, nhưng là vị trí thuận tiện chứng kiến hai đoàn diễu binh tuyến số 1 và 2 đi qua.

Ngã tư này chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km nên người dân không phải chờ đợi lâu như ở Tràng Tiền-Nhà hát Lớn.

Tuy nhiên vì khu vực này hơi chật nên sẽ gặp khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và mất nhiều thời gian thoát sau buổi diễu binh.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến số 1. Vì đoàn đi từ Quảng trường Ba Đình nên nếu người dân và du khách nào đến muộn vẫn còn thời gian đón đoàn ở đoạn cuối nhưng không nên đứng cuối đường Tràng Tiền, sát Nhà hát lớn vì khi đó đoàn đã kết thúc.

Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán ăn, quán cà phê. Các ngả đường mở ra xung quanh hồ Gươm rộng rãi nên sẽ nhanh thông thoáng sau khi kết thúc diễu binh, đặc biệt thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và khách du lịch từ xa tới. Khách du lịch lưu trú ở phố cổ cũng cân nhắc xem diễu binh ở vị trí này.

Nút giao này cũng là điểm dễ tiếp cận với những người di chuyển bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn-Ga Hà Nội. Từ bến cuối Cầu Giấy, du khách đi bộ khoảng 15 phút.

Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương

Đoàn diễu binh tuyến 6 và 7 gồm khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua đoạn đường này.

Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trọng điểm trung tâm Thủ đô. Ảnh: Lê Hiếu. 

Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên nhiều khả năng sẽ không đông đúc như các tuyến đường khác. Vỉa hè tại khu vực này cũng khá rộng rãi.

Ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn

Địa điểm này có không gian rộng rãi, thoáng mát. Dự kiến một số khối diễu binh, diễu hành đi qua theo 2 tuyến hướng về Kim Mã và Công viên Bách Thảo.

Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

Đây là vị trí nhiều không gian trên cao có thể quan sát đoàn diễu binh như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower.

Tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao

Hai tuyến phố này rất dài, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành và có được nhiều góc nhìn đẹp.

Sân vận động Quần Ngựa

Đây là điểm cuối của tuyến diễu binh, diễu hành thích hợp cho người dân tập trung xem diễu binh, kết thúc phần đồng diễn.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng

Đây là hai tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Đường Lê Quang Đạo-Trường đua F1

Lê Quang Đạo là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại.

Ngoài các điểm cụ thể kể trên, người dân và khách du lịch có thể chọn đứng dọc các con phố để theo dõi sự kiện một cách thoải mái và an toàn theo các hướng di chuyển cụ thể của đoàn diễu binh.

Tham khảo thêm

Mãn nhãn màn trình diễn 10 trực thăng bay huấn luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho Đại lễ A80

Mãn nhãn màn trình diễn 10 trực thăng bay huấn luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho Đại lễ A80

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch

Hình ảnh “siêu ngầu” của sĩ quan Cảnh vệ chuyên bảo vệ yếu nhân khi thực hiện nhiệm vụ A80

Hình ảnh “siêu ngầu” của sĩ quan Cảnh vệ chuyên bảo vệ yếu nhân khi thực hiện nhiệm vụ A80

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất.

Vụ việc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Bệnh nhân đã tử vong nhưng bác sỹ vẫn dặn "về dưỡng bệnh sau xuất viện"

Bạn đọc
Vụ việc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Bệnh nhân đã tử vong nhưng bác sỹ vẫn dặn 'về dưỡng bệnh sau xuất viện'

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 30/8 chi tiết nhất

Bạn đọc
Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 30/8 chi tiết nhất

Lộ trình 20 tuyến buýt kết nối với Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội dịp 2/9 chi tiết nhất

Bạn đọc
Lộ trình 20 tuyến buýt kết nối với Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội dịp 2/9 chi tiết nhất

Đà Nẵng: Bức xúc vì dự án treo, người dân mong chính quyền sớm tháo gỡ

Bạn đọc
Đà Nẵng: Bức xúc vì dự án treo, người dân mong chính quyền sớm tháo gỡ

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn