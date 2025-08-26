Hướng đi các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9, chọn đúng vị trí này sẽ chụp được ảnh xe tăng, tên lửa

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, sau buổi tổng duyệt lần 2, lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào 21h, tối thứ Tư (27/8). Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 07h, thứ Bảy, ngày 30/8.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu từ 6h30 phút.

Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trọng điểm trung tâm Thủ đô.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Khối Nghi trượng: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Người dân thích thú xem khí tài quân sự dịp A80. Ảnh: Hồng Nhân.

Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, công an, dân quân:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng Kỳ: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến Sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hóa thể thao: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương sẽ đi thẳng sang Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài sẽ rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn).

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Người dân và du khách có thể chọn vị trí quan sát trên nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình.

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Đây là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, là nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối, vì nó là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B. Ảnh: Lê Hiếu.

Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, vị trí này chứng kiến đủ mọi đoàn nhưng hàng ngũ thường không đều đẹp, khá lộn xộn vì họ phải chuyển hướng. Mọi người có thể cân nhắc đứng trước hoặc sau vị trí này vài trăm mét.

Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi

Đoàn diễu binh tuyến 1 đi về Tràng Thi-Hàng Khay-Tràng Tiền sẽ qua nút giao Cửa Nam. Đây là khu vực rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng, thoát ra hoặc di chuyển dễ dàng.

Giao thông tại khu vực này kết nối tốt, có thể đến bằng nhiều tuyến xe buýt, hoặc đi bộ từ ga Hà Nội hay trung tâm phố cổ. Các nhà dân, cửa hàng xung quanh thuộc phố Hàng Bông có thể quan sát dễ dàng từ các tầng.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Địa điểm này không rộng rãi, nhưng là vị trí thuận tiện chứng kiến hai đoàn diễu binh tuyến số 1 và 2 đi qua.

Ngã tư này chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km nên người dân không phải chờ đợi lâu như ở Tràng Tiền-Nhà hát Lớn.

Tuy nhiên vì khu vực này hơi chật nên sẽ gặp khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và mất nhiều thời gian thoát sau buổi diễu binh.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến số 1. Vì đoàn đi từ Quảng trường Ba Đình nên nếu người dân và du khách nào đến muộn vẫn còn thời gian đón đoàn ở đoạn cuối nhưng không nên đứng cuối đường Tràng Tiền, sát Nhà hát lớn vì khi đó đoàn đã kết thúc.

Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán ăn, quán cà phê. Các ngả đường mở ra xung quanh hồ Gươm rộng rãi nên sẽ nhanh thông thoáng sau khi kết thúc diễu binh, đặc biệt thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và khách du lịch từ xa tới. Khách du lịch lưu trú ở phố cổ cũng cân nhắc xem diễu binh ở vị trí này.

Nút giao này cũng là điểm dễ tiếp cận với những người di chuyển bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn-Ga Hà Nội. Từ bến cuối Cầu Giấy, du khách đi bộ khoảng 15 phút.

Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương

Đoàn diễu binh tuyến 6 và 7 gồm khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua đoạn đường này.

Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trọng điểm trung tâm Thủ đô. Ảnh: Lê Hiếu.

Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên nhiều khả năng sẽ không đông đúc như các tuyến đường khác. Vỉa hè tại khu vực này cũng khá rộng rãi.

Ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn

Địa điểm này có không gian rộng rãi, thoáng mát. Dự kiến một số khối diễu binh, diễu hành đi qua theo 2 tuyến hướng về Kim Mã và Công viên Bách Thảo.

Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

Đây là vị trí nhiều không gian trên cao có thể quan sát đoàn diễu binh như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower.

Tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao

Hai tuyến phố này rất dài, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành và có được nhiều góc nhìn đẹp.

Sân vận động Quần Ngựa

Đây là điểm cuối của tuyến diễu binh, diễu hành thích hợp cho người dân tập trung xem diễu binh, kết thúc phần đồng diễn.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng

Đây là hai tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Đường Lê Quang Đạo-Trường đua F1

Lê Quang Đạo là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại.

Ngoài các điểm cụ thể kể trên, người dân và khách du lịch có thể chọn đứng dọc các con phố để theo dõi sự kiện một cách thoải mái và an toàn theo các hướng di chuyển cụ thể của đoàn diễu binh.